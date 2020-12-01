Крестный отец, содом и прокремлевская дезинформация в избирательной кампании в Молдове

В седьмую годовщину начала протестов на Майдане Украина снова в центре внимания прокремлевских СМИ. Кроме тогор, дезинформационные СМИ России обвинили новоизбранную президентку Молдовы Санду в том, что она советует президенту Украины идти войной на Донбасс и помогает новоизбранному президенту США создать санитарный кордон вокруг России.

В одной из глав недавнего исследования, которое проводил Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, приводятся и сравниваются концепции, продвигаемые прокремлевскими СМИ в 2016 и 2018 годах. Одна из этих концепций присутствует в обоих случаях: идея российской угрозы смехотворна.

Что же мы видим, переместившись на два года вперед? Агентство Sputnik в Литве объявило, что НАТО и страны Балтии используют «российскую угрозу», чтобы оправдывать оборонные контракты с США и размещение на своих территориях контингентов НАТО. Статья Sputnik завершается внезапным утверждением: «Москва заявляла, что не имеет планов нападения на другие страны».

Другие страны, кроме Украины, видимо. И Грузии. И…

Очевидно, что интерес к безопасности и территориальной обороне в европейских странах, возобновившийся после агрессии против Украины в 2014 году, — проблема для прокремлевских СМИ. Такие статьи готовятся как коктейль: немного безосновательных утверждений об агрессивном отношении к России, немного насмешек, немного угроз немедленного уничтожения — не смейте даже думать о покупке чего-нибудь в камуфляжной расцветке.

Один из последних примеров опубликовало агентство ТАСС в комментарии к планам Финляндии по закупке многоцелевых истребителей: «Возможно, финны не в курсе, что теперь все комплексы «Искандер» в Ленинградской области, скорее всего, смотрят уже не только на прибалтов, но и на них».

Прокремлевские СМИ рисуют кристально ясную картину: Россия не планирует ни на кого нападать, Россия нацеливает свои баллистические ракеты малой дальности на соседей, но обращать внимания на российскую угрозу не стоит.

Так ли все ясно? 23 из 69 примеров, которые мы зарегистрировали на прошлой неделе, касаются Украины. Именно в ноябре 2013 года начались события на Майдане Независимости, за которыми последовала незаконная аннексия Крыма Россией. Годовщина Майдана — деликатная тема для Кремля — также объясняет, почему из старых запасов достали столько классических примеров дезинформации:

Также появились безосновательные утверждения о том, что Украина будет отправлять граждан с российскими паспортами в концентрационные лагеря и даже «лагеря смерти».

Но все приведенное выше меркнет на фоне заявления о том, что в 2014 году население Крыма якобы воспользовалось правом на самоопределение в виде свободного и мирного референдума, соответствующего международным стандартам.

Перефразируя крылатую битловскую фразу «С небольшой помощью моих друзей», можно сказать, что самоопределение прошло с небольшой помощью вежливых людей (на танках и бронетранспортерах).

Хотелось бы вернуться к более серьезным примерам, но нет. На прошлой неделе дезинформация нас откровенно развлекает. Согласно прокремлевским СМИ, Совет Европы и Европейский Союз разделяют сатанинские ценности, а если гомосексуалистам дать право на создание семей, последствиями станет «…катастрофическая разруха», а также одобрение Содома и Гоморры.

Заключительный пример дезинформации касается США и Тощего Джоуи (Джоуи Мерлино, криминального авторитета из Филадельфии). Он якобы заплатил 3 миллиона долларов, чтобы сфальсифицировать 300 000 голосов в пользу Джо Байдена. Как это часто бывает с интересными заявлениями прокремлевских СМИ, подтверждений тут никаких нет.