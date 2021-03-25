Miya Holdings: новая финансовая пирамида на 55 000 вкладчиков

22 марта 2021 года Киберполиция совместно с Главным следственным управлением Нацполиции Украины сообщила о прекращении деятельности крупной финансовой пирамиды, через которую украли 150 млн грн. Число вкладчиков превысило 55 000 человек.

Как удалось обнаружить изданию AIN.UA, речь может идти о Miya Holdings — компании, которая предлагает клиентам поучаствовать в инвестиционной программе с перспективой якобы получать до 350% годовых.

Стоит отметить, что в январе 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) классифицировала деятельность Miya Holdings как «сомнительную». Журналист AIN.UA рассказывает, как работает компания.

Что такое Miya Holdings

Компания Miya Holdings начала работать в августе 2020 года. Как указано на сайте, ее задачей является открытие сети магазинов электроники и бытовой техники с кешбэком от 50 до 180% годовых. Отмечается, что для его покрытия Miya Holdings планирует расширять офлайн-бизнес. Клиенты якобы могут приобретать товары и услуги компании за токены — «инновационный виртуальный актив Miya», в которые превращают средства участников инвестиционной партнерской программы компании.

Согласно плану, основателям бизнеса удалось открыть физический магазин электротоваров в городе Умань, точку выдачи товаров в Киеве.



Изображение: сайт Miya Holdings

Уточняя специфику деятельности, Miya Holdings обозначает, что занимается привлечением средств от инвесторов с целью увеличения их капитала. Партнерская программа работает следующим образом:

Клиент регистрируется и пополняет баланс через личный кабинет. Минимальная сумма — $10. Далее средства якобы конвертируются в токен Miya — 1 Miya = $1. За этот актив участники могут приобрести подарочный сертификат, максимальная стоимость которого составляет $10 000.

При приобретении подарочного сертификата любого номинала, инвестор якобы имеет возможность получать кешбэк в размере 0.9% в сутки на протяжении 200 дней.



Изображение: сайт Miya Holdings

Заработок начисляется в валюте Miya, однако выводить его якобы можно в криптовалюте с помощью биржи Coisbit. Провести процедуру предлагается один раз в неделю по желанию партнера. При этом, изначальный депозит будто включен в выплаты.

Сертификаты можно использовать при покупке техники в физическом магазине Miya Holdings. В таком случае, покупателю обещают кэшбек до 70% от суммы товара, который зачисляется в токенах Miya на счет в личном кабинете.

Кроме этого, работает реферальная программа — «инвестор» Miya Holdings может привести компании новых инвесторов, и получать бонусы с их вкладов. Процент вознаграждения зависит от вашего уровня в «карьерном ранге». Программа партнерских вознаграждений состоит из 20 рангов.

За достижения, человек также может якобы получать призы — технику, ювелирные изделия, путевки, крупные суммы денег в валюте, автомобили. К примеру, с оборотом в 50 млн грн, партнера ожидает вознаграждение в виде двухкомнатной квартиры в столице.



Изображение: сайт Miya Holdings

Что не так

Как сообщили в Киберполиции, вывести заработок с сайта прекращенной финансовой пирамиды было невозможно. Это подтверждают комментарии обманутых вкладчиков Miya Holdings. Несмотря на то, что организаторы заявили о возможности конвертировать якобы заработанные токены Miya в криптовалюту — механизм не работал. При этом, стоимость самой криптовалюты оказалась в сто раз меньше, чем заявляли в компании.

Интересно также и то, что когда «инвестор» получал полную выплату процентов с купленного сертификата в токенах Miya, компания предлагала провести повторное вложение. В противном случае, зачисленный виртуальный актив можно было якобы потратить только на технику, купленную в офлайновом магазине компании. Однако, покупая товары и получая кэшбек — средства снова зачислялись в виде токенов. Получается своего рода круговорот виртуальной валюты, которую нельзя вывести, но можно вложить повторно.



Изображение: сайт Miya Holdings

В феврале 2021 года на канале Miya Holdings в YouTube появилось видео, на котором основатель проекта, якобы заключает эксклюзивный договор с «лучшим застройщиком» турецкого города Альньи — компанией BestHome. В его рамках, участники инвесторской программы будто смогут приобрести жилье по выгодным условиям. Менеджером, сопровождающим сделку, выступила некая Наталья. Такая строительная компания в Турции действительно есть, однако согласно официальному сайту, среди сотрудников никакой Натальи не числится. Более того, AIN.UA связался с представителями BestHome, которые вовсе опровергли информацию о сделке.

Чтобы привлечь больше вкладчиков, компания регулярно привлекала блогеров, которые рекламировали Miya Holdings и рассказывали о возможностях быстрого заработка. Однако чаще — это малоизвестные личности с небольшим количеством подписчиков. Журналисту AIN.UA удалось обнаружить более 10 таких каналов на YouTube — таким образом, аудитория такой рекламы может насчитывать сотни тысяч человек.

Кто за этим стоит

Как указано на сайте проекта, основателем проекта является Александров Сергей Анатольевич. Согласно легенде, в 2008 году он начал путь предпринимателя и запустил бизнеса в сфере такси. В 2009 году основан первый таксопарк AUTOLINE, в 2015 году — первый дата-центр майнинг-ферм, а в 2020 году появилась компания AUTOLINE INVEST GROUP, которая вскоре была переименована в Miya Holdings. Согласно YouControl, компании AUTOLINE и Miya Holding юридически не оформлены.



Изображение: сайт Miya Holdings

Александров регулярно публикует видеообращения к вкладчикам, а также рассказывает о работе компании и планах развития. В частности, обещает ввести жилищные программы, автопрограммы, выпустить свою линию питьевой воды, устройства убивающие вирусы и бактерии (включая коронавирус), витамины. В марте 2021 компания также заявила, что в ближайшем будущем начнет работать в сфере туризма, откроет сеть продуктовых магазинов и заправочных станций и даже запустит своего интернет провайдера.

В своих обращениях основатель часто напоминает о существовании «дорожной карты», в которой прописаны этапы расширения Miya Holding. В частности, ожидается открытие 200 офлайновых магазинов по Украине, а также выход на международный рынок.



Изображение: сайт Miya Holdings

Что сейчас

22 марта 2021 года Киберполиция сообщила о прекращении деятельность финансовой пирамиды. Фотографии в пресс-релизе совпадают с изображениями офлайн-магазина Miya Holding в Умани. Однако, сама платформа продолжает работать — команде AIN.UA удалось зарегистрироваться и завести личный кабинет. На странице Miya Holding в Facebook нам ответили сотрудники компании, отметив, что «на данный момент торги на бирже приостановлены», однако в скором времени их пообещали возобновить, указав, что ожидаются новости от руководителя компании. Одновременно, продолжают работать группы и каналы техподдержки Miya Holding в соцсетях.

Автор: Татьяна Грицык; AIN.UA