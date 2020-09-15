Все 66 млрд грн в COVID-Фонде уже распределены на 100%. Куда направили средства, читайте в аналитической статье журналиста StateWatch Александра Гуменюка.

С момента создания Covid-фонда, эксперты StateWatch внимательно следили за тем, как и куда выделялись средства на борьбу с коварным вирусом. Они уже рассказывали о том, что большая часть средств из фонда пошла не на медицину, а на совершенно несвязанные с пандемией потребности. Также рассказывали о том, что еще в августе все 66 млрд гривен были распределены между различными ведомствами. Причем ко всеобщему удивлению половина фонда досталась структурам «Укравтодора».

Однако, что случилось со средствами, выделенными различным министерствам и государственным учреждениям? На что их потратили и или потратили ли вообще? Для того, чтобы узнать об этом, журналисты отправили запросы на 7 различных министерств и одно государственное предприятие, получивших наибольшее количество денег на борьбу с Covid-19. И сегодня они рассказывают о том, как идет процесс освоения средств, которые должны спасать страну от пандемии.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Министерство экономики получило из фонда 7.9 млрд грн. В обосновании потребности в этих средствах, министерство отметило, что деньги необходимы для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Согласно полученной информации, деньги которые были получены из Covid-фонда разошлись по трем направлениям деятельности Фонда общеобязательного государственного социального страхования:

на выплаты по частичной безработице: с 3 миллиардов 723 миллионов, которые получил фонд соцстраха на счета центров занятости уже перечислено 2 миллиарда 23 миллиона 528 тыс гривен;

на случай безработицы на возвратной основе, выделенные 1 миллиард 277 миллионов гривен, были получены в полном объеме и направлены на выплату помощи 467 662 безработным лицам;

для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице, с 2 миллиардов 972 миллионов, фондом была получена вся сумма, однако на данный момент только 1 миллиард 577 миллионов 346 тысяч были перечислены на счета центров занятости для последующего их направления на банковские счета безработных.

Итак, с 7.9 миллиардов гривен, выделенных из Covid-фонда Министерству экономики, по состоянию на конец лета, в Фонд общеобязательного государственного социального страхования попало уже 6.2 миллиарда гривен. Неиспользованными на сегодня остаются 1.7 миллиарда гривен.

Министерство социальной политики

Еще одним министерством, получившее большую сумму из Covid-фонда, является Министерство социальной политики Украины. В общем оно получило около 4 млрд грн. Исходя из ответа на запрос журналистов StateWatch, средства из Covid-фонда Минсоцполитики получило на четыре различные направления, в частности:

233 миллиона гривен было получено в качестве финансовой помощи для страховых выплат медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей. На сегодня все 233 миллиона были использованы;

1 миллиард 655 миллионов гривен было предусмотрено в качестве пособия на детей физическим лицам-предпринимателям на упрощенной системе налогообложения. Из этих денег, по состоянию на сегодня, было использовано лишь 808 миллионов гривен;

471 миллион гривен было предусмотрено на финансовую помощь Фонда социального страхования для выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе. На сегодня, эта сумма почти не потрачена. Лишь 14 млн гривен было использовано;

1 миллиард 807 миллионов гривен было предусмотрено на финансовую помощь Фонда социального страхования для выплат материального обеспечения на возвратной основе. Из этой суммы, по состоянию на сегодня, потрачено 1 миллиард 295 миллионов гривен.

Итак, из 4 миллиардов 167 миллионов, которые были предусмотрены для Министерства социальной политики, на сегодня использовано чуть более половины, а именно 2 миллиарда 350 тысяч гривен.

Министерство юстиции

Всего, Кабмин выделил Министерству юстиции Украины 23,7 млн грн для обеспечения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения вспышек Covid-19 в учреждениях исполнения наказаний.

Согласно полученной информации, по состоянию на середину августа Минюст всего потратил 5 млн 860 тысяч гривен. Эти деньги пошли на приобретение медицинского оборудования и средства индивидуальной защиты для медицинских работников в учреждениях исполнения наказаний.

В частности, деньги пошли на закупку:

бахил одноразовых — 15000 шт. на сумму 13,0 тыс. грн;

шапочек из нетканого материала — 15000 шт. на сумму 18,2 тыс. грн;

защитных очков — 1000 шт. на сумму 80,0 тыс. грн;

экранов для защиты лица — 1000 шт. на сумму 64,0 тыс. грн;

респираторов FFP3 с клапаном 6000 шт. на сумму 390,0 тыс. грн;

респираторов FFP3 без клапана 5425 шт. на сумму 271,3 тыс. грн;

респираторов FFP2 без клапана 6000 шт. на сумму 240,0 тыс. грн;

стерилизаторов паровых 15 шт. на сумму 2609,0 тыс. грн;

концентраторов кислорода 80 шт. на сумму 2174,8 тыс. гривен.

Итак, из 23 миллионов гривен, которые были предусмотрены для министерства юстиции, по состоянию на конец лета было использовано лишь четверть всех средств, а именно 5 млн 860 тыс гривен.

Министерство развития общин и территорий

Министерству развития общин и территорий выделили 1,6 млрд грн для реализации проектов по реконструкции, капитального ремонта приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах. Также, постановлением Кабмина утвержден Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным на реализацию проектов по реконструкции, капитального ремонта приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах и распределение объемов областных бюджетов.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 19 августа 2020, в областные бюджеты для выполнения выше перечисленных целей, было направлено 840 млн гривен. Еще половина средств до сих пор остается не использованной.

Поскольку это только первая часть материала о том, как государственные органы тратят бюджетные средства из фонда по противодействию Covid-19, журналисты решили пока не делать обобщающих выводов. Однако, подытожили, что четыре министерства о которых они рассказали в целом, получили в свое распоряжение около 13 с половиной миллиардов гривен. И из этих средств, на сегодняшний день было потрачено около 9 с половиной миллиардов. Еще 4 миллиарда так до сих пор и не нашли своего назначения. И здесь возникает логичный вопрос: а стоило ли опустошать Covid-фонд и раздавать средства даже туда, где они не были нужны, и тем самым ставить под угрозу медицинскую отрасль, которой уже сегодня неоткуда взять дополнительные средства в случае возможной вспышки пандемии?

Статья подготовлена и опубликована Александром Гуменюком в рамках проекту StateWatch при поддержке программной инициативы «Общественное здоровье» МФ «Возрождение».

Автор: Александр Гуменюк, StateWatch

P.S. Вчера Кабинет Министров обязал Госаудитслужбу проверить, куда расходуются средства из COVID-фонда, созданного в составе Государственного бюджета Украины. Об этом сообщается на сайте правительства.