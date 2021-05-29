Как Россия воюет против Украины на Донбассе: 30 главных расследований

На протяжении семи лет войны на Донбассе Россия отрицает присутствие своих войск и техники на украинской территории и контроль над группировками «ДНР» и «ЛНР».

Радио Донбасс.Реалии собрало главные расследования о российском участии в конфликте, который, по данным ООН, унес жизни 13 тысяч человек.

Atlantic Council

Доклад американского неправительственного центра Atlantic Council Hiding in Plain Sight: Putin’s War in Ukraine («Прячась у всех на глазах. Война Путина против Украины»). Оригинал и русский перевод расследовательского сообщества Informnapalm. Здесь – факты о закрашивании опознавательных знаков российской военной техники, перечисление ее типов, свидетельства об артиллерийском прикрытии группировок «ЛДНР» с территории России (спутниковые данные, анализ воронок от взрывов и информация из открытых источников подтверждают, что значительное количество обстрелов было совершено с территории России, а не Донецкой и Луганской областей), сокрытие гибели российских солдат в Украине и участие 4-х тысяч военнослужащих регулярной армии ВС РФ в боях на территории Украины в августе 2014-го года. А в 2021-м аналитик Atlantic Council начертил линию обороны по расположению российских радиолокационных станций.

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InformNapalm

База данных российских военных, подразделений и техники, побывавших в разное время на Донбассе, от международной расследовательской команды. Здесь идентифицированы около 2500 российских военнослужащих и 101 подразделение регулярных войск, замеченных на территории Украины, а также 53 вида военной техники армии России.

Bellingcat

Группа журналистов со всего мира, работающих с открытыми источниками.

Участие конкретных бригад Вооруженных сил России в войне на Донбассе:

Перемещение российской техники по территории Украины:

Отчеты о местах пересечения границы военными и техникой России – Russia’s Path(s) to War и Ukraine Conflict Vehicle Tracking Project

Виды вооружений, которые перебрасывались из России в Украину:

Люди:

VICE и журналист Саймон Островский

https://video.vice.com/en_us/video/selfie-soldiers-russia-checks-into-ukraine/55ba5014018008e821c71e52?jwsource=cl

Благодаря селфи в социальных сетях одного из российских военных, а именно танкиста из Бурятии Бато Дамбаева, журналист установил еще два подразделения армии России, которые принимали участие в боях на Донбассе. Это 37-я мотострелковая и 6-я танковая бригады, которые базируются в Бурятии. История Бато Дамбаева легла в основу фильма Саймона Островского Selfie Soldiers для американского телеканала VICE.

Conflict Intelligence Team (CIT)

Группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов (в основном в Сирии) по открытым источниками. Они тоже идентифицировали 6-ю танковую бригаду из России в боях за Дебальцево. Весной 2021-го CIT наблюдалf за стягиванием российских войск к границе Украины.

Радио Свобода

Российское оружие, не состоящее на вооружении Украины:

Свидетельства боевиков:

И российских врачей:

BBC

«​Коммерсант»

Репортаж о судьбах русских солдат, воюющих в Украине

Россия отрицает причастность к войне на Донбассе. Официально Кремль объясняет наличие у боевиков оружия тем, что «оно было найдено в шахтах».

Джерело: