Почему «большую рыбу» никто не трогает

Недавно исполнилось два года как Высший антикоррупционный суд утвердил свое первое решение. С того времени судьи вынесли 45 приговоров, а среди осужденных есть депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, руководители государственных предприятий и т.п.

Однако пока что не для всех этот результат означает успех, отмечает ZN.ua. В адрес ВАКС, НАБУ и САП звучат претензии, что приговоры касаются исключительно мелких чиновников, тогда как по-настоящему «большую рыбу» никто не трогает.

Объясняем, на каком этапе находятся сейчас наиболее громкие коррупционные дела, и какова причина того, что ни в одном из них до сих пор нет приговора. Ведь зачастую причиной промедлений становится поведение обвиняемых и их адвокатов. В частности, последние покидали зал суда, устраивали процессуальные демарши и истерики, а также злоупотребляли карантинными ограничениями.

Дело Онищенко

Александр Онищенко / Facebook

Бывший народный депутат Александр Онищенко вместе с соучастниками продавал газ государственного предприятия «Укргазвидобування» своим компаниям на фиктивных биржах по заниженной в несколько раз цене. Эти фирмы перепродавали топливо конечным потребителям уже по рыночным ценам. Потерянный доход «Укргазвидобування», осевший в карманах участников схемы, составляет свыше 740 млн грн.

Обвинительный акт относительно экс-нардепа и его финансового директора Елены Павленко прокуроры направили в суд еще в феврале 2019 года. После нескольких месяцев мыканий по судам Киева дело попало в Высший антикоррупционный суд.

Подготовительное заседание продолжалось почти полгода. В январе 2020-го суд решил слушать дело в специальном судебном разбирательстве. Проще говоря, заочно, ведь Онищенко находится не в Украине. Потом заседание в деле откладывали более чем на три месяца, чтобы обратиться к компетентным органам Германии для вызова экс-нардепа. Уже находясь в розыске, Онищенко попал под санкции Министерства финансов США за распространение необоснованных обвинений в адрес одного из кандидатов в президенты во время выборов в США.

В прошлом году в мае в деле зачитали обвинительный акт и перешли к исследованию более 560 томов материалов. За 22 месяца было назначено 75 судебных заседаний.

Коллегии остается изучить еще почти 50 томов, допросить около 25 свидетелей, а также исследовать доказательства защиты.

Не обошлось без затягивания со стороны адвокатов. К примеру, в октябре прошлого года три защитника самовольно покинули заседание, чем сорвали исследование видео с обыска. Судьи должны были обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с вопросом о дисциплинарной ответственности защитников. Кроме того, из-за неявки адвокатов без уважительных причин судьи обращались в КДКА еще, по крайней мере, дважды. Однако дисциплинарные органы адвокатуры отвечали отказом в возбуждении дисциплинарных дел.

Газовое дело экс-нардепа Онищенко — одно из самых первых и наиболее громких дел НАБУ и САП. И в этом деле судьи хотя бы стараются обеспечить рассмотрение в разумные сроки, в частности в прошлом году в июле они назначили заседание на 16 дней месяца. Такие темпы дают шанс, что уже в следующем году мы увидим финал истории, по крайней мере, в первой инстанции. Онищенко угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дело Насирова

Роман Насиров/Facebook

Бывший председатель ГФС Роман Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По данным прокуратуры, он предоставлял незаконные рассрочки долга по уплате платежей фирмам, связанным из бывшим нардепом-беглецом Александром Онищенко и его «газовой схемой». Убытки составляли свыше 2 млрд грн. Вместе из Насировым на скамье подсудимых находится его бывший подчиненный, экс-руководитель одного из департаментов ГФС Владимир Новиков. Им грозит до шести лет заключения.

Резонансным это дело стало сразу после того, как Насирова драматически задержали в больнице Феофании в начале 2017 года. В конце ноября 2017-го обвинительный акт направили в Шевченковский райсуд Киева. Там за два года назначили около 30 судебных заседаний, но все это время прокуроры просто зачитывали обвинительный акт, поскольку адвокаты Насирова потребовали от них озвучить все 774 страницы. С такими темпами рассмотрения только на это должно было пойти около двух лет.

Однако в сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Параллельно изменили законодательство, которое позволило прокурорам озвучить краткое изложение обвинительного акта всего за 10 минут.

На рассмотрение дела судьи уже потратили 22 месяца, за это время назначили свыше 60 судебных заседаний, некоторые из них переносили из-за карантина, болезни судей или участников дела.

Здесь следует вспомнить, как бывший адвокат обвиняемого Новикова пытался затянуть рассмотрение из-за карантина. Он четыре раза не приходил на заседания и подавал ходатайство о перенесении, прибегая ко лжи. Адвокат заявлял, что якобы находится в Ровненской области на самоизоляции и не может прибыть на судебные заседания, хотя на самом деле тогда же прокуроры зафиксировали его встречу с подзащитным в Киеве. В конечном итоге этого защитника заменили на адвоката из системы бесплатной правовой помощи.

Сейчас суд уже допросил нескольких ключевых свидетелей, в частности Игоря Билоуса, возглавлявшего ГФС в 2014 году, и Юрия Дубинского, который был ответственным за создание фиктивных предприятий для Онищенко. Также судьи исследовали необходимые документы.

Обвиняемые не отстают в затягивании дела. Сперва они зачитывали практически каждую страницу каждого тома предоставленных прокурором документов. После этого суд сменил порядок, предоставив адвокатам и обвиняемым возможность комментировать не каждый том отдельно, а совокупно все доказательства, собранные в определенной области. И хотя Насиров и Новиков продолжают зачитывать то же самое, что озвучивает прокурор (названия документов, дату их принятия, реквизиты и т.п.), теперь у обвиняемых есть лишь три заседания на каждую область для объявления позиции относительно документов, что немного ускоряет рассмотрение.

Это одно из самых больших по объему дел НАБУ, в котором надо исследовать сотни томов и допросить десятки свидетелей. Тешит то, что судьи адекватно реагируют на злоупотребления защиты, стараются оптимизировать работу, меняя порядок, или находят возможность назначать дополнительные заседания, когда появляется свободное время в расписании. И хотя темпы его рассмотрения едва ли не самые быстрые из всех топ-дел ВАКС, ожидать приговора в этом году точно не следует, ведь еще надо завершить изучение материалов прокуратуры, допросить часть свидетелей и исследовать доказательства защиты.

Дело Мартыненко

Сайт партии «Народный фронт»

Экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в том, что он вместе с соучастниками организовал схемы разворовывания средств из госпредприятий СхидГЗК и «Энергоатом». Вследствие схем государство понесло ущерб на 700 млн грн. Мартыненко угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

В Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт попал еще в 2018 году. Сначала суд попробовал вернуть его прокурорам, но апелляция отменила это решение. Потом дело почти год интенсивно слушалась в Шевченковском суде. При этом заседания назначались с недельным интервалом, тогда как в похожих делах они происходили не чаще, чем раз в месяц. Такая поспешность судей могла быть вызвана приближением старта работы Антикоррупционного суда.

В ноябре 2019-го дело с боями передали в ВАКС. Через месяц судьи провели подготовительное заседание, а следующие пять потратили на заслушивание вступительных речей. Затем перешли к исследованию доказательств, при этом коллегия судей старалась обеспечить соблюдение разумных сроков, иногда продолжая заседание и во внерабочее время, реагировала на случаи безосновательной проволочки в судебном разбирательстве или злоупотребления со стороны участников своими правами.

И вдруг защита сменила тактику и начала максимально затягивать рассмотрение, устраивать истерики, демарши, заявлять необоснованные ходатайства, сомнительные отводы, инициировать относительно судей уголовные дела, менять адвокатов и просить перерывы на три-четыре месяца на ознакомление с материалами.

Поведение отдельных участников было просто неприличным. Например, обвиняемый Журило нагло хамил судьям, адвокат Нонна Надич самовольно покинула судебное заседание, чем сорвала слушание. Дошло до полного абсурда, когда один из защитников сообщил, что готовит иск о защите чести и достоинства из-за оставления без рассмотрения его заявления об отводе.

Коллегия назвала такие действия защиты спланированными, целенаправленными и согласованными и, по меньшей мере, пять раз ставила перед квалификационно-дисциплинарными органами вопрос об ответственности адвокатов, однако каждый раз судьям отвечали отказом в открытии дисциплинарных дел. Никакого эффекта не имели и обращения судей в ВСП с сообщениями о вмешательстве в их деятельность.

Отдельного упоминания заслуживает случай со взрывом боевой гранаты на месте, где паркует автомобиль председательствующая судья. Судьи связывали этот эпизод с рассмотрением дела Мартыненко и также обращались в ВСП и к генеральному прокурору. В результате были зарегистрированы три уголовных производства, однако ни исполнителей, ни заказчиков так и не нашли.

С декабря 2019 года в деле были назначены более 50 судебных заседаний, при этом за последний год состоялось всего три. С октября 2020 года некоторые адвокаты, по меньшей мере, восемь раз не появлялись в суд без уважительных причин. Из-за таких действий за последний год в деле не исследовано ни одно доказательство.

Сравните это с тем, как рассматривали дело по отмыванию Мартыненко 2,8 млн евро в Швейцарии. Расследование начали в 2013 году, дело направили в суд в декабре 2019 года, и уже через шесть месяцев Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес в отношении экс-нардепа обвинительный приговор: 28 месяцев заключения, 12 из которых — «безусловного отбывания». Сейчас в деле продолжается стадия апелляционного пересмотра.

Конечно, «швейцарское дело» не такое масштабное, как то, что рассматривается в Украине. Общий объем собранных НАБУ и САП материалов составляет около 300 томов, а это более 50 тысяч листов, при этом большой объем доказательства собран с помощью иностранных правоохранителей из Швейцарии, Чехии, Австрии и других стран. Однако с таким промедлением со стороны защиты и отсутствием должной реакции на это дисциплинарных органов рассмотрение дела может продолжаться вечно.

Дело Труханова

Геннадий Труханов / Facebook

Мэра Одессы Геннадия Труханова и его соучастников обвиняют в незаконном завладении 92,6 млн грн местного бюджета, полученными вследствие приобретения здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной цене. Труханову угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Дело направили в Малиновский райсуд Одессы еще в конце октября 2018 года.

Там его рассмотрели в турборежиме: с ноября судей освободили от автораспределения новых дел, за восемь месяцев в деле назначили почти 60 судебных заседаний, а оправдательный приговор вынесли за два месяца до старта работы ВАКС. Как и в случае с делом Мартыненко, рассмотрение явно ускорили, чтобы дело не попало в Антикоррупционный суд.

Однако пересмотр приговора все равно проходил в Апелляционной палате ВАКС. В отличие от процесса в Одессе, здесь часть адвокатов делала все возможное, чтобы затянуть рассмотрение, подавая необоснованные ходатайства и обвиняя Антикорсуд в неконституционности. Но все это только подтверждало неуверенность защитников в законности одесского приговора.

Несмотря на все старания защиты, Апелляционная палата, назначив за год свыше 30 судебных заседаний, отменила незаконный оправдательный приговор. Результатом такого решения стало то, что дело направили на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Но здесь мы снова увидели попытки адвокатов затянуть рассмотрение дела. Например, два защитника пять раз подряд не приходили на судебные заседания, и их приходилось откладывать. Судьи пожаловались на адвокатов в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, а одного из них даже оштрафовали на 13 тыс. грн. Однако пока что эти методы не срабатывают, ведь за семь месяцев в деле так и не смогли провести подготовительное заседание. Напомню: в Одессе на рассмотрение всего дела понадобилось восемь месяцев, что объясняется турборежимом, ручными судьями и отсутствием промедлений со стороны защиты.

Янтарное дело

Слово і діло

Бывшие депутаты VIII созыва Максим Поляков и Борислав Розенблат с соучастниками обвиняются в получении более 300 тыс. долл. за внесение нужных изменений в законодательство, влияние на судей, прокуроров, должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины и содействие в получении ряда разрешений на добычу янтаря. Экс-нардепам угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В октябре 2018 года обвинительный акт направили в Голосеевский райсуд столицы. Но уже через несколько месяцев его передали в Печерский райсуд, где дело пробыло еще полгода, пока в сентябре 2019 года его окончательно не отправили в Антикорсуд.

За 21 месяц судьи назначили 20 судебных заседаний, но так и не смогли завершить подготовительное производство. Подавляющее большинство заседаний банально не происходили. Сначала из-за рождения ребенка у одной из обвиняемых, потом — в связи с постоянными неявками кого-то из адвокатов или обвиняемых. При этом судьи не очень активно реагировали на такие факты.

В целом материалы дела насчитывают 111 томов. САП также планирует допросить 44 свидетеля, в частности народных депутатов, их помощников, бывших членов КМУ, судей и т.д. После этого можно будет перейти к исследованию доказательств защиты. Однако, учитывая темпы рассмотрения дела за последних полтора года, шансы на такое развитие событий в ближайшем будущем практически нулевые.

Как решить проблему?

Как видим, такое продолжительное рассмотрение дел вызвано разными факторами: и объективными (большими объемами материалов, значительным числом участников, отпусками и больничными судей и участников дел, карантинными ограничениями), и субъективными (промедлением, злоупотреблением, неявкой без уважительных причин, недостаточной реакцией судей и низкой эффективностью дисциплинарных органов и т.п.).

Сейчас судьи ВАКС рассматривают 184 уголовных производств, в которых обвиняются 440 человек. И ежемесячно поступают новые дела. Уже совсем скоро в суд передадут еще два громких дела: относительно бывшего нардепа Максима Микитася и нардепа Ярослава Дубневича. Не исключено, что в следующем году в ВАКС направят обвинительные акты в делах пленок ОАСК, бывшего судьи Чауса, короля контрабанды Альперина, брата главы ОАСК Зонтова, два эпизода о выводе средств из Приватбанка, дело «ВиЭйБи-банка».

И все эти производства, весьма вероятно, будет ожидать такое же продолжительное рассмотрение, как и в описанных кейсах. Чтобы это хоть как-то предотвратить, необходимо сделать несколько вещей:

суд должен получить реальный инструмент для борьбы со случаями хамского или неэтичного поведения участников дел, поэтому парламент должен уже этой осенью принять законопроект №5490, после принятия которого судьи ВАКС будут иметь право привлекать нарушителей к административной ответственности за проявление неуважения к суду;

также необходимо существенно повысить размер денежного взыскания, которое может быть наложено на определенных УПК участников дела на случай их неявки на судебное заседание без уважительных причин. На сегодняшний день такое взыскание составляет от 0,5 до 2 размеров прожиточного минимума (то есть максимальное взыскание — 4758 грн) для трудоспособных лиц, что не имеет достаточного стимулирующего эффекта;

усовершенствовать механизм привлечения адвокатов к ответственности за неявку на судебные заседания без уважительных причин и нарушение правил адвокатской этики. Сейчас судьи делают то единственное, что позволяет им закон, — обращаются в дисциплинарные органы адвокатуры. За два года судьи направили около сорока обращений в квалификационно-дисциплинарные комиссии, по которым к ответственности привлекли всего лишь трех адвокатов. Это и неудивительно, ведь большая часть адвокатского сообщества сейчас является самым обычным закрытым кланом, чего только стоит успешная сдача адвокатского экзамена Ильей Кивой или делегирование от адвокатуры в ВСП Павла Гречковского и Алексея Маловацкого;

Высший совет правосудия как дисциплинарный орган относительно судей тоже требует очистки. Уже даже Венецианская комиссия заявляет, что недобросовестность отдельных членов ВСП угрожает независимости всей судебной системы. За два года судьи ВАКС 12 раз обращались в ВСП с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, однако реакция была только в трех случаях. Зато члены ВСП атакуют независимых судей, из-за чего ВАКС вынужден был обратиться за защитой к президенту как гаранту Конституции;

для уменьшения нагрузки на судей ВАКС надо увеличить их количество и добавить хотя бы две-три дополнительные коллегии, которые бы рассматривали дела по сути в первой инстанции, а самим судьям следует назначать заседания сразу на четыре-пять месяцев наперед, поскольку в делах с большим количеством участников согласовать удобные для всех даты заседаний иногда бывает чрезвычайно сложно;

также следует рассмотреть вопросы изменения процессуального законодательства, которыми предусмотреть возможность рассматривать простейшие дела судьей единолично, а не коллегиально, что тоже могло бы немного разгрузить судей.

Автор: Вадим Валько, Центр противодействия коррупции; ZN.ua