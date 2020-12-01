Крестный отец, содом и прокремлевская дезинформация в избирательной кампании в Молдове

В то время как тема президентских выборов в США продолжает господствовать в заголовках по всему миру, в Европе состоялись еще одни важные выборы. 15 ноября во втором туре голосования Молдова избрала своего нового президента Майю Санду. Ее победа не прошла незамеченной в прокремлевских СМИ.
Санду, которая, как считается, расположена укреплять связи между Молдовой и ЕС, давно является мишенью прокремлевской дезинформации. Еще в 2016 году, когда Санду впервые баллотировалась в президенты, прокремлевские дезинформационные СМИ голословно утверждали, что она якобы планировала принять в Молдове 30 000 иммигрантов из Сирии по указке ЕС. Несколькими годами позднее, когда она была премьер-министром страны, они заявляли, что ее курирует ЦРУ и обвиняли в том, что она представляет интересы международной олигархии.
Следовательно, отнюдь не удивительно, что возможность ее победы явно встревожила прокремлевские СМИ, которые не только обвиняли США и ЕС в мнимом вмешательстве с целью ее поддержки, но и заявляли, что в случае ее поражения Молдову ожидает «цветная революция»! Протесты в Беларуси и Кыргызстане послужили усилению этого страха: все это является составляющими зловещего плана Запада по созданию «нестабильности» вокруг России. И поскольку протестов после выборов так и не было, прокремлевские СМИ подготовили наперед свое сообщение: к власти пришел «человек Сороса », потому Молдова и избежала волны протестов!
Инновации дезинформации
В своем предварительном отчете ОБСЕ отметила, что предвыборная кампания в преддверии второго тура выборов была искажена сеющей распри агитацией и обостряющим разногласия освещением в СМИ. В такой среде Молдова являла собой плодородную почву для дезинформации, которая широко использовалась для очернения кандидатов на пост президента, особенно Майи Санду.
Примечательно, что в наш век цифровых технологий распространение клеветы о Майе Санду проводилось не только онлайн и по телевидению, но и при помощи избирательных листовок. По мнению молдавских фактчекеров ресурса StopFals , ее оппонент использовал листовки, утверждающие, что она будет проводить русофобскую политику, усугубит конфликт в Приднестровье и (о ужас!) легализует однополые браки. За день до второго тура выборов суд Кишинева постановил, что эти заявления являются клеветой и что распространение листовок необходимо прекратить.
Тем не менее, онлайн и социальные сети сыграли важную роль в распространении дезинформации. Например, молдавская онлайн-версия Комсомольской правды заявила, что в случае победы Санду жизнь в Молдове станет похожа на фильм-апокалипсис с гей-парадами в придачу. Подобные апокалиптические сообщения появлялись и в других онлайн-СМИ, которые заявляли, что попадание Молдовы под власть Запада (читайте: под власть Санду), грозит России еще одним «карабахским сценарием».
Избирательная кампания в Молдове также показала, как развиваются тактики распространения дезинформации в социальных сетях. Следователи Лаборатории по анализу информационных боевых операций и стратегических коммуникаций румынского Института международных отношений и политологии (LARICS) обнаружили, что очерняющие дезинформационные сообщения о Санду распространяли при помощи мессенджера Telegram, а потом немедленно перераспределяли их по сети, состоящей из 35 вебсайтов. В то время как крупные международные платформы социальных сетей ужесточают правила в отношении политической рекламы, альтернативные соцсети, наподобие российской сети «Одноклассники», используются для воздействия на конкретные группы электората при помощи всплывающих окон и онлайн-роликов.
В LARICS также исследовали, как сатиру используют для прикрытия клеветы в нескольких видео на YouTube. В одном из них, с описанием «гудбай, лесби, подстилка МВФ и Сороса», показаны три молодых женщины, которые очерняют Санду и обвиняют ее во лжи в песне. Это видео Комсомольская правда опубликовала на своей страничке в Facebook в качестве примера народного творчества.
Что дальше?
Инновационные тактики распространения дезинформации и очернения не смогли изменить настроение избирателей. Майя Санду победила с более 57% голосов и новоизбранная президент уже заявила, что намерена бороться за свободу прессы и против распространения дезинформации в стране.
Тем временем дезинформация против Санду растет и ширится. Недавно дезинформационные СМИ обвинили Санду в том, что она советует президенту Украины идти войной на Донбасс и помогает новоизбранному президенту США создать санитарный кордон вокруг России.
Официальный Кремль незамедлительно поздравил Санду с победой. Прокремлевские же СМИ, похоже, не могут разобраться что к чему.
Источник: EUvsDisinfo