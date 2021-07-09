Обзор кремлевской пропаганды: как дезинформация разжигает ненависть на беларуском телевидении

«Крысы», «дегенераты», «человеческая мерзость» — это лишь некоторые из эпитетов, которыми беларуское государственное телевидение описывает активистов оппозиции.

По мере ужесточения репрессий беларуским режимом в отношении политической оппозиции, гражданского общества и независимых журналистов, риторика контролируемых режимом СМИ становится все более радикальной и граничит с языком вражды.

Каждое воскресенье в еженедельном вечернем обзоре на беларуском телеканале СТВ выходит рубрика под зловещим названием «Орден Иуды». Ведущий рубрики, 26-летний Григорий Азаренок, выделяет из общего ряда и совершает нападки на беларусов, которые, по мнению[i] государственных СМИ, «объединены грехом предательства, которые сильнее всех ненавидят наше государство», и которые «опозорили само звание беларуса».[ii]

Список так называемых «предателей режима» довольно длинный и включает в себя лидеров беларуской оппозиции, активистов, а также лидеров общественного мнения в социальных сетях, певцов и актеров, журналистов и представителей СМИ, бывших официальных лиц режима и дипломатов. Любой, кто осмелился выступить против нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко и его репрессий, является мишенью и подвергается персональной дискредитации на телевидении в лучшее эфирное время.

Язык, используемый в подобных программах, не просто унижает достоинство, но старается обесчеловечить тех, в отношении кого он используется. Несогласных с режимом беларусов называли, помимо прочего, «мерзкими рептилиями[iii]», «человеческой мерзостью[iv]», «бесчеловечными[v]», «паразитами и бездельниками[vi]», «макаками[vii]», «крысами[viii]», «медузами[ix]» и «трупного вида ведьмами[x]». Вызывает тревогу и то, что подобные прозвища сопровождаются и скрытыми угрозами насилия: в каждом выпуске рубрики «Орден Иуды» присутствует фотография так называемого «предателя» с расположенной рядом и отчетливо видной висельной петлей.

Каждый выпуск рубрики «Орден Иуды» также сопровождается комментариями «психолога», который в лучших традициях СССР сообщает, что протест против незаконного режима — это психическое расстройство, а не проявление политической воли.

Присутствие на YouTube

Все выпуски рубрики «Орден Иуды» доступны не только на официальном сайте телеканала СТВ, но и на YouTube. Хотя платформа и заявляет о том, что контент, «обесчеловечивающий отдельных лиц или их группы, называя их недочеловеками, сравнивая с животными, насекомыми, вредителями, болезнями либо любыми другими существами, не принадлежащими к человеческому роду», нарушает ее политику, все выпуски рубрики «Орден Иуды» по-прежнему доступны и имеют более 270 000 просмотров*.

Дезинформация библейских масштабов

Бесконечный поток пролукашенковской и прокремлевской дезинформации, направленной против беларуских оппозиционных политиков и активистов, является благодатной почвой для ядовитой и бесчеловечной риторики. Назвать кого-либо «человеческой мерзостью» было бы невозможно без наличия укоренившегося дезинформационного нарратива о том, что активисты и политические деятели беларуской оппозиции являются неонацистами, а протесты против Александра Лукашенко являлись попыткой реставрации нацизма. Точно так же были бы лишены какого-либо смысла нападки на «либеральную грязь[xi]» (включая песенный конкурс «Евровидение», который был охарактеризован как «бестиарий извращенцев, голубых дегенератов, пахнущего СПИДом хлама[xii]»), если бы не годы распространения дезинформации, очерняющей европейские и либеральные ценности.

Даже библейский мотив Иуды является отсылкой к распространенному дезинформационному нарративу о том, что протесты в Беларуси были организованы и финансировались Западом, и что беларуская оппозиция является хорошо оплачиваемой «марионеткой» Запада. Отсылки к Библии преследуют также и другие, более коварные цели: обеспечить видимость праведности для процессов распространения дезинформации и разжигания ненависти, изобразить жестокие репрессии режима в отношении своих собственных граждан как борьбу добра со злом и оправдать действия режима любой ценой. Ведь в конечном счете для верящих в собственную ложь пропагандистов режима это вопрос выживания. Вот как думает Азаренок:

«Я уверен, что, если произойдет государственный переворот […]: они будут меня судить и, возможно, просто без суда и следствия грохнут. И это надо понимать».

Путь к радикализации

После первой волны протестов против нелегитимного президента Александра Лукашенко подконтрольные государству беларуские СМИ при поддержке «медиа-специалистов» из России стали использовать более враждебную риторику. Беларуские государственные телеканалы не только скоординировали свои дезинформационные нарративы с прокремлевскими СМИ, но и переняли их тактику, например, в нападках на иностранных дипломатов.

Пока прокремлевские СМИ продолжают очернять украинцев, называя их «бандеровцами», беларуские СМИ придумали аналогичное унизительное прозвище для участников протестов, назвав их «змагарами». Азаренок говорит о них так: «Змагары — это уже за пределами добра и зла, это выродки рода человеческого, это бездушные безликие существа, попросту бесы[xiii]».

Последние академические исследования свидетельствуют о том, что грубость, негативное отношение и риторика ненависти чаще всего проявляются в ложной информации, которая наиболее сильно отклоняется от реальности. По всей видимости, беларуские государственные СМИ подтверждают выводы данных исследований, используя дезинформацию для обесчеловечивания и очернения оппозиционных политиков и активистов, тем самым пытаясь снять любые ограничения на действия и поведение режима.

*Выпуск рубрики, набравший самое большое количество просмотров, посвящен беларуской певице и бывшей участнице «Евровидения» Анжелике Агурбаш. Его просмотрели на YouTube более 218 000 раз. Остальные выпуски рубрики «Орден Иуды» собрали в общей сложности более 52 000 просмотров.

[i] Чтобы не способствовать увеличению трафика для контента, граничащего с разжиганием ненависти, мы лишь укажем даты, когда были сделаны те или иные заявления. Видеоролики и стенограммы выпусков рубрики «Орден Иуды» доступны в Интернете по адресу: http://www.ctv.by/grigoriy-azarenok-1.

[ii] 10 января 2021 г.

[iii] 30 мая 2021 г.

[iv] 30 мая 2021 г.

[v] 30 мая 2021 г.

[vi] 25 апреля 2021 г.

[vii] 18 апреля 2021 г.

[viii] 28 марта 2021 г.

[ix] 14 марта 2021 г.

[x] 4 апреля 2021 г.

[xi] 30 мая 2021 г.

[xii] 23 мая 2021 г.

[xiii] 30 мая 2021 г.

Источник: EUvsDisinfo