Обзор кремлевской дезинформации: бомбардировка Украины слухами

В начале февраля 2021 года Маргарита Симоньян, глава российского дезинформационного СМИ «RT», призвала лидеров России нарушить обязательства страны соблюдать международное право, двусторонние соглашения и морально-этические принципы:Россия-матушка, забери Донбасс домой!

Официальные представители Кремля и министерство иностранных дел России быстро дистанцировали себя (и Россию-матушку) от пафоса Симоньян. Хотя Симоньян является государственным служащим на управленческом посту и транслировала этот призыв по финансируемому и контролируемому государством телеканалу, ее слова выражают лишь ее личное мнение — отнюдь не политику России, направленную на аннексию соседних стран.

Сейчас Россия стягивает значительное количество военной техники к границам Украины, а Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о резком росте количества инцидентов на подконтрольной России территории. Россия готовится к крупномасштабным военным учениям «Запад-21». Некоторые аналитики опасаются, что это может оказаться подготовкой к новому витку агрессии против Украины, тогда как Кремль отрицает агрессивные намерения:

Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы.

Анализ передвижения войск лучше предоставить военным аналитикам, а вот анализ дезинформации об Украине за последние несколько недель очерчивает интересную тенденцию. Кремлевские пропагандисты тщательно готовят информационное поле:

Забери Донбасс домой!

Симоньян, главный редактор «RT» и «Спутника», рассматривает свои СМИ как российское федеральное оружие в информационной войне. Ее призыв забрать «Донбасс домой» можно рассматривать как первый шаг в подготовке информационного пространства. Территории соседней страны, признанной Россией в рамках международных и двусторонних договоров, определены как «российские». В 2021 году подобные случаи были зарегистрированы в базе данных EUvsDisinfo (на английском): читайте примеры по этой ссылке и по этой ссылке. Население Донбасса описывают как россиян, несправедливо находящихся под иностранным игом. Их истинный «дом» — Россия.

Украина готовит геноцид!

Прокремлевская дезинформационная система щедро использует термин «геноцид» — редко в соответствии с определением, принятым международным сообществом во второй статье Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Почти любое действие правительства суверенной Украины с целью поддержания конституционного выставляется как «геноцид». Бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, например, что демонтаж российского военного памятника в Эстонии в 2007 году — «это по существу геноцид русских в Эстонии». Теперь Украина совершает «по существу геноцид русских в Украине». Примеры по этой ссылке и по этой ссылке. Обычно в качестве марионетки Запада. Мы видели такое заявление на российском государственном телевидении по этой ссылке; в материалах РИА «Новости», на вебсайте Ukraina.ru по этой ссылке и на находящемся в собственности государства СМИ «Спутник» по этой ссылке — и это все менее чем за неделю.

Украина готовит атаку на Донбасс!

Сегодня термин «геноцид», очевидно, используется кремлевскими дезинформационным СМИ как синоним «глубокой обеспокоенности». Более жесткая формулировка означает призыв к незамедлительной атаке. Российские государственные и националистические СМИ пестрят заявлениями о том, что Украина готовит военную операцию против подконтрольных России территорий Украины. Примеры по этой ссылке и по этой ссылке. Обычно Украину против России настраивают внешние силы: США, НАТО, Турция. Национальные СМИ подробно освещают — не называя, однако, источники — планы Украины по наступлению на «Донецкую и Луганскую Народные Республики»:

Страны НАТО стягивают военную технику к Украине. Такая информация появилась в Сети, люди приводят скриншоты перемещений военно-транспортных самолетов с сайтов по отслеживанию перемещений авиации. Так, по данным источников, в аэропорту Львова приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J, который поднялся с авиабазы Рамштайн в Германии. По дороге он заправлялся в испанской Севилье. Позже в Киев прибыл второй самолет — транспортник С-17.

Украина обстреливает деревни, убивая детей!

Ложные заявления становятся все более подробными, четкость изображения — все выше. Жертвой мнимой агрессии Украины уже является не абстрактный образ «россиян на Донбассе», а отдельные люди с именем и возрастом:

Циничное, предумышленное, ничем не спровоцированное, отвратительное убийство. 3 апреля четырехлетний Владик Дмитриев в селе Александровское погиб, убитый самодельным взрывным устройством, прикрепленным к дрону. Он выбежал со своими игрушками гулять во двор раньше бабушки — та замешкалась, обуваясь. Потому и осталась жива. И услышала взрыв. Единственное, о чем спорят эксперты — может быть, там была все-таки не самодельная бомба, а боеприпас вполне фабричного западного производства.

Невинный ребенок, убитый на войне. Трагедия. Преступление. Эту крайне эмоциональную историю распространяли подконтрольные государству российские СМИ, а спикер Госдумы использовал ее, чтобы потребовать обсуждения касательно исключения Украины из Европейского Совета.

Российские и украинские журналисты расследовали инцидент и установили, что трагедия, по всей видимости, выдуманная. Для Кремля и националистических СМИ понятия «правды» и «лжи» не связаны с фактами, подкрепляющими заявление:

Либералы, которые не верят в произошедшую в Донбассе трагедию с ребенком по воле украинской стороны, сами не понимают, насколько страшные события они поддерживают, «отрабатывая повестку» по заданию НАТО.

Этот подход напоминает о печально известной истории о «распятом мальчике», которую прокремлевские СМИ распространяли в 2014 году, чтобы разжечь ненависть к Украине среди российской аудитории в стране и оправдать вооруженную агрессию против Украины.

Аудиторию готовят постепенно. Население Донбасса должно вернуться «домой, в Россию». Украина нарушает права россиян, по жестокой иронии судьбы оказавшихся в чужой стране. Украина убивает детей, российские оппозиционеры на стороне НАТО. Россия должна действовать!

«С сегодняшнего утра мы отвечаем на огонь»

Прокремлевские СМИ создают декорации, в которых агрессор — Украина. Любую операцию опишут как защитные меры или меры по линии ответственности по защите. Военные действия оправданы наперед, прологом к ним служит тщательно продуманная информационная кампания.

Невозможно предсказать, к чему приведет нынешнее бряцание оружием. Наращивание военной мощи — задокументированный факт. Дезинформационная кампания — тоже. Маргарита Симоньян повторила февральское заявление:

Русские люди, которые живут на Донбассе, должны жить в России.

На сей раз ее заявление официальные представители Кремля не опровергли.

Бомбардировка Украины слухами

Метод превентивного создания нарратива хорошо просматривается при наблюдении за стабильным потоком дезинформации вокруг сосредоточения российских военных подразделений на границах с Украиной.

Превентивное создание нарративов

В 2019 году финансируемый Кремлем Российский институт стратегических исследований опубликовал эссе «Информационное обеспечение внешнеполитической деятельности в условиях цифровой реальности». В материале приводится цитата российского военного эксперта Александра Бартоша:

«При этом превентивное создание нарратива, отвечающего национальным интересам государства, может существенно минимизировать негативные последствия деятельности внешних сил в информационно-коммуникационном пространстве, как правило, стремящихся заполнить его «пустоты»».

Метод превентивного создания нарратива хорошо просматривается при наблюдении за стабильным потоком дезинформации вокруг сосредоточения российских военных подразделений на границах с Украиной.

Ниточки «марионеточной Украины»

Например, мы видели заявление о том, что Вооруженные силы Украины собираются спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт на Донбассе. Мы видели и другое похожее заявление: якобы провоцируя Россию, Украина всего лишь выполняет прихоти НАТО, чтобы оправдать существование Альянса перед лицом мнимой российской угрозы.

Многие из этих нарративов формируют образ Украины как марионетки Запада. Аудиторию пытаются убедить в том, что этот конфликт — обычное противостояние между Востоком и Западом. Например, вот утверждение о том, что «англосаксы» подталкивают Киев к полномасштабным боевым действиям на Донбассе. В эту же канву укладывается вымышленная история, согласно которой президент Зеленский пытается захватить власть силой, чтобы угодить зарубежным спонсорам. Еще одно похожее утверждение: Зеленский якобы не может принимать независимые решения и пляшет под дудку США.

Один из нарративов даже рассматривает тему независимости Украины с позиции религиозных убеждений и церквей. В нем утверждается, что в 2019 году Константинопольский патриархат предоставил Православной церкви Украины статус автокефалии под давлением США, чтобы ослабить влияние Московского патриархата. 2019 год был богат на такие примеры.

К списку «доказательств» того, что за эскалацией стоит Запад, можно добавить утверждение о том, что США в процессе подготовки Украины к войне на Донбассе ежедневно отправляют туда вооружения. В том же духе звучит заявление о том, что США используют Украину как посредника, мясорубку в рамках своего плана по противодействию России, чтобы обслуживать интересы военно-промышленного комплекса США.

Прокремлевские СМИ опять продвигают вымышленную историю, которую мы слышали на прошлой неделе. Согласно ей, на Донбассе в результате удара с беспилотника ВСУ погиб четырехлетний ребенок. Заявление об этом страшном событии не подтверждено, и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине пока об этом происшествии не сообщала.

Внутренний конфликт

В прокремлевских СМИ также распространяется дезинформация, преуменьшающая роль России в украинских событиях. С 2015 года мы уже выявили 116 утверждений о том, что в стране идет гражданская война. Это поддерживает ложное мнение о том, что Украина погрязла в гражданской войне, и прикрывает вмешательство России и незаконную аннексию Крыма.

Этот нарратив подкрепляется утверждениями о том, что Россия не является стороной конфликта и не заинтересована в противостоянии с Украиной. Сравните с заявлением о том, что конфликт на Донбассе целиком внутренний, а российские войска не участвуют в боевых действиях на территории Украины. Вот более радикальный вариант нарратива: Украина превращается в авторитарное государство и планирует геноцид!

Схожий и постоянно повторяющийся нарратив, в котором роль России сильно преуменьшается, состоит из утверждений о том, что голосование о присоединении Крыма к России прошло с соблюдением всех демократических процедур и в полном соответствии с международным законодательством.

Также мы выявили утверждение о том, что Украина в 2014 году начала операцию против так называемых ДНР и ЛНР, а Россия многократно повторяла, что не участвует в этом конфликте. Однако отрицание вами вины не говорит о вашей невиновности.

Брезгливость к вакцинам и англосаксонский порядок

На этой неделе мы зафиксировали проявление двойных стандартов в отношении вакцин от COVID-19. На Западе против вакцины «Спутник-V» ведут агрессивную кампанию по дезинформации.

Украина, COVID-19, вакцины — в мире, который описывает прокремлевская дезинформация, все рано или поздно сводится к планам Запада установить мировой порядок. Генералы всегда готовятся к той войне, которая прошла.

Этот воображаемый мировой порядок походит из США. Неудивительно, что мы опять наблюдаем утверждения, что «режим Байдена» нелегитимный и антиамериканский. В другом заявлении сомнению подвергается законность победы Байдена. В качестве образца демократичности и законности приводится, естественно, избрание самого Владимира Владимировича Путина.

Конечно, прокремлевская медиакухня предлагает и более экстравагантные блюда. В основе одного из них лежит утверждение о том, что «либерализм — это сатанизм», так как он подрывает моральные и религиозные устои, подменяя их сатанинскими идеалами. Другое — щедро приправлено идеей о том, что для европейцев история о Навальном стала любимым типом «фастфуда».

Попробуйте сами.

ВНИМАНИЕ! ДЕТЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!