Как путинские диверсанты устраивали взрывы с жертвами в ЕС

Подразделение ГРУ 29155, возглавляемое генералом Аверьяновым и прославившееся после отравления в Солсбери, устраивало взрывы в Европе еще с 2011 года, задолго до начала украинской войны, выяснил The Insider. Первые диверсии в Болгарии были нацелены на то, чтобы не допустить снабжение оружием Грузии.

Несмотря на то, что взрывы привели к человеческим жертвам, расследование не увенчалось успехом, все виновные остались безнаказанными и продолжили диверсионную деятельность, а позже как ни в чем не бывало устроились в аппарат администрации президента и по сей день под реальными именами принимают участие в официальных мероприятиях.

31 июля 2023 года на круглом столе в последний день саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге Владимир Путин представил прибывшим африканским лидерам свою команду переговорщиков. Все представлялись, называя свои должности, и только один представил себя как-то загадочно: «Аверьянов Андрей — безопасность». И действительно, большой нужды Аверьянову представляться не было — он давно прославился на весь мир как генерал ГРУ, руководящий той самой войсковой частью 29155, отвечающей за диверсии и отравления «Новичком» в Европе. Именно эта команда отравила Скрипалей и болгарского оружейника Гебрева, именно они взрывали склады вооружений в Чехии и Болгарии.

Генерал Аверьянов в составе официальной российской делегации

Но что этот человек делал в официальной делегации переговорщиков по Африке? Ответ стал очевиден через месяц, когда в воздухе взорвался самолет с Евгением Пригожиным и Уткиным («Вагнером») на борту, а генерал Аверьянов в статусе замглавы ГРУ стал колесить по африканским странам, переподчиняя бывшие «вагнеровские» части ГРУ. Так военная империя Пригожина, некогда созданная ГРУ, через два месяца после восстания перешла под прямой и официальный контроль военной разведки, а Аверьянов из главы секретного подразделения превратился в официальное лицо, ведущее переговоры за одним столом с Путиным.

Как выяснил The Insider, Аверьянов и его подчиненные из части 29155 устраивали взрывы на территории европейских стран уже с 2011 года, когда Россия еще была членом Большой восьмерки, все мировые лидеры с удовольствием встречались с Путиным и Медведевым, а ЕС всерьез обсуждал с Россией введение безвизового режима.

Аверьянов вступает в дело

Летом 2008 года МИД России подал заявление на получение визы для тогдашнего полковника Андрея Аверьянова в посольство Норвегии в Москве. Осенью Аверьянов должен был стать помощником военного атташе России в Осло. Его имя было известно в дипломатических кругах — в 2004 году он занимал скромную должность младшего атташе в российском посольстве в Варшаве. Визу он получил, но, к удивлению норвежских дипломатов, на новую должность так и не явился.

Вместо этого он был назначен командиром подразделения 29155 ГРУ, получившего новое значение после масштабной сердюковской реформы Минобороны 2008 года. Вступив в должность, Аверьянов завербовал несколько десятков молодых офицеров ГРУ и спецназа. Эта группа, выросшая со временем до примерно 70 человек, была призвана отвечать за диверсионные операции за границей.

Вскоре Аверьянову выдают загранпаспорт прикрытия (чтобы никто не догадался, в этом паспорте он «Андрей Оверьянов»). Первая его поездка — в сентябре 2009 года в Душанбе. Визит совпал с ростом напряженности в отношениях между Россией и Таджикистаном из-за условий дальнейшего использования Россией 201-й военной базы в этой центральноазиатской стране, где у ГРУ есть собственный батальон спецназа. Все следующие поездки «Оверьянова» — уже в Европу: в Варшаву (12 сентября 2010 года), Белград (19–29 ноября 2010 года) и Кишинёв (3–11 марта 2011 года, совпала с визитом тогдашнего вице-президента Байдена в Молдову). В ходе этих поездок Аверьянов готовил почву для будущей серии операций на территории Европы. Причем готовились гэрэушники не только организационно, но и технически.

Бомбический ретрит

Письма из ранее взломанной переписки помощника Аверьянова и данные из базы авиаперелетов показывают, что вскоре после возвращения Аверьянова из Молдовы он с четырьмя подчиненными вылетел в Краснодар. Пять членов группы 29155 прожили в гостевом доме четыре дня, и, как свидетельствовали отчеты, посланные Аверьянову членами группы, цель выезда заключалась в том, чтобы каждый из них представил ему свой вариант радиоуправляемой бомбы.

Три подготовленных гэрэушниками взрывных устройства дистанционного управления с предлагаемой маскировочной упаковкой

Все участники разработали свои версии устройства и составили отчеты Аверьянову вместе с полными техническими характеристиками и фотографиями самодельных электронных плат, предназначенных для запуска электрического детонатора, построенного на основе автомобильной сигнализации. В отчетах также предлагалась маскировочная упаковка для бомбы и пульта — чтобы не вызывать подозрений, она могла иметь вид роутера, мобильного телефона или упаковки от яблочного сока. В конце «ретрита» участники должны были продемонстрировать Аверьянову эффективность взрывного устройства. Отчет майора Владимира Моисеева Андрею Аверьянову В описании взрывного устройства майора Моисеева (которого семь лет спустя Bellingcat и The Insider идентифицировали как одного из организаторов неудачного переворота в Черногории в 2016 году) перечисляются ключевые характеристики продукта, такие как размеры, диапазон и принцип работы. Заканчивается описание зловещей фразой: «Продукт готов к использованию». «Готовые к использованию» пусковые устройства на изображениях выглядели некачественно собранными, с незакрепленными проводами и обильным использованием скотча. В описании продукта указано, что для того, чтобы вызвать взрыв, человек, активировавший устройство, должен находиться на расстоянии от 300 до 700 метров от детонатора. После активации у человека будет от 5 до 55 минут, чтобы уйти от места запланированного взрыва. Первые взрывы Через несколько месяцев после тренинга, в октябре 2011 года гэрэушники впервые опробовали свои навыки на практике. Им было известно, что болгарская компания EMCO купила тысяч артиллерийских снарядов советского образца, которые Словакия списала в 2009 году из-за перехода на стандарты НАТО. В ГРУ были уверены, что EMCO продаст эти снаряды в Грузию, и очень этого опасались: после того, как Россия в 2008 году де-факто аннексировала Абхазию и Южную Осетию, в Кремле ожидали, что Грузия может попытаться эти регионы вернуть. Нет никаких оснований считать, что у Грузии и правда были такие планы, но страна действительно быстро перевооружалась, сделав выводы из войны 2008 года. Отправлялись ли снаряды EMCO в Грузию на самом деле? Владелец компании Емельян Гебрев заявил The Insider, что на тот момент контракта о поставках в Грузию еще не было, но соглашается с тем, что эта страна была весьма вероятным покупателем: не так много стран закупали оружие советского образца, и ранее Гебрев Грузии снаряды уже продавал, так что у ГРУ были основания считать, что именно эта страна станет конечным получателем данных боеприпасов. Закупленные EMCO 6 тысяч снарядов хранились на чешском складе недалеко от Врбетице и должны были быть отправлены в Болгарию в период с 4 октября по 4 ноября 2011 года. И пока снаряды готовились к отправке, диверсионная группа Аверьянова начала собираться возле склада в Врбетице. Гэрэушники с документами прикрытия на другие имена прибывали группами: первая пара прибыла в аэропорт Братиславы — всего в полутора часах езды от Врбетице — 10 октября 2011 года и оставалась там до 20 октября, это были «Николай Кононихин» (настоящее имя Николай Ежов) и «Сергей Рыжиков» (Сергей Романов). Через два дня, 12 октября 2011 года, в аэропорт Вены прибыл сам Андрей Аверьянов с паспортом на имя «Оверьянов». На следующий день, 13 октября, номер телефона, использованный им для бронирования авиабилетов, был подключен к чешской сотовой сети. Он пробыл там шесть дней и 18 октября улетел обратно из Вены в Москву. 21 октября через аэропорт Братиславы прибыло подкрепление в виде полковника Алексея Капиноса, который летал по дипломатическому паспорту на свое имя (в то время Капинос формально занимал должность заместителя военного атташе в Киеве, но в реальности был членом диверсионной группы 29155). Как дипломат, направлявшийся по служебным делам в местное российское посольство, Капинос мог иметь при себе дипломатическую почту, не подлежащую таможенному контролю. (Три года спустя этот образ действий в точности повторится — в 2014 году Капинос снова присоединится к группе 29155, чтобы организовать взрыв на складе во Врбетице, об этом The Insider уже писал.)

Как прибывали гэрэушники к складу в Ловнидоле в 2011 году

Последними прибывшими из Москвы были «Рустам Джамалов» (настоящее имя Рустам Джафаров) и знаменитый «Руслан Боширов» (Анатолий Чепига), позже прославившийся на весь мир, когда вместе с Александром Мишкиным («Петровым») отравил Скрипалей в Солсбери. «Боширов» и «Джафаров» прибыли 22 октября и улетели 25 октября 2011 года — в тот же день, когда крупнейшая партия 152-мм снарядов отправилась в Болгарию.

Как именно шпионы получили доступ к складу в 2011 году, точно не известно, но скорее всего, так же, как и в 2014 году, когда им помог в этом сотрудник компании «Имэкс» Николай Шапошников, бывший советский военный офицер и натурализованный гражданин Чехии, имевший тесные рабочие и дружеские отношения с Андреем Аверьяновым (они даже отдыхали вместе в Португалии всего за несколько дней до взрывов 2014 года).

Также Шапошников поддерживал тесные отношения с Алексеем Капиносом, с которым они часто взаимодействовали в период с 2009 по 2012 год, когда Капинос работал в посольстве России в Киеве, а Шапошников был представителем IMEX в Украине. Они вместе посещали встречи с «Укрспецэкспортом», госкомпанией по торговле оружием в Украине. «Я был немного озадачен тем, почему Шапошников всегда настаивал на том, чтобы на наших переговорах присутствовал представитель российского посольства», — рассказал The Insider бывший сотрудник «Укрспецэкспорта».

Так или иначе, но в ходе той операции в октябре 2011 года гэрэушникам удалось установить дистанционно управляемые взрывные устройства в комплекте боеприпасов, предназначенных для отправки в Болгарию.

Данные о пересечении границы, предоставленные белорусскими киберпартизанами, показывают, что 10 ноября 2011 года двое из членов группы 29155: Николай «Кононихин» (Ежов) и Сергей «Рыжиков» (Романов) — пересекли белорусско-украинскую границу на погранпункте «Новые Яриловичи», двигаясь на юг. Вероятнее всего, из Украины они проследовали в Болгарию, чтобы обеспечить дистанционную активацию детонатора в пределах необходимых 300–700 метров (как описано в технических характеристиках их взрывного устройства).

В 9 часов утра 12 ноября 2011 года в болгарском селе Ловнидол произошел мощный взрыв. Склад боеприпасов возле горной деревни, где болгарский торговец EMCO хранил 3120 152-мм снарядов, полученных несколькими днями ранее из Врбетице, взорвался вулканом пламени и снарядов, распространившихся в радиусе 2 км. Вторичные взрывы продолжались, а пожары бушевали в течение нескольких дней после первого взрыва, из-за чего спасательные команды не могли подойти к месту происшествия в течение 10 дней.

Кадр одного из взрывов, снятых прибывшими к месту происшествия болгарскими тележурналистами 12 ноября 2011 года

Через пять месяцев после инцидента следователи обнаружили неразорвавшееся СВУ примерно в 200 метрах от места первого взрыва. Обнаруженное устройство было описано следователями как «пластиковое взрывчатое вещество на основе гексогена, покрытое полиэтиленовой оберткой, с прикрепленным к нему алюминиевым цилиндром с торчащими наружу оголенными проводами».

Один из неразорвавшихся пакетов со взрывчаткой на основе гексогена, найденный рядом с местом взрыва

Назначенная полицией судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что взрывное устройство не взорвалось полностью из-за неисправности спускового устройства, «вероятно, из-за отсутствия электрического тока или неправильного подключения капсюля-детонатора». Эксперты также указали на воронки неправильной формы на месте взрыва как на свидетельство неполного взрыва, отметив, что если бы полный заряд взорвался, то образовался бы один кратер округлой формы.

23 ноября 2011 года, через 10 дней после первого взрыва, «Ниссан Тильда» с Ежовым и Романовым пересек границу с Россией на пограничном переходе «Гоптивка» под Харьковом, судя по украинским данным о пересечении границы.

Несмотря на то, что болгарские следователи сразу обнаружили доказательства того, что склад был подорван «самодельным дистанционным взрывным устройством», через три года прокуратура прекратила расследование из-за отсутствия улик, которые могли бы помочь раскрыть дело.

Взрывы 2012 и 2015 года

Диверсия 2011 года в Ловнидоле — первая диверсионная операция подразделения ГРУ № 29155 на территории НАТО. Убедившись в своей безнаказанности, гэрэушники продолжили операции в Болгарии и Чехии, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения.

Менее чем через год после Ловнидола взорвался еще один склад боеприпасов в Болгарии. 5 июня 2012 года на складах недалеко от города Стралжа, на главной трассе между Софией и портом в Бургасе, раздалась серия оглушительных взрывов. На складах также хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Грузию.

Взрывы были настолько мощными, что сейсмические лаборатории страны зарегистрировали землетрясение силой в 1,5 балла по шкале Рихтера. Тогда погибли три работника склада, еще 18 получили серьезные ранения, более 150 человек из соседних сел пришлось эвакуировать. После нескольких лет расследований прокуратура Болгарии не нашла никаких доказательств диверсии и вместо этого предъявила обвинения трем сотрудникам компании, управляющей складами, в халатности при хранении опасных боеприпасов.

Но действительно ли дело было в халатности? Как показывают данные бронирования билетов, Владимир Моисеев («Владимир Попов»), один из участников того тренинга с Аверьяновым в 2011 году, бронировал билеты в Болгарию на день взрыва. Путешествуя под видом специалиста по морскому страхованию, он планировал прибыть из Одессы в Болгарию утром в день взрыва и собирался выехать из Софии на следующий день. Однако, очевидно, планы изменились, и ему всё-таки не понадобилось ехать в Болгарию — всего через два часа после взрыва он купил в последний момент билет прямо из Одессы в аэропорт Внуково в Москве и той же ночью вернулся в Россию, минуя Болгарию. «Попов» снова посетил Болгарию в компании трех других коллег из войсковой части 29155 в марте 2015 года, за несколько дней до еще одного крупного взрыва на складе оружия. Он прибыл в Болгарию 6 марта 2015 года и оставался в стране до 11 марта. Он заменил трех своих коллег, прибывших в Болгарию 25 февраля и пробывших в стране 11 дней: Николая Ежова («Кононихин»), участника диверсии 2011 года, Ивана Терентьева («Иван Лебедев») и Алексея Калинина («Алексей Никитин»). Через десять дней после отъезда Моисеева, 21 марта 2015 года, более 2 тысяч ракет и противотанковых гранат, предназначенных для экспорта в Украину, взорвались на складе в Иганово, недалеко от Сопота, где находится крупнейший в стране производитель вооружений. Все доказательства, оставшиеся на месте мощного взрыва в Иганово, были собраны полицией и отправлены на хранение в судебно-медицинский центр в Софии до завершения расследования. Однако эти улики исчезли 31 мая 2015 года после того, как пожар, возникший при невыясненных обстоятельствах, охватил здание, где они хранились. Так совпало, что за два дня до загадочного пожара в Софийском судебно-медицинском центре в Софию прибыл еще один представитель части 29155 — Егор Гордиенко (путешествующий под именем Георгий Горшков). Он уехал на машине через Сербию 30 мая, всего за несколько часов до начала пожара. Из убийц в госслужащие Деятельность войсковой части 29155 нельзя назвать очень эффективной (вместо Скрипаля гэрэушники убили случайную гражданку Британии Дон Стерджес, отравить Емельяна Гебрева также не удалось с нескольких попыток, переворот в Черногории провалился, а большинство членов 29155 были скомпрометированы после того, как The Insider и Bellingcat обнаружили, что они используют паспорта определенных серий), и всё же Аверьянов по прошествии 12 лет диверсионных операций в Европе дорос до доверенного лица Путина и замначальника ГРУ, курирующего военные и гибридные операции в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Многие из других «засветившихся» представителей 29155, потерявших возможность действовать за границей, также не были брошены Путиным на произвол судьбы и стали представителями его аппарата в различных российских регионах. Четверо из участников диверсионных операций в Болгарии вошли в аппарат федеральных инспекторов или полпредов Путина в различных сибирских регионах. Так, например, Иван Терентьев («Лебедев») стал главным федеральным инспектором по Сахалинской области.

Николай Ежов («Кононихин»), участвовавший во всех операциях в Болгарии в период 2011–2015 годов, стал главным федеральным инспектором Дальневосточного Магаданского района.

Другой шпион, непосредственно причастный к взрывам Рустам Джафаров («Джамалов»), назначен первым заместителем представителя Путина в обширном дальневосточном регионе России.

А Сергей Романов («Рыжиков») почти десять лет проработал торговым представителем России в Таиланде.

И лишь полковник Владимир Моисеев остается активным членом подразделения 29155, несмотря на то, что The Insider и Bellingcat идентифицировали его одним из первых после неудачного переворота в Черногории. Он был задействован в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, когда ГРУ было поручено убить политическое руководство страны и содействовать оккупации Украины. То, что планировалось для Моисеева и его коллег как недельная командировка, обернулось командировкой на срок более года.

Владимир Моисеев (справа) в роли «Владимира Попова» на автограф-сессии книги сербского писателя Бранко Богдановича «Штыки и боевые ножи Сербии, Черногории и Югославии» (слева), декабрь 2016 года, два месяца спустя после неудачного переворота в Черногории.

Авторы: Майкл Вайс, Роман Доброхотов, Христо Грозев

Источник: The Insider