«Мільярдний» контракт: Як у Миколаєві хапуги намагались освоїти чималі суми на відходах

Підприємство не має працівників, відповідного обладнання та досвіду роботи, а їхні документи, надані на конкурс, не відповідають умовам. Так новопризначений прокурор Миколаївської області Ігор Домущей пояснив, чому його підлеглі відкрили кримінальне провадження за підозрою у зловживаннях під час конкурсу на визначення субʼєкта сортування сміття.

Компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко» стала його єдиним учасником і ледве не отримала 25-річний контракт на сортування відходів в обласному центрі. Чи дійсно фірма повʼязана із місцевими топ-чиновниками та що буде далі із багатостраждальною переробкою відходів у Миколаєві, розбирались журналісти місцевого видання Nikcenter.

«Мільярдний» контракт і обшуки в міській раді

«У Миколаєві планують побудувати комплекс з сортування побутового сміття. Реалізація проєкту дасть можливість значно покращити екологічну ситуацію та зменшити кількість ТПВ (твердих побутових відходів – Ред.), що наразі захоронюються на міському звалищі. Аби втілити у життя такі плани, міська влада нещодавно провела відкритий конкурс, переможцем якого стало ТОВ «Вейст Ту Енерджі Ніко». І 20 серпня відбулася презентація та публічне обговорення проєкту, який мають намір реалізувати у нашому місті», – амбітно написала вранці 21 серпня у своєму телеграм-каналі Миколаївська міська рада.

Вже ввечері того ж дня, судячи із публікацій в соцмережах, до кабінетів міських чиновників із обшуками завітали правоохоронці. А наступного – Миколаївська обласна прокуратура офіційно підтвердила відкриття кримінального провадження через «сміттєвий» конкурс.

«За результатами моніторингу медіа, враховуючи значний суспільний резонанс, розпочато досудове розслідування… щодо можливих зловживань службовими особами Миколаївської міської ради», – повідомили у відповіді на запит Nikcenter в обласній прокуратурі.

Як повідомили в міськраді, в ході обшуків у будівлі мерії та департаменту житлово-комунального господарства, який був організатором конкурсу, вилучили документи і техніку.

А за тиждень рішучий намір керівництва міської ради підписати контракт з єдиним учасником конкурсу перетворився на публічну відмову від «сміттєвої» історії. Міський голова пообіцяв провести новий, більш прозорий конкурс, залучивши іноземні компанії.

У публікаціях прокуратури, як і в численних дописах в анонімних телеграм-каналах, йшлося про «мільярдний» контракт. Втім, офіційно такі цифри ніколи не звучали.

Конкурс, на якому мали обрати, хто буде сортувати відходи в Миколаєві, відбувся двічі. На перший, за словами заступника директора департаменту ЖКГ, ніхто не зʼявився. Вдруге його оголосили у квітні 2025 року, а уже в травні пройшло засідання комісії. Єдиним учасником цього конкурсу і стало ТОВ «Вейст Ту Енерджи Ніко».

А от обирали переможця серед стількох претендентів переважно місцеві чиновники. До складу комісії увійшли перший заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов, двоє його колег по департаменту, співробітниця комунального підприємства «Обрій-ДКП» та представник Держпродспоживслужби. А ще – двоє представників від громади: керівниця кількох ОСББ Світлана Душка та депутат міської ради Федір Панченко, якого під час конкурсу назвали представником громадської організації.

Судячи з протоколів голосування конкурсної комісії, єдиною перевагою компанії-учасника виявилася наявність у неї земельної ділянки. Та відсутність обладнання і досвіду, попри заявлену готовність компанії використовувати устаткування її бенефіціара – ТОВ «ЛНК Ресайслінг» – та придбати нове, суттєво вплинули на низьке оцінювання компанії за визначеними критеріями.

Не всім оцінювачам сподобався і намір компанії виділяти лише 10% винагороди від суми фактично отриманого доходу на утримання міського полігону ТПВ. Загалом фірма одержала лише 41,2 бали.

Найбільше питань тоді виникло у депутата Панченка. А крім поставлених найнижчих оцінок у протоколі, він ще й висловив окрему думку щодо необхідності визнати конкурс таким, що не відбувся.

«Під час оцінки конкурсної пропозиції конкурсним комітетом були припущені помилки щодо оцінювання. Так, по деяких критеріях учасник не надав підтвердження відповідності або надав підтвердження невідповідності умовам конкурсу. Однак деякими членами комітету вочевидь помилково по таким критеріям були виставлені максимальні бали оцінювання, що призвело до викривлення результатів конкурсу та визначення переможцем конкурсу єдиного учасника. У відповідності до п. 62 Положення про конкурсний комітет з визначення субʼєкта сортування відходів, утворених у місті Миколаєві, такий конкурс повинен бути визнаний таким, що не відбувся та оголошено про проведення нового конкурсу», – йдеться в документі.

Втім, минув місяць від початку розслідування та обшуків у міській раді та департаменті ЖКГ, а жодної нової інформації про хід справи у реєстрі судових рішень не зʼявилося.

Бізнес з корінням у політиці

За маловідомою компанією «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка прагне збудувати для Миколаєва сміттєпереробний завод, стоїть вже досвідчене підприємство. Але воно встигло «обрости» не тільки досвідом, а й корупційними скандалами і тісними зв’язками з місцевими політиками.

Майбутнього інвестора сміттєпереробного заводу заснувало вже згадане ТОВ «ЛНК Ресайслінг». Компанією керує Юрій Мостовий — колишній депутат Миколаївської міськради і ексдиректор відповідального за відходи комунального підприємства «Миколаївкомунтранс. Від заснування у 2021 році і до сьогодні ця приватна компанія, згідно з даними аналітичної системи YouControl, не подала жодного фінансового звіту.

В свою чергу «ЛНК Ресайслінг» належить українсько-американському ТОВ «ЛНК», яке вже десять років заробляє на миколаївському смітті. У 2015 році підприємство відкрило завод з виробництва електричної енергії з біогазу на миколаївському полігоні відходів. Вже тоді місцева влада планувала другий проєкт з цим же інвестором — будівництво комплексу з переробки сміття.

Всього за рік роботи заводу поліція відкрила справу щодо ймовірного продажу компанією «ЛНК» електроенергії за завищеною ціною. Їхні махінації із «зеленим» тарифом нібито завдали країні збитків на понад 7 мільйонів гривень, а кошти, за даними слідства, відмивали через рахунки фіктивних підприємств. Щоправда, вироку за цією кримінальною справою немає і досі.

Одним із співзасновників ТОВ «ЛНК» є Вадим Плоткін, колишній народний депутат України. Інший ключовий фігурант структури – Станіслав Кругляков, який був помічником екснардепа Ігоря Бриченка з Миколаївщини, а раніше – помічником Вадима Мерікова. Саме під час його перебування на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації ТОВ «ЛНК» реалізувало проєкт на місцевому полігоні.

До чого тут голова Держенергоефективності?

Першими про імовірний звʼязок компанії, що претендує на 25-річний контракт, із колишньою головою Миколаївської облради Ганною Замазєєвою звернули увагу анонімні телеграм-канали. Зокрема, 30 липня вони повідомили, нібито посадовиця екстрено приїхала у Миколаєві та «намагається продавити рішення сесії по сміттєвому бізнесу».

Наступного дня на звинувачення у лобіюванні інтересів «Вейст Ту Енерджи Ніко» публічно відреагувала сама Замазєєва, нинішня голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Посадовиця записала відеоролик, в якому разом зі своїми колегами посміялася з оприлюдненої інформації та заперечила, що вирушила до рідного міста.

«Замазєєва, голова Держенергоефективності, знаходиться на своєму робочому місці. Знаходиться і сьогодні, і вчора, і позавчора була на робочому місці», – сказала Замазєєва.

Втім, уже завтра, 1 серпня, посадовиця опублікувала нові світлини, які підписала: «Сьогодні працюємо в Миколаєві».

На цих фото, разом із Ганною Замазєєвою, позує Дмитро Гончаров – директор того самого ТОВ «Вейст Ту Енерджи Ніко», єдиного претендента на багаторічний контракт із сортування сміття. При цьому, як і чиновниця, Гончаров був одягнений у футболку із символікою Держенергоефективності.



Втім, Nikcenter завдяки розгалуженому бізнесу Ганни Замазєєвої знайшов інші звʼязки між нею і цієї компанією. Зокрема, із ТОВ «Вейст Ту Енерджи Ніко» повʼязана група постійних бізнес-партнерів чи керівників компаній Замазєєвої.

У 2023 році, незабаром після реєстрації фірми, керівником «Вейст Ту Енерджи Ніко», згідно з даними аналітичної системи YouControl, був такий собі Владислав Юденко. Раніше він був одним із бенефіціарів ТОВ «Восток Фінексперт». Саме через цю компанію простежується опосередкований звʼязок «Вейст Ту Енерджи Ніко» і Замазєєвої, адже наразі і керівником, і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Восток Фінексперт» є Сергій Водопян – давній бізнес-партнер колишньої голови облради, а також депутатки Миколаївської міськради Тетяни Домбровської.

Зокрема, Водопян керував ТОВ «Манзана Групп», яке до нього очолювала Домбровська, керує і співволодіє ТОВ «Лайм-Фінанс», яким в різні роки керували і сама Замазєєва, і її помічниця Олеся Міщенко. А ще – нині керує і володіє ТОВ Лайм Кімс», що раніше належало Домбровській і Замазєєвій.

Nikcenter звернувся із запитом до голови Держенергоефективності Ганни Замазєєвої. Нас цікавило, чи було проведено обшуки в рамках кримінального провадження за її місцем роботи чи проживання. А також – чи здійснює вона керівництво або управління ТОВ «Вейст Ту Енерджи Ніко» і чи сприяла його перемозі в міському конкурсі на сортування сміття.

«На усі три сформульовані Вами у запиті питання, відповідь – ні. Не володію інформацією щодо конкурсу, про який йде мова у Вашому запиті. Не маю відношення до згаданої Вами приватної компанії. Не займаюся лобіюванням інтересів жодних приватних компаній. У своїй діяльності керуюся виключно Законами та Конституцією України», – відповіла Ганна Замазєєва.

Третя спроба приборкати сміття

Після відкриття правоохоронцями кримінальної справи та незатвердження депутатами результатів конкурсу, «сміттєвий» скандал раптово вщух.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що у зриві конкурсу було певне «коло зацікавлених людей». Та, разом з тим, зазначив, що сортувальна лінія місту потрібна, але не на умовах, запропонованих міськрадою та компанією «Вейст Ту Енерджі Ніко».

«Я вважаю, що влада погано провела сам конкурс, і умови для міста недостатні. Підприємство, яке не має ні досвіду, ні людей, це виглядає дивно», — заявив Кім.

Міський голова Олександр Сєнкевич пообіцяв, що укладення договору відкладуть, а конкурс повторять з новими вимогами.

«Ми не дозволимо знищити репутацію Миколаєва як інвестиційно привабливого міста через інформаційне сміття. Сортування відходів — стратегічно важливе для нашого майбутнього. Ми оголосимо новий конкурс із чіткими умовами, запросимо іноземні компанії, зокрема данські, і реалізуємо цей проєкт», – заявив мер після провалу голосування на сесії міськради.

Наразі невідомо, як саме планують змінити умови договору. Серед пропозицій на засіданнях комісій звучали скорочення строку співпраці і чіткіше прописані зобов’язання виконавця. Також депутати хотіли гарантій, що місто не буде в невигідному становищі, а також переглянути вартість послуг з переробки сміття, яку повинні будуть оплачувати жителі Миколаєва.

Однак на середину вересня до нової робочої групи з підготовки умов конкурсу з будівництва сортувальної лінії долучився лише один депутат.

Чи міг би Миколаїв під час повномасштабної війни, попри лінію фронту у кількадесят кілометрів і постійну загрозу обстрілів, залучати більше інвестицій для відновлення і розбудови міста? Питання риторичне. Втім, якщо на такі конкурси, як обрання субʼєкта сортування відходів на подальші 25 років, спромоглася зʼявитися єдина компанія, і та опосередковано повʼязана з колишніми і нинішніми представниками влади, навряд чи йдеться про інвестиційну привабливість фортеці півдня.

Автор: Оксана Орсач

Джерело: Nikcenter