Крестный отец, содом и прокремлевская дезинформация в избирательной кампании в Молдове

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Крестный отец, содом и прокремлевская дезинформация в избирательной кампании в Молдове

В седьмую годовщину начала протестов на Майдане Украина снова в центре внимания прокремлевских СМИ. Кроме тогор, дезинформационные СМИ России обвинили новоизбранную президентку Молдовы  Санду в том, что она советует президенту Украины идти войной на Донбасс и помогает новоизбранному президенту США создать санитарный кордон вокруг России.

В одной из глав недавнего исследования, которое проводил Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, приводятся и сравниваются концепции, продвигаемые прокремлевскими СМИ в 2016 и 2018 годах. Одна из этих концепций присутствует в обоих случаях: идея российской угрозы смехотворна.

Что же мы видим, переместившись на два года вперед? Агентство Sputnik в Литве объявило, что НАТО и страны Балтии используют «российскую угрозу», чтобы оправдывать оборонные контракты с США и размещение на своих территориях контингентов НАТО. Статья Sputnik завершается внезапным утверждением: «Москва заявляла, что не имеет планов нападения на другие страны».

Другие страны, кроме Украины, видимо. И Грузии. И…

Очевидно, что интерес к безопасности и территориальной обороне в европейских странах, возобновившийся после агрессии против Украины в 2014 году, — проблема для прокремлевских СМИ. Такие статьи готовятся как коктейль: немного безосновательных утверждений об агрессивном отношении к России, немного насмешек, немного угроз немедленного уничтожения — не смейте даже думать о покупке чего-нибудь в камуфляжной расцветке.

Один из последних примеров опубликовало агентство ТАСС в комментарии к планам Финляндии по закупке многоцелевых истребителей: «Возможно, финны не в курсе, что теперь все комплексы «Искандер» в Ленинградской области, скорее всего, смотрят уже не только на прибалтов, но и на них».

Прокремлевские СМИ рисуют кристально ясную картину: Россия не планирует ни на кого нападать, Россия нацеливает свои баллистические ракеты малой дальности на соседей, но обращать внимания на российскую угрозу не стоит.

Так ли все ясно? 23 из 69 примеров, которые мы зарегистрировали на прошлой неделе, касаются Украины. Именно в ноябре 2013 года начались события на Майдане Независимости, за которыми последовала незаконная аннексия Крыма Россией. Годовщина Майдана — деликатная тема для Кремля — также объясняет, почему из старых запасов достали столько классических примеров дезинформации:

  1. В Украине идет гражданская война;
  2. После Евромайдана Украина утратила свой суверенитет;
  3. Евромайдан был государственным переворотом (вооруженнымфашистским и русофобским).

Также появились безосновательные утверждения о том, что Украина будет отправлять граждан с российскими паспортами в концентрационные лагеря и даже «лагеря смерти».

Но все приведенное выше меркнет на фоне заявления о том, что в 2014 году население Крыма якобы воспользовалось правом на самоопределение в виде свободного и мирного референдума, соответствующего международным стандартам.

Перефразируя крылатую битловскую фразу «С небольшой помощью моих друзей», можно сказать, что самоопределение прошло с небольшой помощью вежливых людей (на танках и бронетранспортерах).

Хотелось бы вернуться к более серьезным примерам, но нет. На прошлой неделе дезинформация нас откровенно развлекает. Согласно прокремлевским СМИ, Совет Европы и Европейский Союз разделяют сатанинские ценности, а если гомосексуалистам дать право на создание семей, последствиями станет «…катастрофическая разруха», а также одобрение Содома и Гоморры.

Заключительный пример дезинформации касается США и Тощего Джоуи (Джоуи Мерлино, криминального авторитета из Филадельфии). Он якобы заплатил 3 миллиона долларов, чтобы сфальсифицировать 300 000 голосов в пользу Джо Байдена. Как это часто бывает с интересными заявлениями прокремлевских СМИ, подтверждений тут никаких нет.

Еще одни выборы: попытки и неудачи прокремлевской дезинформации в избирательной кампании в Молдове

В то время как тема президентских выборов в США продолжает господствовать в заголовках по всему миру, в Европе состоялись еще одни важные выборы. 15 ноября во втором туре голосования Молдова избрала своего нового президента Майю Санду. Ее победа не прошла незамеченной в прокремлевских СМИ.

Санду, которая, как считается, расположена укреплять связи между Молдовой и ЕС, давно является мишенью прокремлевской дезинформации. Еще в 2016 году, когда Санду впервые баллотировалась в президенты, прокремлевские дезинформационные СМИ голословно утверждали, что она якобы планировала принять в Молдове 30 000 иммигрантов из Сирии по указке ЕС. Несколькими годами позднее, когда она была премьер-министром страны, они заявляли, что ее курирует ЦРУ и обвиняли в том, что она представляет интересы международной олигархии.

Следовательно, отнюдь не удивительно, что возможность ее победы явно встревожила прокремлевские СМИ, которые не только обвиняли США и ЕС в мнимом вмешательстве с целью ее поддержки, но и заявляли, что в случае ее поражения Молдову ожидает «цветная революция»! Протесты в Беларуси и Кыргызстане послужили усилению этого страха: все это является составляющими зловещего плана Запада по созданию «нестабильности» вокруг России. И поскольку протестов после выборов так и не было, прокремлевские СМИ подготовили наперед свое сообщение: к власти пришел «человек Сороса », потому Молдова и избежала волны протестов!

Майя Санду

Инновации дезинформации

В своем предварительном отчете ОБСЕ отметила, что предвыборная кампания в преддверии второго тура выборов была искажена сеющей распри агитацией и обостряющим разногласия освещением в СМИ. В такой среде Молдова являла собой плодородную почву для дезинформации, которая широко использовалась для очернения кандидатов на пост президента, особенно Майи Санду.

Примечательно, что в наш век цифровых технологий распространение клеветы о Майе Санду проводилось не только онлайн и по телевидению, но и при помощи избирательных листовок. По мнению молдавских фактчекеров ресурса StopFals , ее оппонент использовал листовки, утверждающие, что она будет проводить русофобскую политику, усугубит конфликт в Приднестровье и (о ужас!) легализует однополые браки. За день до второго тура выборов суд Кишинева постановил, что эти заявления являются клеветой и что распространение листовок необходимо прекратить.

Тем не менее, онлайн и социальные сети сыграли важную роль в распространении дезинформации. Например, молдавская онлайн-версия Комсомольской правды заявила, что в случае победы Санду жизнь в Молдове станет похожа на фильм-апокалипсис с гей-парадами в придачу. Подобные апокалиптические сообщения появлялись и в других онлайн-СМИ, которые заявляли, что попадание Молдовы под власть Запада (читайте: под власть Санду), грозит России еще одним «карабахским сценарием».

Избирательная кампания в Молдове также показала, как развиваются тактики распространения дезинформации в социальных сетях. Следователи Лаборатории по анализу информационных боевых операций и стратегических коммуникаций румынского Института международных отношений и политологии (LARICS) обнаружили, что очерняющие дезинформационные сообщения о Санду распространяли при помощи мессенджера Telegram, а потом немедленно перераспределяли их по сети, состоящей из 35 вебсайтов. В то время как крупные международные платформы социальных сетей ужесточают правила в отношении политической рекламы, альтернативные соцсети, наподобие российской сети «Одноклассники», используются для воздействия на конкретные группы электората при помощи всплывающих окон и онлайн-роликов.

В LARICS также исследовали, как сатиру используют для прикрытия клеветы в нескольких видео на YouTube. В одном из них, с описанием «гудбай, лесби, подстилка МВФ и Сороса», показаны три молодых женщины, которые очерняют Санду и обвиняют ее во лжи в песне. Это видео Комсомольская правда опубликовала на своей страничке в Facebook в качестве примера народного творчества.

Стриншот видео на YouTube, очерняющего Майю Санду/YouTube

Что дальше?

Инновационные тактики распространения дезинформации и очернения не смогли изменить настроение избирателей. Майя Санду победила с более 57% голосов и новоизбранная президент уже заявила, что намерена бороться за свободу прессы и против распространения дезинформации в стране.

Тем временем дезинформация против Санду растет и ширится. Недавно дезинформационные СМИ обвинили Санду в том, что она советует президенту Украины идти войной на Донбасс и помогает новоизбранному президенту США создать санитарный кордон вокруг России.

Официальный Кремль незамедлительно поздравил Санду с победой. Прокремлевские же СМИ, похоже, не могут разобраться что к чему.

Источник: EUvsDisinfo 

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