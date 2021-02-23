Обзор кремлевской дезинформации: из Кремля без любви

Прошлая неделя была весьма насыщенной для прокремлевских СМИ: кроме парирования выдуманных «англо-саксонских» провокаций и разоблачения злонамеренных заговоров глобалистов, к которым якобы причастен Папа Римский, им пришлось справляться с проблемами географически менее отдаленными.

В России вслед за жестоким подавлением протестов в поддержку заключенного в тюрьму политика-оппозиционера Алексея Навального его команда призвала россиян принять участие в молчаливом протесте: выйти из дома с зажженными фонариками и выложить фотографии в соцсети с сообщением «любовь сильнее страха ».

Прокремлевские СМИ не поняли, что имелось в виду. На телеканале «Россия 1» крупный сюжет был посвящен предупреждению людей о зловещих технологиях с использованием фонариков, которые якобы по указке стран-членов НАТО используются для разжигания антиправительственных настроений. Согласно сообщениям российского телевидения «технологии» с фонариками (то есть в буквальном смысле люди с фонариками в руках) ранее использовались в Минске, Бишкеке, Гонконге и Киеве — повсюду, где прокремлевские СМИ узрели призрак «цветных революций» «под предводительством Запада». Следуя такой логике этот концерт «Металлики» в Москве в 2019 году был, видимо, величайшим актом низвержения властей — тысячи людей подняли зажженные фонарики и подпевали «англо-саксонским» песням.

Затрачивая такое количество времени и усилий (и денег) на поиск сходства действий толпы в Москве, Гонконге и Бишкеке, которое представляют как «доказательство» того, что протесты по всему миру организовали американцы и европейцы, прокремлевские СМИ игнорируют единственное, что на самом деле объединяет этих людей: мужество протестовать против коррупции, ограничения свобод и гражданских прав.

Рыба гниет с головы

Вместо того, чтобы реагировать на недовольство населения, прокремлевская дезинформация идет проторенной дорожкой и во всем обвиняет внешних «врагов». Европейские дипломаты вмешивались в дела России! (Нет, не вмешивались: наблюдение за публичными протестами полностью согласуется с выполнением дипломатических обязанностей). Спецслужбы Германии помогали Алексею Навальному! (Нет, не помогали: архивы Штази, которыми Навальный воспользовался в своем расследовании коррупции в правительстве, общедоступны ). Финляндия пытается дестабилизировать ситуацию в России! (Визит министра иностранных дел Финляндии в Петербург едва ли является «попыткой» дестабилизации.)

Эти и похожие на них заявления звучат уже не только из уст прокремлевских пропагандистов, кричащих друг на друга в эфире подконтрольных властям телеканалов. Теперь они исходят от высших должностных лиц Кремля и с их страничек в Facebook и многократно повторяются во всей дезинформационной экосистеме.

Возьмем, к примеру, материал в авторской колонке, опубликованный федеральным новостным агентством «РИА Новости», в котором в полном соответствии с официальной линией Кремля Европу обвиняют в том, что она загнала отношения с Россией в тупик, и теперь сама этому не рада. Этот текст быстро переиздали отделения агентства Спутник по всему миру: в Латвии, Литве, Беларуси, Грузии, Армении и даже Узбекистане! Особенно интересный отрывок этого текста о том, что якобы «ЕС крайне необходимы две вещи из России: «Северный поток – 2» и «Спутник V»», разошелся по многим русскоязычным блогам и вебсайтам. Под личинами разных авторов такие СМИ повторяют заголовки о том, что «Европа в тупике», пытаясь создать иллюзию широкого распространения этого мнения в медиасфере. Для прокремлевских СМИ техника отмывания информации не перестает приносить дивиденды.

Прокремлевские СМИ часто повторяют заявления о том, что Запад пытается уничтожить Россию как геополитический субъект, что ЕС вечно жаждет конфликтов и войн, и даже что Европа ищет «повод» для введения новых санкций против России. Такие заявления нацелены на отвлечение внимания от политики Кремля и ее последствий . Но ложь, повторенная сотню раз, пусть даже на высочайшем политическом уровне, остается… ложью.

«Спутник V» и революционный социализм

Вакцины от COVID-19 находятся сейчас в центре внимания, и прокремлевские СМИ не являются исключением. В попытках популяризовать вакцину «Спутник V» среди мировой аудитории прокремлевские СМИ на этой неделе обратились к памяти о революционном социализме, «даре» СССР человечеству, который, по мнению польского отделения агенства Спутника, отвечал насущным нуждам угнетенных народов по всему миру (не важно, что миллионы людей убили и заключили в тюрьму во имя социализма). Сегодня, как заявляет агенство Спутник, Россия предлагает подобный, хоть и несколько более скромный дар — маленький шприц с иглой.

«Спутник V», наряду с другими вакцинами от COVID-19, мог бы занять свое место среди удивительных научных достижений, которые способны помочь преодолеть глобальную пандемию*. К сожалению, прокремлевская дезинформация использует вакцинацию и «Спутник V» в качестве «яблока раздора», чтобы дискредитировать других производителей вакцин, раздувать нарративы о превосходстве России, подорвать доверие между Европой и ее соседями, выдумать еще больше «русофобских» угроз.

Касательно вакцины, как и касательно внешней политики, Кремль требует любви, не отвечая при этом взаимностью.

*На момент публикации этого материала производители вакцины «Спутник V» не подали запроса на регистрацию лекарственного средства в Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС). Регистрация в ЕАЛС необходима для продажи вакцины или лекарственного средства в ЕС. Поскольку вакцина «Спутник V» производится не в Европе, также необходимо пройти процедуру инспекции производственного объекта в целях обеспечения стабильно высокого качества продукции. Подробнее смотрите комментарии Председателя Европейской Комиссии по этой ссылке (начиная с 28:45).

ВАКЦИНУ PFIZER/BIONTECH ПОНОСЯТ ПРОКРЕМЛЕВСКИЕ СМИ И ПРОВЕРЯЕТ НА СЕБЕ РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ

В недавней публикации DFRLab описано, как прокремлевские СМИ акцентируют внимание на неблагоприятных исходах применения разработанных на Западе вакцин и как такие материалы импонируют группам антивакцинаторов. Ирония в том, что усилия западных стран в борьбе с COVID-19 получили поддержку с совершенно неожиданной стороны: от российского дипломата.

В базе данных EUvsDisinfo (на английском) зарегистрировано 773 случая, посвященных коронавирусу и вакцинации, но эта база данных — лишь срез общих тенденций в дезинформации. Исследователи DFRLab углубились в тему выборочного освещения редких нежелательных последствий применения западных вакцин и проблем с их распределением. Освещаемые события действительно могут иметь место, но при таком умышленном акцентировании они могут исказить общественное мнение о безопасности западных вакцин и саботировать мероприятия в области общественного здравоохранения.

Различие между тем, как прокремлевские СМИ освещают вакцины Pfizer и Moderna, и тем, как они освещают вакцину «Спутник V», стало очевидным, когда исследователи DFRLab погуглили названия вакцин. Как видно на изображении ниже, РИА «Новости» сосредоточено исключительно на положительных сторонах «Спутника V» и на отрицательных побочных эффектах и даже смертях, связанных с вакцинами от западных компаний.

Результаты поиска по запросам «»Pfizer» OR «Moderna«» (слева) и «Спутник V» (справа) на веб-сайте РИА за период с 01.12.20 по 20.01.21. Перевод заголовков на английский выделен красным (негативные новости/заголовки) и зеленым (позитивные новости/заголовки) цветами. (Источники: Google, Google) Изображение: DFRLab.

В DFRLab также выявили различные публикации в блогах и маргинальных СМИ и публикации аналитических центров, усиливающие негативное освещение разработанных на Западе вакцин. «Эти публикации привлекли внимание антивакцинаторских групп из Украины, Болгарии и Сербии, а также русскоязычных групп за рубежом. Одной из наиболее заметных организаций стал Фонд стратегической культуры — российский аналитический центр, ранее уже замеченный в распространении дезинформации».

Результаты поиска по запросам «»Pfizer» OR «Moderna«» (слева) и «Спутник V» (справа) на веб-сайте Yandex.ru/news за период с 01.12.20 по 20.01.21. Перевод заголовков на английский выделен красным (негативные новости/заголовки) и зеленым (позитивные новости/заголовки) цветами. (Источники: Google) Изображение: DFRLab.

Поддержка с востока

Быстрый поиск по базе данных дезинформации EUvsDisinfo показывает, что на вакцину Pfizer/BioNTech вешали многочисленные грехи: от смерти 29 пожилых людей после прививки до вмешательства высшего руководства Европейского Союза в процесс утверждения вакцины.

Все признаки указывают на то, что эта атака на разработанные западными компаниями вакцины спланирована и скоординирована, но на ее фоне у вакцин обнаружился неожиданный поклонник. В конце января эстонское ежедневное издание Eesti Päevaleht сообщило , что 65-летний генеральный консул России в Нарве привился обеими дозами вакцины Pfizer/BioNTech.

Более того, дипломату оставалось всего лишь несколько дней на своем посту, после чего он должен был вернуться в Россию, где, как твердят прокремлевские издания, «Спутника V» в избытке. Несмотря на заявления прокремлевских СМИ о побочных эффектах, у данного дипломата после вакцинации не наблюдалось ни головной, ни какой-либо другой боли . Вакцины от коронавируса в Эстонии в первую очередь получают медицинские сотрудники, контактирующие с пациентами.

Источник: EUvsDisinfo