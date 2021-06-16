«Поджоги, грабежи и убийства». СNN публикует расследование о новых военных преступлениях российских наемников в ЦАР

CNN совместно с исследовательской группой The Sentry выпустила расследование, касающееся деятельности российских «инструкторов» из ЧВК Вагнера в Центральноафриканской республике. По данным СNN, россияне, сражающиеся на стороне правительственных сил ЦАР в гражданской войне, могут быть причастны к репрессиям против мирного населения, в том числе к убийствам.

Новый виток гражданской войны в ЦАР начался в конце 2020 года, на фоне недовольства оппозиции президентом Туадера, и российскими политтехнологами, обслуживающими его режим. Размещенному в Центральноафриканской республике российскому контингенту, который власти РФ и ЦАР называют «военными инструкторами», почти сразу пришлось прийти на помощь правительственной армии (FACA).

CNN заметила машину, отслеживающую передвижения команды. Подойдя к автомобилю, большинство пассажиров пытались скрыть лица. Фото: CNN

С помощью россиян центральноафриканские войска отразили атаки повстанцев на столицу и перешли в контрнаступление. Одним из важных событий стало взятие в феврале правительственными солдатами и российскими «инструкторами» города Бамбари в центральной части ЦАР. Именно с Бабмари связана часть рассказов местных жителях о военных преступлениях.

Одна из жительниц города рассказала CNN, что когда она во второй половине дня 15 февраля услышала стрельбу, то поспешила со своими детьми в мечеть, надеясь, что именно мечеть станет надежным убежищем. Однако женщина вместе с детьми попала под обстрел «русских и FACA».

Как сообщает CNN со ссылкой на местных, российские военные специалисты при поддержке как минимум одного боевого вертолета атаковали окрестности, охотясь за повстанцами. Но, по словам многочисленных свидетелей, беспорядочный огонь велся по мирным жителям, многие из которых прятались в мечети Аль-Таква. От этого огня погибло около дюжины человек. По данным одних свидетелей в мечети вообще не было повстанцев, по другим данным, а Аль-Такве пряталось двое повстанцев, но они не были вооружены.

Журналисты утверждают, что этот инцидент в Бамбари – один из десятков расследованных CNN и The Sentry «случаев нарушения прав человека российскими наемниками», направленными в ЦАР. По некоторым данным, несколько мирных центральноафриканцев были «хладнокровно застрелены», когда русские и местные войска приказали людям покинуть мечеть Бамбари поздно вечером. Как сообщил американским журналистам двадцатилетний местный житель, он и еще несколько человек вышли из мечети с поднятыми руками, но по ним все равно начали стрелять.

Согласно рассказу этого свидетеля, четыре человека погибли на месте, а он смог скрыться, но все же был ранен в голень. Раненый мужчина скрывался около десяти часов, потому что доступ в местную больницу был заблокирован солдатами FACA. Позже ему пришлось ампутировать ногу ниже колена. Два человека рассказали, что по ним стреляли с российских вертолетов (вертолеты действительно есть в распоряжении «вагнеровцев» в ЦАР). Еще одна жительница Бамбари сказала CNN, что «в течение трех дней русские не позволяли нам забрать тела» погибших возле мечети. Другая женщина утверждает, что ее 15-летний сын был убит людьми, стрелявшими с вертолета. Затем был убит и ее муж.

В материале СNN указывается, что точное число погибших в тот день в Бамбари мирных людей неизвестно, но по собранным журналистами свидетельствам можно предположить, что погибло от дюжины до 20 человек.

В отчете, составленном миротворческими силами ООН в ЦАР (MINUSCA), говорится, что в Бамбари правительственная армия и поддерживающие ее силы, в том числе россияне, «могли совершать военные преступления, особенно казни мирных жителей и других лиц, которые не принимали участие в боевых действиях». Также CNN цитирует отчет об инциденте в Бамбари рабочей группы ООН по наемникам. Группа заявила, что россияне подозреваются «в применении чрезмерной силы и обстреле защищенных объектов, таких как мечеть и лагеря для перемещенных лиц».

СNN удалось получить видеозапись с беспилотника ООН, которая была геолоцирована. На этой видеозаписи видно, как 23 февраля сжигаются дома в деревне недалеко от города Босангоа. Согласно внутреннему документу MINUSCA, имеющемуся в распоряжении СNN, правительственные войска и поддерживающие их наемники сожгли дома в деревне, расположенной в 13 километрах от Босангоа.

А 14 марта «группа русских», якобы, застрелила старейшину деревни недалеко от Бамбари, обвинив его в симпатиях к повстанцам – об этом на условиях анонимности сообщили журналистам в одной из соседних деревень. По словам местных, россияне подожгли 60 домов, украли мотоциклы и другие товары

В начале мая было опубликовано другое расследование о военных преступлениях в ЦАР – его вела команда Международного французского радио (RFI). В материале французских журналистов также говорится о зловещем дне 15 февраля, когда был взят город Бамбари.

Согласно данным французов, некоторые повстанцы укрылись в мечети Аль-Таква, где в этот момент также находились мирные жители. Преследовавшие повстанцев наемники устроили в здании стрельбу. По утверждению источников, в мечети были казнены три человека, причем ворвавшиеся туда люди даже не пытались разбираться, кто принадлежит к вооруженным группировкам, а кто нет. Присутствовавший при опознании тел свидетель утверждает, что среди них были женщины, старики и дети.

Также RFI сообщало об инциденте на дороге в 80 километрах от Бамбари, когда наемники расстреляли грузовик, который не стал останавливаться на КПП. Погибли три человека, около 15 были ранены. По словам одного из выживших, машина не остановилась из-за того, что на переключение на более низкую передачу нужно было больше времени. В расследовании RFI приводились свидетельства неправомерного задержания мирных граждан, грабежей и сексуального насилия.

Российских «военных инструкторов» из ЧВК Вагнера, находящихся в ЦАР, СМИ связывают с близким к Владимиру Путину предпринимателем Евгением Пригожиным. Пригожин постоянно отрицает как свою связь с ЧВК Вагнера, так и наличие бизнес-интересов в ЦАР. 10 июня Пригожин подал иск в Пресненский районный суд Москвы к ЗАО «Эхо Москвы», главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому из-за того, что Пригожина назвали в эфире одной из программ «хозяином ЧВК Вагнера».

Автор: Роман Попков; МБХ Медиа