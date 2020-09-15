В понедельник, 14 сентября, на внеочередном заседании правительство приняло решение провести мероприятия государственного контроля использования средств Фонда борьбы с коронавирусом, который был создан в составе Государственного бюджета Украины.

Так Кабинет Министров обязал Госаудитслужбу обеспечить проведение проверки, а распорядителей и получателей средств — обеспечить допуск аудиторов и предоставить все необходимые документы.