Подразделения психологических операций России в войне против Украины

Литовский Центр гражданского сопротивления Res Publica специально для сайта InformNapalm подготовил публикацию интересного материала, собранного литовскими партизанами Locked N’ Loaded о подразделениях психологических операций Российской Федерации.

В целом, задача таких подразделений – сломить дух сопротивления противника. ППсО (подразделения психологических операций) далеко не новое изобретение, ими располагают и страны НАТО. Как в НАТО, так и в России, силы ППсО используются в ходе операций, однако, само понятие «операции» мы трактуем по-разному. Точнее, различается даже не понятие, а методы осуществления.

В России, использование ППсО является частью ее ежедневной политики, направленной против соседей, во время проведения которой неустанно звучит ложь. Чтобы добиться высокой эффективности ППсО, Россия использует дезинформацию, черные (если информация взята из лживого источника, распространяющего ложную, вводящую в заблуждение или поддельную информацию) и серые (используемая информация либо её источник не подтверждены, неизвестны или ненадежны) ППсО в военных, политических или экономических целях.

В странах НАТО деятельность ППсО строго регламентирована. Правила и принципы действий ППсО ясны, целевая аудитория противника и границы воздействия (за границей стран НАТО) подтверждены, а сами ППсО чаще всего лишь поддерживают военные операции. В странах НАТО придерживаются принципов правдивости и надежности информации — речь идет о так называемых белых ППсО (используемая информация подтверждена и взята из надежного источника, с целью завоевать доверие). Это может показаться своеобразной слабостью ППсО НАТО, но, как показывает практика, в долгосрочной перспективе правда всегда побеждает ложь.

Очень важно отделить политические ППсО России от военных. Мы не будем подробно анализировать психологические операции на политическом уровне, это требует отдельной статьи, однако, суть проста — почти всеми щупальцами (через исполнителей) управляет администрация Президента — от операций ФСБ до фабрик троллей. Аналитики утверждают, что вооруженные силы РФ подпольно проводят как военные, так и невоенные информационные действия, целью которых является поддержка и распространение «русского мира», а также попытки утвердить статус России в качестве мировой державы (то есть, оправдать все ее враждебные действия). В этой статье мы обсудим ППсО, принадлежащие вооруженным силам РФ. Если судить по общедоступным фактам, то, по сравнению с остальными силами РФ, такие силовые структуры довольно слабы.

Стратегический уровень

Наивысшим уровнем ППсО является, Центр зарубежной военной информации и коммуникации (ЦЗВИК) вооруженных сил Российской Федерации.

Эмблема ЦЗВИК

Не будем долго размышлять о том, кто управляет ППсО России, а просто сравним эмблемы ЦЗВИК и Главного управления Генерального штаба (ранее — ГРУ, однако в тексте мы и дальше будем использовать это название, чтобы было понятно, о чем идет речь). Гвоздики были и по сей день являются символом ГРУ, а в советское время подразделения спецпропаганды при военных округах подчинялись ГРУ (через 12-бис управление (информационная война) и Центр оперативной координации органов военного управления «Башня»). Как говорится, путь в ад выстлан гвоздиками.

Задача войск информационных операций России состоит в том, чтобы обеспечить информационное преимущество над противником, что позволит его руководству принимать более быстрые и точные решения и влиять на решения руководства противника. Наш оппонент понимает, что информационное преимущество — не одноразовый ресурс. ППсО России готовы бесконечно бороться за него. По мнению теоретиков, превосходство может быть достигнуто:

посредством координации разведывательной деятельности;

успешного проведения наступательных и оборонительных информационных и психологических операций;

контроля источников информации.

С целью добиться такого результата, ППсО России обучает персонал, обучает другие подразделения и информирует командиров, улучшает структуры и процедуры и выделяет средства на приобретение необходимого оборудования.

Вероятно, российский штаб ППсО находится в Москве, рядом с отдельным Центром специального назначения ГРУ (в/ч 45055). Структура включает в себя несколько областей:

сбор данных; анализ; планирование.

Вероятно, что служащие ППсО получают образование в Военном университете Министерства обороны РФ.

Операционный уровень

Подразделения ЦЗВИК находятся в каждом военном округе России (Южном, Западном, Центральном и Восточном), именно они ответственны за поддержку ППсО в соответствующих военных округах.

Западный военный округ (штаб в Санкт-Петербурге)

Центр ППсО в Санкт-Петербурге. Там молодые специалисты проходят подготовку в Сертолово (в/ч 03126), в 56-ом гвардейском учебном центре. Из этого можно сделать вывод, что региональные центры ППсО готовят специалистов на своих базах.

324-ое подразделение психологических операций, базирующееся в Калининграде, направлено на операции против Польши и стран Балтии. Например, оно активно участвовало в учениях «Запад-2017». Это подразделение также активно участвует в учениях в Беларуси. Тем не менее, это подразделение не следует переоценивать, поскольку это тактическое подразделение размером со взвод для поддержки ГРУ и других сил, развернутых в Калининграде.

Подразделение психологических операций при 96-ой разведывательной бригаде, в/ч 25634 (Нижний Новгород).

и другие

Центральный военный округ (штаб в Екатеринбурге)

Подразделение психологических операций, в/ч 03138 (Екатеринбург).

и другие

Восточный военный округ (штаб в Хабаровске)

Подразделение психологических операций в г. Хабаровске, находящееся в прямом подчинении Центра зарубежной военной информации и коммуникации, в/ч 03134.

295-ое ППсО в Душанбе.

и другие

Южный военный округ (штаб в Ростове-на-Дону)

2140-ое подразделение психологических операций (Ростов-на-Дону, в/ч 03128), вероятно, находится в подчинении 22-ой бригады специального назначения ГРУ.

Отделение, занимающееся психологическими операциями при 100-ой отдельной бригаде разведки (Моздок, Северная Осетия).

С 2015 года развитие таких сил также началось в Севастополе (оккупированный Крым), в/ч 51330, неподалеку от 127-й бригады разведки Черноморского флота.

(оккупированный Крым), в/ч 51330, неподалеку от 127-й бригады разведки Черноморского флота. и другие

Тактический уровень и опыт в Украине

Из некоторых источников можно понять, что взвод ПсО состоит из 4 оперативных групп психологических операций (ОГПО), от 2 до 4 солдат в каждой группе. Также должна присутствовать еще одна группа управления взводом.

Следует отметить, что помимо «мыслителей» есть еще и «деятели». Другими словами, определенные группы со специальным оборудованием в зоне деятельности производят продукцию по приказу высшего руководства (например, ОГПО и выше), транслируют заранее подготовленную продукцию или используют громкоговорители для создания вводящих в заблуждение звуков (например, звуков авиации, движения боевой техники).

В контексте войны против Украины особого внимания заслуживает отряд психологических операций 2140 ВС РФ (Южный военный округ). Он руководит информационно-психологическими операциями в Украине. Основные задачи:

Управление оперативными группами психологических операций (ОГПО), действующими на территории оккупированной части украинского Донбасса;

Сбор и обработка информации (например, анализ психологических настроений местных жителей);

Планирование и проведение информационно-психологических операций.

ОГПО состоит из 4 военнослужащих. Их задачи:

Распространение словесной пропаганды, а также «работа» с местным населением («сарафанное радио»);

Распространение пропагандистской продукции и другой информации (распространение информации в интернете, местных СМИ, совместные информационные и кибероперации);

Создание и координация пропагандистских групп, состоящих из местного населения на конкретных территориях;

Содействие российским журналистам, действующим в зоне боевых действий;

Сбор и анализ информации, использование полученной информации;

Мониторинг настроения и психологического состояния местного населения.

На фото, судя по специфическим техническим средствам в колонне, которые рассмотрим ниже, отряд психологических операций РФ.

Поскольку психологические операции являются неотъемлемой частью других текущих военных операций, следует отметить и другие оперативные способы воздействия:

Группы «журналистов» (группы 8–10), работающие в Украине напрямую с российскими информационными каналами. Каждая группа состоит из 3-4 человек — журналист, оператор, водитель и, скорее всего, охранник. Группы к выезду готовят специалисты ППсО и ФСБ за день до операции (выдают инструкции (темники), каким образом и какие события им следует освещать).

Как ГРУ, так и ФСБ проводят деструктивную деятельность (саботаж и пропаганду) на всей территории Украины (в зависимости от возможностей), их основными задачами являются:

Создание разноплановых пропагандистских групп в регионах Украины;

Обучение этих групп ведению пропаганды;

Материально-техническое обеспечение этих групп;

Подготовка и организация митингов и протестов для распространения продуктов ППсО.

Кибер подразделения ВС РФ (основной задачей которых является защита своих сетей и подготовка атак на компьютерные сети противника) также используются для проведения информационных и психологических операций в Украине. Они ответственны за ИТ-решения для пропаганды, например, автоматизацию и масштабирование троллинга в социальных сетях и блогах. Есть сообщения о том, что курсанты российских военных вузов также вносят свой вклад в эту деятельность, создавая соответствующий контент.

Примеры продуктов

Информационный продукт ППсО на Донбассе. Подробнее в публикации InformNapalm.

Информационный продукт, который рассчитан на психологическое влияние на местных жителей Донбасса, подробнее в статье от InformNapalm.

Знаменитый ППсО плакат, агитирующий голосовать на «референдуме» в Крыму.

Листовки ППсО на Донбассе.

Еще один тип листовок ППсО. Рассчитан на вербовку местных жителей на Донбассе для войны в Сирии.

СМС-сообщения, подготовленные ППсО РФ. Другие примеры в статье.

Производство печатной продукции

ППсО используют мобильные системы печати продукции: БПК-63МКЛ, АТОФ-97, комплекс „Журналист“, ПЦТ-07. До конца неясно в распоряжении каких подразделений имеются данные комплексы, мы попытаемся предположить, что ПЦТ-07 и БПК-63МКЛ напрямую подчинены ППсО. В то время как АТОФ-97 и комплекс „Журналист“, вероятно, оказывает поддержку структур более высокого уровня ГУ ГШ ВС РФ (печать карт, аэрофотоснимков и т. д.). Вполне вероятно, что персонал, работающий с этим оборудованием, принадлежит другим подразделениям. Подробнее о каждом:

Комплекс БПК-63МКЛ

БПК-63МКЛ — мобильная типографская (печатная) станция на колесах для поддержки тактического звена. Вместе с ним перевозке подлежит и дизельный электрогенератор ЭД16-Т400-1ВП. Команда состоит из 4 человек:

Старший оператор. Должен быть с высшим образованием (офицер), иметь опыт работы с inDesign, Photoshop и другими графическими редакторами, уметь самостоятельно подготовить макет и иметь опыт работы со станком для лазерной резки.

Оператор спутниковой связи. Должен быть с высшим образованием (офицер). Необходимо иметь опыт работы с программами верстки, но самая важная задача — устанавливать спутниковые антенны и обеспечивать связь для получения данных от «заказчиков» продукта.

Специалист офсетной печати — для работы с оборудованием, предназначенным для печати в больших объемах.

Водитель — инженер. Должен знать технические характеристики используемого оборудования, уметь ремонтировать, обеспечивать работу дизель-генератора, а также установку правильных параметров оборудования.

«Рабочее место» автомобиля состоит из двух компьютеров, лазерного принтера формата А3, нескольких устройств офсетной печати (для газет, листовок), сканера, ноутбука ToughBook, цифровой камеры и набора спутникового оборудования.

ПЦТ-07

ПЦТ-07 — мобильная печатная станция на базе Урал-43203 для изготовления полевых буклетов в тактических целях, карт, флаеров и другой печатной продукции. Доступное оборудование включает широкоформатный офсет, лазерный принтер (черно-белый), лазерный принтер (цветной), цифровую камеру, механическое сшивающее оборудование, ламинатор, режущие инструменты, оборудование для фальцовки буклетов, копировальное оборудование (ризограф), спутниковую систему, дизельный генератор энергии.

Комплекс АТОФ-97

АТОФ-97 — предназначен для работы в тактических условиях (ближе к фронту) в целях поддержки «информационными продуктами», например, картами, как своих, так и дружественных подразделений. Может печатать газеты, буклеты, флаеры, бланки, цветные брошюры. Вместе с ним принадлежит транспортировке и дизельный электрогенератор ЭД16-Т400-1ВП. Команда комплекса может состоять из 19 человек, которая, в свою очередь, состоит из следующих команд:

Макетная команда — 6 операторов

Команда рулонной печати — 3 оператора

Команда печати листовок / буклетов / брошюр — 3 оператора

Команда по сшиванию и подготовке — 5 операторов

Команда модуля размещения — 2 оператора

Комплекс АТОФ-97 состоит из модуля для макетирования (4 компьютера, лазерный принтер с возможностью печати формата А3, лазерное офсетное оборудование (печать в форматах А2 и А3), сканер, комплект спутникового оборудования), модуля для рулонной печати (для печати на газетах формата А2, от 6000 до 12000 штук в час), модуля для печати листовок / буклетов / брошюр и т. д. (офсетная печать формата от A5 до A3 с производительностью от 2500 до 7500 штук в час) и модуля подготовки (имеется оборудование для резки, фальцовки, сшивания и упаковки).

В комплект также входит модуль для отдыха КК6.2.30.1 (на базе Урал-532161), в котором созданы условия для отдыха с расчетом на 8 членов бригады комплекса.

Комплекс “Журналист”

Журналист. Автоматизированный издательско-полиграфический комплекс. Принцип аналогичен АТОФ-97. Состоит из 5 модулей:

Модуль для макетирования

Модуль для рулонной печати (для газет)(печатная машина 2ПОГ-60П)

Модуль для печати листовок, брошюр, фотографий и т.д.

Модуль для подготовки

Модуль для отдыха (до 8 человек)

Распространение печатной продукции

Пропагандистские снаряды

В большинстве случаев продукты ППсО просто выбрасываются из самолета или физически распределяются с помощью воздушного потока, но есть и другие способы, например:

Вот так выглядят листовки ППсО внутри агитснаряда.

Минометы. В ППсО используются (для материалов, которые создаются и печатаются печатными станциями) минометы — 82 мм 53-A-832 (A), 122 мм 3ВА2 (3ВА2Д) и 3ВА4 (3ВА4Д) со вставкой 3A1 (3A1Д), 122 мм от ракетных комплексов (Град, Торнадо-Г) снаряды 9М27Д, 9М28Д (минимальная дальность 1,65 км, максимальная — 15,42 км).

● Агитационные бомбы

Снаряды АгитАБ-500-300 длиной в 2,4 м и шириной 0,4 м могут вместить около 30 тысяч листовок формата А4 и способны распространить продукцию на площади от 3 до 10 га, в зависимости от ветра и местности. Известно, что такие снаряды использовались во время чеченской кампании.

АгитАБ-500-300

Звуковые трансляции

Для звукового воздействия в ходе психологических операций (акций) используются также специальные автомобили с установленным звуковым оборудованием.

ЗС-82

ЗС-82 — база БРДМ-2. Обладает системой аудиовещания мощностью 1000 Вт, звук распространяется примерно на 6 км. Оператор, запускающий звук, может находиться на расстоянии до полукилометра от машины. По имеющимся данным, с 2014 года на востоке Украины такие системы были задействованы в психологических операциях РФ и иммитировали движение крупных колонн бронетехники в ночное время.

ЗС-88 «Делитель»

ЗС-88 (ЗС-88 «Делитель») — база БТР-80 (ГАЗ-5903), мобильная станция звукового вещания (голос, музыка), способная транслировать как через базовую станцию, так и через внешние системы, транслируя звук через военный радиоприемник П-123М. В качестве источника звука в этих установках используется старый военный магнитофон ВМ-85К. Основные задачи:

Обеспечить возможность вербальной пропаганды для гражданских лиц или против сил противника.

Передавать информацию и инструкции своим войскам в случае отсутствия связи.

Расстояния: до 1,5 км при 150 Вт, 5-6 км при 1 кВт.

ЗС-96

ЗС-96 — мобильная звуковая станция, обслуживается 3 военнослужащими. Распространение звука — до 7 км. Время активной «работы» — до двух часов. Система оснащена метеорологическим комплексом, где данные о погоде отправляются на компьютер, который модулирует звуковой сигнал. Интересно, что, согласно утверждениям, установленное оборудование УПДЗС-01.03 позволяет установить местоположение (азимут, расстояние) источника акустического вещания с точностью до 10 км.

MЗС-83 (МТ-ЛБУ)

МЗС-83 “Гром” или мощная звуковещательная станция — база МТ-ЛБУ, мощная мобильная станция. Использовалась в Афганистане. Мощность 4500 Вт. Распространение звука через основной динамик 7-9 км, через внешний — 2-2,5 км. В команде 3 солдата. Возможность производить записанный звук, звуки из радио, говорить через микрофон. Оператор, используя кабель, может находиться на расстоянии до полукилометра от машины.

ЗС-ВС

Станция аудиовещания ЗС-ВС — может быть установлена ​​на самолетах АН-2, АН-28, вертолетах МИ-2, МИ-8Т (утверждается, что при использовании 1500 кВт, звук распространяется на 4 км). Пример использования.

Радио и ТВ трансляция

Телерадиостанция МНИТИ — база Скорпион-2М. Система информационного обеспечения тактического уровня предназначена для сбора, обработки и трансляции визуальной информации по различным каналам в формате HD, а также для ретрансляции телепрограмм и распространения звуковой информации. Помимо оборудования для записи, обработки и трансляции видео и аудио, в комплектации содержит UAV с HD камерой.

Станция может принимать визуальную информацию (с вертолета — 40 км), из удаленных источников (например, близлежащих операторов беспроводного телевидения, в комплект входят две камеры) с расстояния до 1 км;

Распространяет сигнал цифрового телевидения на расстояние 10 км,

Распространяет радиосигнал на расстояние 15 км;

Распространяет звук на расстояние до 1 км.

Отправка текстовых сообщений

Комплекс РБ-341В Леер-3 совместно с Орлан-10.

Войска радиоэлектронной борьбы РФ сотрудничают с ППсО и имеют возможность рассылать СМС сообщения с целью психологического влияния на противника. Комплекс РБ-341В «Леер-3» используется совместно с дроном Орлан-10.

Войска радиоэлектронной борьбы также действуют сообща с ними, когда требуется проникнуть в коммуникации «враждебных сил» и распространить собственные сообщения.

Выводы

Россия располагает такими силовыми структурами как ППсО и специализированной инфраструктурой как в «гражданских» учреждениях, так и в военных. Военные ППсО РФ предназначены для планирования и выполнения серых и черных психологических операций в поддержку боевых операций или других целей высшего руководства.

Создается впечатление, что ППсО являются вспомогательной частью российских сил специальных операций. Структура сил специальных операций (ССО) не ясна и, по-видимому, состоит из силовиков, поддерживаемых и дополняемых бригадой специального назначения ГРУ, 45-ой бригадой специального назначения ВДВ и др. Возможно, и ППсО являются одним из поддерживающих звеньев, так как они также находятся в Кубинка-2 (штаб ССО России). В то же время, ППсО могут напрямую поддерживать и другие подразделения, связанные с ССО, военную разведку или другие подразделения действующие в едином замысле (например, в случае операции захвата Крыма). В то же время, нельзя исключать, что отдельные подразделения, такие как 45-я бригада спецназа ВДВ , обладают собственными силовыми структурами психологических операций, которые позволяют им решать тактические задачи.

В военных округах ППсО обычно работают при разведке или воздушно-десантных войсках. В Калининграде, для работы, направленной на Польшу или страны Балтии, действует 324-е подразделение психологических операций. Это подразделение также проводит операции в Беларуси в ходе учений, поэтому можно предугадать: в случае военного конфликта в Беларуси, 324-е подразделение будет в полную силу работать также против Беларуси.

Учитывая военные возможности ППсО в контексте всех возможностей РФ, их довольно мало. Здесь следует подчеркнуть, что отсутствие публичной информации о возможностях ППсО РФ не означает, что информация о них засекречена, это также не является показателем высокого профессионализма, просто их функции часто перекладываются и на государственную российскую пропаганду, которая имеет большие ресурсы.

Война в Украине показала, что ППсО РФ чрезвычайно агрессивны и способны эксплуатировать существующие и устаревшие стереотипы населения. С другой стороны, заметна неспособность быстро адаптироваться к изменяющейся среде и шаблонность действий. Перед лицом оппонента с сильной волей и критическим мышлением, эффективность ППсО РФ снижается и может быть использована против них самих (как объект насмешек).

НАТО и ППсО РФ используют разные стратегии и инструменты. Похоже, что военные ППсО РФ не добиваются долгосрочных результатов , а решают конкретные тактические задачи, поставленные перед ними для конкретных операци

Источник: InformNapalm