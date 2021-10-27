«Меня отмажут, и я буду жить за границей»: сестра пострадавшего в ДТП рассказала о мажоре за рулем

Newsroom удалось пообщаться с сестрой одного из пострадавших в смертельной аварии на проспекте Гагарина. Как выяснилось, в момент столкновения с легковушкой Chevrolet Aveo в автомобиле Infinity находился 16-летний водитель, его девушка и еще двое парней.

16-летняя Лиза находилась на переднем сиденье, 20-летний Михаил Б. и 19-летний Валерий сидели сзади. От удара Михаил вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб. Сейчас он находится в реанимации 4-й неотложки с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхних конечностей. Об этом Newsroom рассказала сестра пострадавшего Мария К.

Девушка смогла поговорить с братом Михаилом до того, как его госпитализировали в больницу. Он рассказал, что накануне тот находился с другом и своей девушкой. К ним подъехала ее подруга Лиза вместе с Николаем на Infiniti. Он начал хвастаться машиной, подгазовывать и сказал, что права и авто ему подарили родители. Компания согласилась прокатиться в крутой машине.

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По словам сестры, Михаил снимал на телефон все разговоры и происходящее в Infiniti, но после аварии его iPhone украли с места происшествия. «Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице», – рассказала Мария.

Валерий и Лиза также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Марии, 16-летняя девушка – из бедной семьи, родители не могут оплачивать лечение. Семья виновника ДТП на контакт с родственниками пострадавших не выходила.

«Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: «Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей», – рассказала Мария. Водитель Infiniti отделался швом на голове.

Напомним, страшная авария произошла вчера вечером на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. 16-летний водитель Infiniti летел на красный и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте происшествия. Также тяжелые травмы получили трое пассажиров Infiniti. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).16-летнего водителя Infiniti задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы.