Громкие смертельные ДТП в Украине: виновники аварий и на каком этапе дела

В Харькове в конце октября произошла резонансная авария. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 16-летний парень, на большой скорости врезался в Chevrolet. Водитель погиб. Виновник ДТП был отправлен под арест без права залога.

Издание «Слово и дело» предлагает вспомнить о самых резонансных дорожно-транспортных происшествиях за последние годы и посмотреть, на каком этапе находятся дела.

За 2017 год в ДТП погибли 3 432 человека. Следующие несколько лет количество жертв аварий было почти аналогичным.

За девять месяцев 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 225 человек.

В 2017 году по факту смерти потерпевшего или нанесения тяжких телесных повреждений было вынесено 1 578 обвинительных приговоров, еще 78 ‒ по факту гибели нескольких человек.

В следующем году таких приговоров было еще больше. В 2021 году количество приговоров за смерть потерпевшего достигло 1 273, а за нескольких человек – 64.

Одним из самых громких и резонансных ДТП стала авария в Харькове в 2017 году. Тогда автомобиль на большой скорости, за рулем которого была Елена Зайцева, столкнулся на перекрестке с Volkswagen Touareg бизнесмена Геннадия Дронова и влетел в людей на переходе.

Тогда погибли шесть человек, еще 5 пострадали. Виновники аварии приговорены к 10 годам заключения.

Через два месяца в Киеве судья Васильковского горрайонного суда Киевской области на внедорожнике насмерть сбил пешехода на переходе. От травм пострадавший скончался на месте.

Водитель отказался от прохождения теста на алкоголь. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Высший совет правосудия уволил судью Сергея Корниенко.

Летом 2018 года в Киеве водитель внедорожника Hummer Кирилл Островский на пешеходном переходе сбил насмерть 7-летнюю девочку, а затем пытался покинуть место преступления. В результате Печерский суд Киева взял его под стражу без права внесения залога до 9 декабря 2021 года.

Через два года после этой аварии под Киевом водитель Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения протаранил Hyundai, в салоне которого находилась семья из 5 человек.

В результате аварии выжил только один ребенок, один мальчик скончался в больнице. Мужчину приговорили к 10 годам заключения.

Недавно в Харькове произошла еще одна резонансная авария. 16-летний водитель Infiniti на большой скорости выехал на красный свет и влетел в другой автомобиль. В салоне Infiniti также сидели три пассажира – 16-летняя девушка и двое 19-летних парней. Все, кроме водителя, были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

По словам правоохранителей, оба водителя на момент аварии были трезвыми. В результате погиб один человек, еще двое получили травмы.

28 октября Киевский районный суд Харькова арестовал 16-летнего водителя, устроившего смертельную аварию на 60 суток без права внесения залога. В настоящее время виновник ДТП находится под стражей.

Смертность на дорогах Украины за семь лет

В Министерстве внутренних дел летом озвучили печальную статистику: в Украине в среднем каждые три минуты происходит ДТП, каждые 15 минут травмируется один человек, а каждые три часа один человек гибнет. В целом за год количество аварий на украинских дорогах выросло почти на 20%, самый высокий уровень аварийности – в Киеве, Киевской и Одесской областях.

В 2014 году на украинских дорогах произошло 153 тысячи 205 ДТП, из них 26 тысяч 194 с пострадавшими. Травмировались в результате 32 тысячи 395 человек, погибли – 4 тысячи 483. Кроме того, погибли 1 тысяча 873 пешехода.

В 2015-м количество аварий снизилось до 134 тысяч 193, с пострадавшими – до 25 тысяч 365. В результате травмировались 31 тысяча 467 человек, погибли – 3 тысячи 970. Также за год погибли 1 тысяча 631 пешеход.

В течение 2016 года произошло 158 тысяч 776 ДТП, в 26 тысячах 782 случаях пострадали люди. За год в результате аварий погибли 3 тысячи 410 человек, а травмировались – 33 тысячи 613. Количество погибших переходов составило 1 тысячу 467 человек.

В 2017 году произошло 162 тысячи 526 ДТП (27 тысяч 220 с пострадавшими), в 2018-м – 150 тысяч 120 ДТП (24 тысячи 294 с пострадавшими), в 2019-м – 160 тысяч 675 ДТП (26 тысяч 52 с пострадавшими).

За прошлый год количество аварий на дорогах выросло до 168 тысяч 107, в 26 тысячах 140 ДТП пострадали люди. Количество погибших за год составило 3 тысячи 541 человек, а травмированных – 31 тысяча 974. Также в 2020-м погибли 1 тысяча 198 пешеходов.

За шесть месяцев 2021 года уже произошло 86 тысяч 459 ДТП: погибли – 1 тысяча 281 человек, пострадали – 12 тысяч 753.

Источник: Слово и дело