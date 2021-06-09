Операция по дискредитации Романа Протасевича: как прокремлевские СМИ пытались обмануть Запад

Все больше и больше голосов в Европе и Соединенных Штатах признают, что принудительная посадка зарегистрированного в ЕС гражданского самолета (с большинством пассажиров-граждан ЕС на борту) была террористическим актом, актом пиратства, или даже актом войны против ЕС. Но это еще не всё, отмечает iSANS .

Через 10 дней после того, как Романа взяли в заложники, можно сложить воедино картину того, как прокремлевские медиа использовали это дело, чтобы перенести внимание аудитории от собственно террористического акта к личности его жертвы.

Прежде, чем мы перейдем к обсуждению роли российских медиа в этом деле, необходимо сделать краткую оговорку о так называемом «интервью» Романа Протасевича государственному телевидению Беларуси. На наш взгляд, эта запись – ничто иное, как допрос заложника. По своей форме он подпадает под определение пыток и бесчеловечного обращения. Администрация хунты в Минске, скорее всего, поставила перед собой три цели, которых она ожидала достичь публикацией подобного видео: смена повестки дня (смещение акцента с преступления на ad hominem), деморализация протестов путем публичного унижения одного из лидеров протестного движения и минимизация санкций ЕС и США путем демонстрации так называемого «признания».

Запад должен обеспечить скоординированный ответ на этот бесчеловечный террористический акт, который по сути не отличается от видео с казнями заложников, публикуемых террористической группировкой ИГИЛ из разных мест на Ближнем Востоке и в Африке. ЕС, США и все заинтересованные стороны и международные организации должны немедленно ввести наиболее жёсткий режим экономических санкций против режима, чтобы обеспечить полный экономический крах режима Лукашенко и подчинённой ему репрессивной системы в краткосрочной перспективе (включая секторальные санкции, запрет на все формы наземного, воздушного и водного транзита и грузоперевозок для всех государственных компаний и предприятий, связанных с близким окружением Лукашенко, а также личные санкции против непосредственных бенефициаров режима из числа связанных с Лукашенко бизнесменов в Беларуси и за ее пределами).

На запястьях Протасевича отчетливо видны глубокие синяки (весьма вероятные признаки пыток), а его поведение и внешний вид (предупредительные реакции, необычное возбуждение, размер глазных зрачков) вызывают серьёзные опасения о возможном использовании против него химических веществ специального назначения. Организаторы видеозаписи с допросом Протасевича, в том числе Марат Марков и связанная с ним съёмочная группа телеканала ОНТ, должны предстать перед судом за преступления против человечности и бесчеловечное обращение с заложником.

Как российские пропагандисты создали фальшивый образ Протасевича как неонациста

Сразу после инцидента российские пропагандисты начали в отношении англоязычной аудитории целенаправленную информационную операцию по распространению дезинформации о вынужденной посадке гражданского самолёта и похищении Протасевича. Согласно выводам iSANS, эта операция проводилась аналогично тому, как это обычно делают российские и пролукашенковские группы в Telegram. После того, как анонимный канал запускает дезинформацию, её подхватывают аффилированные медиа, которые «легитимизируют» ложную информацию, которая затем попадает в крупные СМИ.

Уже 23-24 мая греческие медиа, которые связаны с местными левыми, социалистами и коммунистическим движением, начали продвигать нарратив, что Роман Протасевич – неонацист, который воевал на Донбасе в составе украинского полка «Азов» и много лет является ультраправым активистом. История развивалась настолько быстро, что уже 24 мая эту информацию опубликовало греческое подразделение CNN.

В течение следующих нескольких дней широкий круг греческих, итальянских и французских СМИ неоднократно заявлял, что Роман Протасевич – неонацистский экстремист, который принадлежит к радикальному ультраправому движению. В зависимости от конкретного средства массовой информации, позиции варьировались от простого «информирования» о личности Протасевича до одобрения его похищения в соцсетях популярных левых медиаперсон. Вскоре аналогичные публикации начала продвигать группа медиа и авторов, которые тесно связаны с RT и Sputnik в США.

В большинстве случаев иностранные СМИ ссылались (или использовали материалы без ссылки) на одну и ту же анонимную публикацию на анонимном сайте FoiaResearch (foiaresearch.net), где Протасевич описывался как «поддерживаемый Западом неонацистский активист по смене режима».

Эта публикация может показаться состоятельной людям, которые не знакомы с контекстом Восточной Европы. Но базовая проверка фактов доказывает, что она полностью вводит в заблуждение и создана для того, чтобы навязать определенный нарратив. Протасевич в статье FoiaResearch представлен как неонацист на основании того факта, что он, например, фотографировал митинги людей в черной одежде (которые в конечном итоге оказались анархистами или участниками левых антифашистских групп – например, Antifa). Второй аргумент FoiaResearch заключается в том, что Протасевич – нацист потому, что он якобы воевал в составе полка «Азов» (подразделения МВД Украины с достаточно неоднозначной репутацией). Азов официально подтвердил, что Протасевич был зачислен в качестве в ряды полка как военный репортер и никогда не участвовал в боевых действиях.

Украинский журналист Денис Казанский представил еще более убедительные доказательства того, что Протасевич не участвовал в военных операциях в качестве комбатанта. Казанский опубликовал кадры снятые оператором украинского интернет-телеканала «Громадське» в марте 2015 года. На видео показан бой в Широкино. На временной отметке 4:40 в кадре виден Роман Протасевич, который получил лёгкие травмы и получает медицинская помощь. Хорошо видно, что Роман одет в гражданскую одежду – в отличие от окружающих его сотрудников полка «Азов».

Сайт FoiaResearch в своей публикации о Протасевиче также использовал фотографии анархистского митинга 2017 года против так называемого «закона о тунеядцах». Этим законом для всех неработающих граждан режимом Александра Лукашенко был назначен налог. Фото с акции протеста против этой меры были использованы чтобы обвинить Протасевича в принадлежности к несуществующей организации «чёрный блок». В публикации FoiaResearch утверждает,ся что люди на фотографиях – это участники «неонацистской организации Black Bloc». Это несуществующая в Беларуси структура, которую FoiaResearch полностью выдумал для дискредитации Протасевича.

Хотя Романа нет на опубликованных фотографиях с митинга анархистов, FoiaResearch утверждает, что он связан с вымышленной неонацистской группировкой.

Авторы обосновывают этот тезис тем, что Протасевич фотографировал протестующих в качестве фотожурналиста. Подобным образом FoiaResearch использует другие фото для создания вводящих в заблуждение описанийк и объяснения происходящих на них событий. После того, как малые и средние СМИ опубликовали эту информацию, она была «легитимизировала» в публичном поле и перекочевала в крупные западные медиа.

FoiaResearch не смогла предоставить факты и обосновала статью ложными и вводящими в заблуждение утверждениями, которые основаны на нескольких очень спорных изображениях. Тем не менее, основные группы поддержки Кремля в России, Европе и США широко цитировали его наравне с крупными медиа и отдельными журналисты в Греции, Италии и Франции. Роль греческих медиа в продвижении этого нарратив была особенно заметна. По данным сервиса alexa.com, 79,2 процента пользователей FoiaResearch как раз из Греции.

FoiaResearch позиционирует себя как «некоммерческую исследовательскую платформу, которая фокусируется на транснациональных отношениях ультраправых, особенно неонацистских и военизированных структур».

Публикация о Протасевиче изначально появилась на Foiaresearch 17 августа 2020 года – немногим более, чем через неделю после начала протестов в Беларуси. Позднее текст был обновлен – примерно через неделю после того, как Протасевич был взят в заложники КГБ.

Кто же стоит за анонимным сайтом, который привлек столько внимания на Западе в деле Романа Протасевича?

Кто такой FoiaResearch?

В название веб-сайта FoiaResearch заложена отсылка к Закону США о свободе информации 1967 года (FOIA). Это федеральный закон США, который требует полного или частичного раскрытия ранее не опубликованных документов. Однако документы, связанные с FOIA, имеют мало общего с публикациями по текущим событиям. Помимо некоторых устаревших публикаций из американских архивов XX века, которые хранятся в отдельном разделе, сайт FoiaResearch сосредоточен на критике США, ЕС и некоторых безусловно ультраправых движений в каждом из регионов. Что наиболее важно, FoiaResearch уделяет много внимания системной дискредитации украинской политики и военнослужащих на основе сформированных Кремлем нарративов.

На веб-сайте Foiaresearch нет никакой информации о команде, учредителях или источниках финансирования. Однако результаты нашего расследования показывают, что этот портал может быть связан с пропагандистской сетью Кремля вокруг RT и Sputnik в США.

Единственное отслеживаемое присутствие Foiaresearch в социальных сетях – это его учетная запись в Twitter (@Foiaresearch). Она была создана в апреле 2019 года. Сохранившиеся в аккаунте публикации и репосты показывают, что владельцы этой учетной записи сохраняли молчание вплоть до декабря 2019 года (или по какой-то причине все предыдущие публикации в аккаунте были удалены).

С самых первых публикаций аккаунт Foiaresearch в Твиттере освещал участие Украины в протестах 2019 года в Гонконге. Мягко говоря, чрезвычайно нишевая тема для независимого медиа, которое очевидно ориентируется на аудиторию в США (либо тех, кто интересуется американской политикой) и освещает ультраправых. Позже Twitter-аккаунт Foiaresearch подробно рассмотрит тему Украины со всех сторон и опубликует различные виды дезинформации в свете классических нарративов Кремля: «нацификация» Украины, «связь между белорусскими, польскими и украинскими националистами», «(неонацистский) черный блок», и «неонацистские связи» европейских журналистов, которые освещающих протесты на международном уровне.

Впрочем, есть и действительно странная вещь в контенте, который частично освещает неонацистские движения по всему миру (но в основном в Европе и Соединенных Штатах). Администратор игнорирует огромное ультраправое движение в России. Единственное весомое упоминание российского неонацистского движения в Twitter-аккаунте Foiaresearch – это незначительная отсылка к Игорю Гиркину (Стрелкову) в связи с получением им премии от Фонда Франко в декабре 2014 года. Гиркин, бывший штатный сотрудник ФСБ, сыграл ключевую роль во вторжении российской армии в Украину. После начала конфликта Гиркин стал быстро набирать популярность и из соображений конкуренции превратился в неформального изгоя для Кремля.

Повестка дня Foiaresearch стала ещё более понятной после того, как мы изучили источники, которые ретвитил аккаунт Foiaresearch. Большинство первых публикаций и ретвитов в этом аккаунте оказались связаны с личностями и медиа, которые ассоциируются с российскими государственными медиа RT и Sputnik. Наиболее заметными среди аккаунтов, которые ретвитил Foiaresearch можно назвать Grayzone (неоднозначный новостной сайт созданный в 2015 году корреспондентом RT и Sputnik Максом Блюменталем), Mint Press News (еще одно скандально известное медиа, созданное в 2011 году и занимающееся продвижением публикаций RT и Sputnik на Западе), Алан МакЛауд (старший штатный корреспондент Mint Press News), Бен Нортон (помощник редактора Grayzone и близкий товарищ Макса Блюменталя), Морган Артюхина (писатель и редактор новостей по тематике «империализма и войны» в Вашингтонском бюро Sputnik, округ Колумбия, также есть опыт сотрудничества с Mint Press News) и, наконец, Сара Абдалла (Sarah Abdallah).

Среди всех этих людей, которые вовлечены в прокремлёвскую систему пропаганды, особенно интересна Сара Абдалла. В первую очередь потому, что она считается вымышленной знаменитостью из мира социальных сетей, которая появляется в Интернете под разными аккаунтами с 2010 года. Пользователь Сара Абдалла публикует пророссийские и про-асадские сообщения и предположительно имеет отношение к группировке «Хезболла» (ливанская шиитская организация, которая действует в Сирии на стороне режима Башара Асада и находится под сильным влиянием Ирана).

Более пристальный взгляд на Mint Press News и Grayzone, на которые часто ссылается в первых ретвитах аккаунт Foiaresearch, даёт лучшее представление об идеологической принадлежности этого анонимного портала. Оба сайта характеризуются пророссийскими и про-асадовскими публикациями с особым акцентом на Украине и Сирии (с сильными антиукраинскими и антиизраильскими настроениями). Оба сосредоточены на осуждении того, что они называют «американским империализмом», но воздерживаются от критики военных операций России как в Сирии, так и в Украине.

Аудитория и команды Mint Press News и Grayzone получили в Америке прозвище Sputnik Left из-за их левой ориентации и тесных связей с российскими пропагандистскими агентствами RT и Sputnik, которые финансируются Россией. И Mint Press News, и Grayzone продвигают в Соединенных Штатах нарративы Кремля.

С момента создания в 2011 году Mint Press News (управляется через компанию Mint Press, LLC) часто подвергается критике из-за непрозрачности финансовых источников и неоднозначных публикаций в поддержке Башара Асада. С первых дней существования Mint Press News основательница портала (24-летняя Мнар А. Мухавеш) требовала прозрачности от мировых держав. При этом об инвесторах Mint Press News она говорила только то, что это «бизнесмены на пенсии», и предпочитала не называть их имена. В 2019 году Bellingcat сообщил, что Mint Press News финансировалась за счет премии Серены Шим. Размер премии не разглашается, но известно, что её финансирует группа лоббистов, которые выступают в поддержку Асада в Соединенных Штатах.

Mint Press News утверждает в одном из публичных заявлений, что это издание является «чрезвычайно независимым изданием, которое поддерживают читатели, а не миллиардеры-владельцы или покровители». Тем не менее, формальные владельцы по-прежнему скрывают источники финансирования проекта. Ещё больше вопросов возникает из-за того, что первые формы для Mint Press, LLC содержат контактные данные Одеха Мухавеша, свёкра Мнары Мухавеш. По данным BuzzFeed, Одер Мухавеш окончил исламскую школу в Иране и имеет широкие связи в Иране, Ираке, Иордании и особый интерес к Сирии.

В последнее десятилетие Mint Press News широко критиковали за слабый фактчекинг, использование сайтов с теориями заговора в качестве источников информации, создание преднамеренной дезинформации о сирийском конфликте и продвижение публикаций RT и Sputnik. При этом Mint Press News в своих публичных заявлениях твердо поддерживает Sputnik и RT на американской земле.

Некоторые истории о неоднозначной работе Mint Press News широко освещались в New York Times, BuzzFeed, Foreign Policy и других крупных СМИ (включая скандальную публикацию о предполагаемой причастности антиасадовских повстанцев к химической атаке, которую публично цитировал министр иностранных дел России Сергей Лавров).

Mint Press News часто называют «веб-сайтом, который ходит по краю» даже несмотря на то, что он открыто поддерживает и продвигает прокремлевские и проасадовские нарративы в Соединенных Штатах и ​​англоязычных сообществах за пределами США и сильно склоняется к левому краю политического спектра.

В июне 2020 года Twitter заблокировал аккаунт Mint Press News, но позже он был восстановлен Greyzone – это сайт с похожим имиджем апологетов авторитарных режимов во всем мире (включая Китай, Беларусь, Сирию, Венесуэлу и Россию). Greyzone основал Макс Блюменталь вместе с близким другом Беном Нортоном. Они по-прежнему работают в одной команде (в которую сейчас входит и жена Блюменталя, бывшая сотрудница RT).

И Блюменталь, и Нортон были ярыми противниками Асада до 2015 года. Но после визита на роскошный гала-концерт RT в Москве по случаю 10-летия российского канала, Блюменталь и Нортон стали сторонниками Асада, чем немало удивили американский медиарынок. Несмотря на опыт работы в авторитетных СМИ, действия Блюменталя после 2015 года подвергаются обширной критике за то, что они «не являются журналистикой» и служат пропаганде Асада. Блюменталь также не раз обвиняли в антисемитизме и антиизраильских настроениях.

Как и в случае с Mint Press News, финансирование Grayzone называют «непрозрачным» и «подозрительным». Само издание утверждает, что является «полностью независимой журналистской инициативой, которая не берет деньги ни у какого правительства или поддерживаемых правительством групп или отдельных лиц». Как и Mint Press News, Greyzone подвергали критике за крупную дезинформирующую публикацию. Одна из статей на этом сайте была написана автором, которого никогда не существовало.

Основатель Grayzone Макс Блюменталь также подвергался критике со стороны своих коллег за его роль в медийном продвижении провокации против сторонников сирийских «белых касок» на Центральном вокзале Нью-Йорка в 2017 году. Провокация была организована людьми, которые ранее сотрудничали с RT. В 2018 году фактические ошибки в истории Блюменталя привели к проблемам у журналиста, который был вынужден бежать из Никарагуа по причине ложных обвинений.

Партнер Блюменталя Бен Нортон выступил с осуждением беларусского «государственного переворота под руководством Запада» уже в первые дни протестов в августе 2020 года. Нортон столкнулся с осуждением со стороны местного медиа-сообщества из-за того, что в своём аккаунте в Twitter продвигал фальшивую версию смерти Александра Тарайковского. Нортон, как и все кремлевские СМИ, утверждал, что Тарайковский «умер после того, как попытался бросить «гранату» в полицию, чтобы начать насильственный мятеж». Тогда же Нортон написал, что Тарайковский «не был очень умным», поскольку «гранда взорвалась в его собственной руке и он умер». По состоянию на июнь 2021 года Нортон удалил свою публикацию в Twitter с этими вводящими в заблуждение заявлениями.

Нортон также одним из первых опубликовал обширную статью о Романе Пратасевиче как «крайне правом активисте» с «обширными связями» в различных «правоэкстремистских организациях» и «силах неонацистского черного блока в Беларуси» (которых, по иронии судьбы, никогда не существовало). В своих многочисленных публикациях Нортон неоднократно ссылается на статью в Foiaresearch – анонимном пропагандистском издании, которое (какое счастливое совпадение!) ретвитит Нортона среди первых людей в своем Твиттере и даже публикует его интервью на своем весьма нишевом веб-сайте.

При всех противоречиях, связанных с конкретными солдатами полка «Азов», Нортон с мая 2021 повторяет рассказы кремлевской пропаганды и называет Протасевича неонацистом только потому, что последний служил в медиа-службе официального военного подразделения Национальной гвардии Украины (которое по иронии судьбы финансировалось еврейским бизнесменом Игорем Коломойским.

Нортон использует субъективную лексику и в некоторых случаях повторяет нарративы сайта strana.ua – русскоязычного прокремлевского веб-ресурса, нацеленного на Украину. В первые дни о мирной революции в Беларуси, Нортон назвал освещение событий в Беларуси в Twitter Франака Вячорки «крайне глупой пропагандой белорусского переворота».

Нортон также поддержал публикацию редактора Grayzone Макса Блюменталя и утверждал, что Министерство иностранных дел Великобритании использовало «Белсат в качестве ключевого оружия в информационной войне, которую Западные правительства ведут против Москвы, её союзников и русскоязычных жителей Беларуси и Украины». В феврале 2021 года Twitter предупредил учетную запись Grayzone за использование в этой публикации материалов, которые были получены в результате компьютерного взлома.

Нортон неоднократно заявляет в своих сообщениях и публикациях в Твиттере, что Пратасевич – «неонацист» или «нацист», однако не приводит никаких фактов, подтверждающих это (кроме повторения вводящей в заблуждение ложной информации с веб-сайта Foiaresearch). Как публикации FoiaResearch, так и труды Нортона написаны довольно необычным языком. Для обоих характерны длинные предложения с большим количеством деталей и прилагательных. Может ли быть так, что за оригинальной публикацией в Foiaresearch стоит Нортон? Есть надежда, что в ближайшее время он сам ответит.

Источник: iSANS