Потрясение для всей страны: как произошло шокировавшее Финляндию убийство в Коскела

В феврале этого года в уездном суде Хельсинки началось рассмотрение дела об убийстве, буквально шокировавшем всю Финляндию. На скамье подсудимых четыре подростка. Троих из них судят за убийство, ограбление и насилие. Четвертый подросток проходит только по обвинению в ограблении, пишет финское издание Yle.

Слушания по делу начались в среду, 17 февраля. Все обвиняемые сидели в зале суда с капюшонами на голове. Заседание проходило публично, но съемка была запрещена. В пятницу, 19 февраля, должно пройти второе заседание, на котором стороны и свидетели будут заслушаны по самым тяжким пунктам обвинения, в том числе по статье «‎умышленное убийство». Родственники жертвы потребовали проведения суда в закрытом режиме в силу несовершеннолетия убитого, и суд согласился с этим требованием. Публичными после заседания были только показания свидетелей.

Жестокое убийство произошло 4 декабря прошлого года в столичном районе Коскела. Этот район расположен не так далеко от центра, но в то же время он выбивается на фоне соседских. Средний доход жителей малоэтажных Кяпюля, Веряямяки и Арабиа заметно выше, чем заработок жителей района многоэтажек Коскела, который входит в десятку самых бедных районов столичного региона.

Yle приводит версию прокурора о том, как развивались события. Государственным обвинителем на суде выступает Сату Помоэл. Предупреждаем, что описание обстоятельств преступления не стоит читать особо впечатлительным.

Фото: Petteri Juuti / Yle

Версия прокуратуры

Ставший жертвой юноша был тихим и не особо социальным. Единственными его приятелями были два подростка, которые сейчас сидят на скамье обвиняемых. Все они знали друг друга с детского сада. Летом 2019 года двое подростков познакомились с третьим обвиняемым, и осенью 2020 года все четверо впервые встретились вместе.

В день произошедшего троица решила выпить крепкого спиртного, напоить им жертву и избить молодого человека. Компания собралась вечером на территории больницы Коскела, где сейчас ведется масштабное строительство. Жертву напоили, а после в течение нескольких часов в крайне жестокой и садистской манере издевались над молодым человеком.

Юношу били ладонями в лицо, пинали и избивали кулаками, локтями и металлическими трубами, в том числе в область головы. Его били головой об землю. Издевательства снимали на видео, на записи жертва в слезах говорит, что не хочет больше пить алкоголь. В какой-то момент один из нападавших ушел с места преступления, двое оставшихся отправили ему сообщение, на которое тот ответил, что продолжит избиение, когда вернется.

Над жертвой издевались в трех разных местах в течение трех-четырех часов. Молодые люди перенесли жертву в ближайший парк, где стали закидывать юношу пивными банками, мочиться на него и прыгать на нем. Под конец жертву раздели. Часть этих зверств оказалась запечатлена камерами видеонаблюдения стройплощадки.

Смерть наступила в результате многочисленных травм головы и сломанных ребер, которые привели к разрывам в легких. На теле жертвы было обнаружено почти сто синяков и ссадин. Сломаны были почти все ребра.

Когда трое подростков покинули место преступления в тот день, жертва была без сознания, но еще жива. Позже тем же вечером один из подростков вернулся на территорию больницы Коскела и отправил двум остальным голосовое сообщение. В нем говорилось, что избитый ими юноша дышит слабо и точно умрет, а также что они убили человека и попадут за это в тюрьму.

Двое обвиняемых вернулись на следующий день к жертве, убрали банки из-под пива и обсудили возможность избавиться от трупа. Ни в один из моментов они не вызвали раздетому, оставленному умирать в безлюдном месте на морозе юноше скорую помощь. Тело жертвы было найдено спустя три дня работником стройки.

Это был не первый случай применения насилия со стороны обвиняемых по отношению к жертве. В ноябре на территории больницы Коскела обвиняемые трижды избивали юношу в рамках, как они это называли, «‎игры в наказание» за шум или за то, что юноша пролил пиво. Речь шла, впрочем, не об игре, а просто об издевательствах и о насилии.

Убитый был по характеру спокойным, обязательным и тихим. Он был в зависимом от своих мучителей положении. На записанных обвиняемыми видеороликах видно, что он не уворачивался от ударов и не пытался ударить в ответ.

Фото: Matti Myller / Yle

Обвиняемые отрицают

Все трое обвиняемых в убийстве отрицают свою вину в умышленном убийстве. Они признают свою причастность к насилию различной степени тяжести, а двое, которые оставались на месте весь вечер, признают вину в причинении смерти по неосторожности. Прокуратура затребовала для троих обвиняемых проведения психиатрической экспертизы.

В ноябре и декабре прошлого года лишь одному из обвиняемых было 15 лет, возраст всех остальных фигурантов дела составляет 16 лет.

Одного из подростков обвиняют также в насилии в отношении соучастников убийства. Подросток все отрицает. Прокурор также считает, что двое знавших жертву с детсадовского возраста хотели свалить вину в убийстве на третьего обвиняемого. Это следует из их интернет-переписки.

Полиция уже ранее сообщала, что издевательства над жертвой продолжались длительное время. Измываться над ребенком начали еще в детском саду, а причастны к этому были не только двое обвиняемых, но еще два других мальчика. Осенью прошлого года издевательства приобрели насильственный характер.

Родители жертвы требуют от предполагаемых убийц в качестве компенсации 24 тысячи евро, по 12 тысяч отцу и матери. Это максимальная сумма, которую рекомендует запрашивать в суде Совет по вопросам ущерба жизни и здоровью. За ограбление и нанесение телесных повреждений родители требуют еще 18 900 евро, и итоговая сумма требований составляет 42 900 евро. Обвиняемые согласились выплатить ущерб от ограбления, но не за насильственные действия. Они сослались на 7 параграф 3 главы закона о компенсациях за ущерб, согласно которому право на компенсацию за телесные повреждения теряется, если жертва умирает до подачи требования.

Согласно материалам дела, двое обвиняемых, которых убитый юноша знал с детства, не раз приходили домой к семье убитого, играли вместе в их квартире, а родители даже иногда присматривали за этими детьми. Отец жертвы до сих пор живет по соседству с двумя обвиняемыми.

Фото: Jaani Lampinen / Yle

Убитый юноша остался без помощи взрослых

Когда убивают человека, ответственность всегда лежит на убийцах. Но когда речь идет об убийстве несовершеннолетнего несовершеннолетними, возникает вопрос, что не так сделали ответственные за их жизнь взрослые. Yle провело собственное расследование обстоятельств, приведших к убийству, и обнаружило, что ставший жертвой юноша остался полностью без поддержки общества.

В детском саду и школе с проблемами ребенка разбирались либо с неохотой, либо с опозданием. В последние годы молодой человек страдал от депрессии, и родители пытались помочь ему справиться с психическими расстройствами. За несколько недель до смерти, когда родители уже не справлялись с трудностями воспитания, его определили в детский дом. Хотя сотрудникам детдома было известно о том, что юноша ответственный и пунктуальный, его не стали искать в течение выходных, хотя он должен был вернуться в пятницу вечером. О пропаже заявили родители, когда он не пришел на назначенную встречу.

Полиция пообещала проверить действия школы и органов опеки в связи с этим делом. Проверка займет несколько месяцев. Школа Кяпюля, в которой учились жертва и двое обвиняемых, была участником проекта KiVa, направленному на борьбу против издевательств над детьми и подростками. Ученики школы Кяпюля рассказали Yle, что над убитым мальчиком постоянно издевалось множество школьников. Учителя школы сказали Yle, что ребенок явно нуждался в так называемой «‎особой поддержке», которую нужно было оказывать чуть ли не с младшего школьного возраста. В то же время в школе Кяпюля, как говорят учителя, почти десять лет была напряженная атмосфера из-за конфликта ректора с преподавательским составом.

Опрошенные Yle одноклассники сообщили, что до четвертого класса мальчик был живым и веселым, но его начали дразнить и задирать, и к средней школе он замкнулся в себе и перестал общаться с приятелями. Обвиняемые в убийстве вращались в не самых лучших кругах и периодически принимали наркотики, в том числе во время издевательств над жертвой в ноябре.

Многие собеседники Yle признались, что опасаются повторения случившегося в Коскела.

– Я переживаю, что смерть этого мальчика – это только начало. В школах много детей и подростков, которым очень плохо и физически, и психологически, – сказал опрошенный Yle эксперт в области специальной педагогики.

Фото: Lehtikuva



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3 сентября уездный суд Хельсинки приговорил главного обвиняемого к 10 годам и 1 месяцу тюремного заключения. Второй получил 9 лет и 2 месяца, третий – 8 лет и 2 месяца. Согласно финскому законодательству, несовершеннолетний не может быть приговорен к пожизненному заключению, что обычно является наказанием за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

Трое осужденных были приговорены за убийство и другие преступления. Согласно постановлению суда, на момент совершения преступления подростки отдавали себе отчет в своих действиях и понимали последствия своих поступков. Они должны были осознавать, что в результате избиений и издевательств беспомощная жертва, оставленная в одиночестве на голой земле в морозную ночь, могла погибнуть, что и произошло позже.

Согласно постановлению суда, убийство было совершено по предварительному сговору особо жестоким способом.

На момент совершения преступления все троим было по 16 лет, что послужило основанием для смягчения наказания. Несовершеннолетние, впервые приговоренные к тюремному заключению, в Финляндии имеют право освободиться по УДО, отсидев лишь треть срока.

Автор: Maxim Fedorov; Yle