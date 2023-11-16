Как преступники и нарушители санкций используют лазейку в законодательстве Великобритании

Как удалось выяснить Би-би-си, одна офшорная фирма помогла создать несколько компаний, которые используют члены ближайшего окружения Владимира Путина, в том числе одну, скрывающую яхту покойного Евгения Пригожина.

Сейшельская компания Alpha Consulting также помогла создать более 900 британских компаний, которые использовали лазейку в законодательстве, чтобы скрыть своих истинных владельцев. Одна из них была вовлечена в управление деятельностью нефтяного танкера в обход санкций, а другие совершали преступления.

Alpha Consulting заявила, что всегда следовала законодательству.

В ходе расследования, проведенного Би-би-си, Finance Uncovered и Сейшельской вещательной корпорацией, мы проанализировали внутренние документы Alpha Consulting и отчетность компании, чтобы выявить некоторых лиц, которые тайно извлекали выгоду из работы оффшорной фирмы, базирующейся в островном государстве в Индийском океане.

Alpha Consulting не только обслуживала членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина, но и была фабрикой секретов – одной из самых плодовитых компаний, помогавших использовать лазейку в британском законодательстве. Некоторые из фирм, которые она помогала создавать, были замешаны в мошенничестве и управлении нелегальной компанией по написанию студенческих рефератов. Одну из них обвинили во вмешательстве в иностранные выборы.

Одним из тех, кто пользовался услугами Alpha Consulting, был глава группы компаний «Вагнер» Евгений Пригожин, скончавшийся в августе этого года. Его компания Beratex Group Ltd попала под санкции США в 2019 году как подставная фирма, скрывавшая принадлежащие ему частный самолет и яхту.

Утечка документов, к которым получил доступ Международный консорциум журналистов-расследователей в рамках расследования Pandora Papers в 2021 году, показала, что Alpha Consulting помогла зарегистрировать Beratex на Сейшельских островах, а скрытым владельцем-бенефициаром была записана пожилая теща Пригожина.

Alpha заявила, что никогда не была вовлечена в какую-либо деловую активность с Beratex.

ФОТО,US TREASURY. Частный самолет и яхта, принадлежащие Евгению Пригожину, были записаны на подставную компанию, которую помогла создать Alpha Consulting

Леонид Рейман, близкий друг и соратник президента Путина, был клиентом Alpha Consulting. В 2006 году, в бытность министром связи России, Рейман был признан швейцарским судом тайным владельцем компании, получавшей коррупционные выплаты.

Несмотря на хорошо задокументированные отношения Реймана с российским президентом, документы показывают, что Alpha Consulting предоставила директора для одной из его компаний, который не задекларировал, что Рейман является «политически значимым лицом» – человеком, чье положение или связи означают, что он может быть более подвержен риску коррупции и поэтому требует более тщательных проверок. Эксперт по борьбе с отмыванием денег Грэм Барроу не считает это недосмотром. По его словам, отсутствие декларации «является нарушением правил, если вы сознательно ведете бизнес с кем-то, кто является политически значимым лицом».

Alpha Consulting заявила, что провела все необходимые проверки в отношении Реймана и не обнаружила информации, позволяющей предположить, что он является политически значимым лицом или причастен к отмыванию денег. Компания заявила, что «не работает с клиентами или профессиональными посредниками, которые, согласно нашим данным, были замешаны в правонарушениях».

В ходе расследования также выяснилось, что Alpha Consulting, которой руководит россиянка Виктория Валковская, помогла создать 927 товариществ с ограниченной ответственностью – то есть каждое пятое из зарегистрированных в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии с 2017 года.

ФОТО,VICTORIA VALKOVSKAYA. Компанией Alpha Consulting руководит россиянка Виктория Вальковская

Ограниченное партнерство (Limited partnership) – тип фирмы, обычно создаваемый двумя или более людьми для совместного владения и ведения бизнеса, – также может использоваться для обхода правил прозрачности ведения бизнеса.

Введение в 2016 году закона, требующего от британских компаний декларировать, кто является их истинным владельцем или контролирует их деятельность, вызвало всплеск регистрации партнерств с ограниченной ответственностью, которые были освобождены от этого требования. Через год, когда выяснилось, что они все чаще используются для отмывания денег и других преступлений, это требование распространилось на шотландские партнерства. Однако в прошлом году Би-би-си и Finance Uncovered раскрыли факт все более широкого использования английских партнерств с ограниченной ответственностью и доказательства, связывающие ряд из них с мошенничеством, терроризмом и отмыванием денег.

Несмотря на это, правительство не распространило на все партнерства с ограниченной ответственностью действие закона, требующего от компаний указывать лиц, реально контролирующих их деятельность, – так называемых «персон, обладающих значительным контролем». Чиновник Министерства по делам бизнеса Кевин Холлинрейк отверг опасения по поводу лазейки в законодательстве, заявив в Палате общин, что «партнерства с ограниченной ответственностью не могут владеть недвижимостью или активами от своего имени».

Однако наше расследование показало, что Alpha Consulting помогла создать партнерства с ограниченной ответственностью, которые использовались для приобретения активов и сокрытия их владельцев, включая нефтяной танкер Delfi, потерпевший крушение в 2019 году, что вызвало загрязнение украинского побережья. В ходе расследования власти обнаружили документы, согласно которым владельцем танкера было базирующееся в Кардиффе товарищество с ограниченной ответственностью под названием Mister Drake PC.

Как и многие другие фирмы, которые Alpha Consulting помогала создавать, это товарищество частично принадлежало резиденту Сейшельских островов, обозначенному в бумагах как Лютер Денис. На первый взгляд он выглядел как процветающий предприниматель: Денис числится генеральным партнером 184 британских товариществ с ограниченной ответственностью.

ФОТО,GETTY IMAGES. Alpha Consulting помогла создать партнерство с ограниченной ответственностью, владевшее нефтяным танкером Delfi, из которого в течение нескольких месяцев после крушения вытекала нефть

Однако внутренние документы показывают, что такие партнеры, как Денис, передают все свои полномочия тайному «владельцу-бенефициару». Денис – один из 12 номинальных или фиктивных партнеров, предоставляемых и оплачиваемых Alpha Consulting, которые зачастую ничего не знают о том, чем на самом деле занимаются фирмы, которые они помогают создавать.

После крушения танкера суд наложил штраф на компанию Mister Drake PC, но установить ее конечного владельца так и не удалось, и штраф так и не был выплачен.

«Так называемые “владельцы-бенефициары” в конечном счете ответственны перед законом за любой экологический или иной ущерб, причиненный судном», – говорит Мишель Визе Бокманн, аналитик Lloyd’s List Intelligence.

В ходе нашего расследования были найдены внутренние документы Alpha Consulting, в которых бенефициарным владельцем Mister Drake PC значится Алла Ковтунова, мать бывшего политика из запрещенной ныне пророссийской Партии регионов Украины. Alpha Consulting заявила, что ей «ничего не известно о заявленной Вами деятельности, связанной с этой компанией».

Баронесса Крамер, член Палаты лордов от оппозиционной Либерал-демократической партии, назвала шокирующим тот факт, что правительство не воспользовалось своим законом об экономических преступлениях, чтобы перекрыть все лазейки. «Безусловно, правительство знает об этой лазейке, и, честно говоря, ее даже нельзя назвать лазейкой – она настолько широка, что через нее легко пройдет нефтяной танкер», – сказала она.

В ходе расследования было выявлено еще восемь партнерств, связанных с Alpha Consulting, которые в свое время были зарегистрированы как судовладельцы.

В сентябре 2020 года Лютер Денис был указан в документах еще одного товарищества, Cilkon PC, которое на этот раз управляло перевозками нефтяного танкера Ostra.

ФОТО,LUTHER DENIS. Житель Сейшельских островов Лютер Денис фигурирует в документах 184 британских товариществ с ограниченной ответственностью

Танкер Ostra, ходивший тогда под другим названием, уже нарушал санкции против Сирии в 2019 году. Товарищество Дениса взяло на себя управление танкером после того, как его зарегистрированный владелец, российская компания «Рустанкер», попала под санкции за попытку обойти запрет США на торговлю венесуэльской нефтью.

В ходе нашего расследования мы проанализировали данные о перемещении танкера Ostra после того, как он попал в управление компанией Дениса. Мы обнаружили, что трекер судна в сентябре прошлого года был отключен на три недели, позволив ему исчезнуть у берегов Венесуэлы, что свидетельствует о возможном повторном нарушении санкций. По словам Бокманн, суда отключают трекеры, скрывая таким образом место погрузки и выгрузки груза, «чтобы обмануть, уклониться и быть на шаг впереди любых контролирующих органов, которые следят за этими судами».

Би-би-си направила письма в компании Cilkon PC и «Рустанкер», но ответа не получила. Мы также написали Денису, но он отказался от комментариев.

ФОТО,CENGIZ TOKGOZ. Нефтяной танкер Ostra, изображенный здесь под своим прежним названием Nostras, выключил трекер у берегов Венесуэлы

Среди других товариществ, созданных при содействии Alpha Consulting, можно назвать следующие:

Green Line LP, компания, которая незаконно продавала таблетки от болезней сердца, рекламируя недоказанные утверждения об их пользе

NIC International Services LP, которая, как оказалось, управляла сайтом paperwriter.com, предлагавшим студентам писать за них рефераты – в Англии это запрещено

Histol Corporate LP – компания, обвиняемая в причастности к «крупномасштабному мошенничеству» в России. Два российских чиновника якобы заказывали химикаты для оборонной промышленности по завышенным ценам у компании, принадлежащей Histol, которую они контролировали.

Би-би-си попыталась связаться с этими фирмами и людьми, которые, как нам удалось установить, стоят за ними, но не получила ответа. Alpha Consulting заявила, что ей ничего не известно о деятельности этих компаний. Консультант по финансовым преступлениям Грэм Барроу заявил, что такое использование подставных лиц «бросает тень на весь процесс».

«Это насмешка над всей идеей, что Великобритания открыта для бизнеса. Потому что, откровенно говоря, это значит, что мы примем любое имя на клочке бумаги, и пожалуйста – можешь делать, что хочешь», – сказал он.

Alpha Consulting создала более 280 фирм, зарегистрированных по этому адресу в Кардиффе, включая Mister Drake PC

Помимо использования этой лазейки, Alpha Consulting, возможно, нарушила закон о шотландских товариществах с ограниченной ответственностью, который требует раскрытия информации о лицах, реально их контролирующих.

В марте 2017 года компания Biniatta Trade LP заплатила американскому лоббисту от имени Люльзима Баши, лидера Демократической партии Албании. Лоббист организовал встречу с политиками-республиканцами и мероприятие по сбору средств, где Баша смог сфотографироваться с тогдашним президентом Дональдом Трампом, что впоследствии было использовано в предвыборной кампании в Албании.

В прошлом году появлялись сообщения, согласно которым разведка США полагала, что предвыборную кампанию Баши под лозунгом «Сделаем Албанию снова великой» тайно поддерживала Россия, потратив на нее 500 тысяч долларов. Истинный владелец Biniatta был скрыт посредством секретности офшоров и фиктивных директоров, однако в утекших документах Alpha Consulting содержится соглашение от 2015 года, когда было создано товарищество, в котором бенефициарным владельцем указан гражданин России по имени Максим Трофимец.

Летом 2017 года, после изменения законодательства в Шотландии, Трофимец не был заявлен как «лицо, обладающее значительным контролем» над Biniatta, а номинальный владелец, предоставленный Alpha Consulting, ложно заявил, что фирма предоставила всю необходимую информацию.

На следующий день тот же номинальный владелец подписал новое соглашение о доверенности, вновь передав Biniatta под контроль Трофимца.

ФОТО,DEMOCRATIC PARTY OF ALBANIA. Люльзим Башар и Дональд Трамп

После появления в 2018 году в СМИ сообщений о возможной связи с Россией владелица Alpha Consulting Виктория Валковская изложила в электронном письме, как Biniatta может скрыть своего владельца

Владение Biniatta может быть структурировано с использованием сейшельского фонда с пятью номинальными членами совета директоров, «чтобы не декларировать контролирующее лицо».

Это позволило бы создать видимость того, что ни один человек не контролирует 25% акций компании – минимальный предел в соответствии с законодательством Великобритании, требующим указания «лица, обладающего значительным контролем».

Biniatta последовала совету, и в итоге никто не был задекларирован в качестве такого лица. Alpha Consulting отвергла предположение о том, что таким образом пыталась избежать необходимости подачи компанией Biniatta подобной декларации.

В сентябре этого года Совет Европы назначил Люльзима Башу ответственным за подготовку доклада о помощи в послевоенном восстановлении Украины. Баша заявил об отсутствии конфликта интересов.

Би-би-си попыталась связаться с Трофимцом и Башой, но ответа не получила. Управляющий директор Alpha Consulting Виктория Вальковская заявила, что категорически отрицает причастность своей компании к какой-либо незаконной деятельности. «Мы всегда следовали букве закона. Использование номинальных директоров не является чем-то новым или незаконным в отрасли», – сказала она.

Alpha Consulting заявила, что ее участие в деятельности британских товариществ с ограниченной ответственностью сводится к предоставлению консалтинговых услуг и помощи в регистрации, инкорпорации и структурировании партнерств в соответствии с британскими нормами.

Компания «не участвует в управлении, работе или принятии решений нашими конечными клиентами или компаниями, в создании которых мы им помогаем, и не несет за это никакой ответственности», – говорится в заявлении.

Alpha Consulting также заявила, что в компании действуют соответствующие законодательству процедуры проверки юридической чистоты и противодействия отмыванию денег.

В октябре Сейшельские острова были включены в «черный список» так называемых налоговых гаваней ЕС.

Британское Министерство по делам бизнеса и торговли сообщило нам, что законопроект о борьбе с экономическими преступлениями упростит для Companies House (исполнительного агентства правительства Великобритании, ведущего реестр компаний) «борьбу с недобросовестными агентами и исключение из реестра незаконных товариществ с ограниченной ответственностью», а также позволит оспаривать и удалять подозрительную информацию.

Автори: Джеймс Оливер, Уилл Далгрин, Джеймс Мелли и Энди Верити

Источник: Би-би-си Panorama, Newsnight и Би-би-си Verify