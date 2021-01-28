Расследование гибели рейса МН17: новые подозреваемые в сбитии самолета и старые российские фейки

В Нидерландах министр иностранных дел Стеф Блок провел встречу с членами Комитета иностранных дел Палаты представителей парламента относительно расследования трагедии МН17. Дискуссия длилась несколько часов. Вопросы депутатов были сосредоточены вокруг причин выхода РФ из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами и дальнейших шагов, которые планирует осуществить правительство.

Также депутатов интересовало, могут ли быть привлечены новые материалы и новые подозреваемые к процессу МН17, отмечает Укринформ. Еще один острый вопрос – дезинформация и фейки относительно сбитого самолета, которые на территории Нидерландов распространяет российская пропаганда под руководством Главного управления Генштаба ВС России.

НОВЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ И НИДЕРЛАНДСКИЙ ДЕПУТАТ В ЧЕРНОМ СПИСКЕ РФ

В следующий понедельник в судебном комплексе «Схипхол» вблизи Амстердама состоится первое в этом году судебное заседание в деле о сбитом 17 июля 2014 года самолете рейса МН17. На этих слушаниях должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращения родственников погибших относительно компенсаций и др. Ожидается, что 7 июня 2021 года начнется рассмотрение дела по существу. На данный момент суд продолжается в отношении трех россиян и гражданина Украины.

Международная совместная следственная группа (JIT), в рамках которой шло расследование, назвала четверку причастных к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент сбития самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов и Леонид Харченко, который воевал на стороне России.

За несколько дней до старта очередного судебного заседания министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок встретился с членами Комитета иностранных дел Палаты представителей парламента. На повестке дня сразу несколько важных вопросов относительно трагедии МН17. Едва ли не самым активным был известный своей критикой России нидерландский депутат Палаты представителей от Партии Д-66 Шурд Шурдсма. Тот самый нидерландский депутат, который в январе 2020-го стал нежелательным лицом для РФ. Шурдсма был в списке делегации, которая должна была посетить Россию. Но, поскольку ему запретили въезжать в РФ, нидерландские депутаты решили поддержать своего коллегу, который постоянно критикует Кремль, в частности, из-за МН17, и вообще отменили визит в Россию.

Шурд Шурдсма

«6,5 года назад МН17 был сбит над Украиной. Уже много раз упоминалось, сколько наших земляков тогда погибло, но я думаю, что мы должны это постоянно повторять. Это одна из крупнейших катастроф, которую наша страна пережила за последние годы, и с тех пор Нидерланды делали все возможное, чтобы не только узнать правду, но и добиться справедливости. Судебный процесс над четырьмя людьми в нидерландском суде, государственная жалоба, родственники погибших, которые обратились в Европейский суд по правам человека… Пока мы делаем все возможное, чтобы добиться справедливости, чтобы узнать правду, мы видим с другой стороны – со стороны России – противоположное. Факты искажаются, распространяется ложь, информация и свидетели скрываются, и даже здесь, в Нидерландах, активно распространяется дезинформация», – подчеркнул Шурдсма.

Он также поинтересовался, планируется ли привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к сбитию МН17, имена которых в последнее время называют в СМИ.

«Мы все знаем четырех обвиняемых, названных здесь в уголовном процессе, но также были названы лица, которые могут быть причастны к тому, что произошло на востоке Украины, а именно – к сбитию МН17. И это были не простые смертные, а насколько известно, советник Путина Сурков, Бурлака (заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал Андрей Бурлака, – ред.) и другие. И я бы хотел услышать от министра ответ, реакцию на эти имена и то, какие шаги были предприняты в отношении России, чтобы выяснить роль этих лиц в отношении МН17», – подчеркнул он.

Со своей стороны, министр иностранных дел отметил, что расследование продолжается и расширение круга обвиняемых не исключается. Однако, на данный момент он не готов ответить на этот вопрос, поскольку он в компетенции прокуратуры Нидерландов.

Стоит отметить, что после совместного расследования The Insider и Bellingcat стало известно, что человеком, ранее известным из перехваченных разговоров как высокопоставленный сотрудник ФСБ «Владимир Иванович», и есть генерал-полковник Андрей Иванович Бурлака. И именно он авторизовал все поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу.

ФЕЙКИ И ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Это не единственное журналистское расследование, которое вызвало интерес у нидерландских депутатов. Дело в том, что в дни судебных заседаний российская пропаганда регулярно крутила возле здания судебного комплекса «Схипхол» свои фильмы о МН17, распространяя таким образом дезинформацию. Ведь главная цель «кино» – поставить под сомнение официальную версию следствия. Авторы фильмов — российская пропагандистка Яна Ерлашова и нидерландец Макс ван дер Верф, который называет себя блоггером. Впоследствии у этой парочки появился Ютуб-канал под названием Bonanza Media. Расследование Bellingcat выявило, что работу Bonanza Media координировало Главное управление Генштаба ВС России. А все публикации на этом канале Ерлашова согласовывала с полковником ГРУ Сергеем Чебановым. Расследователи Bellingcat исследовали их переписку и звонки.

Депутаты выразили обеспокоенность относительно активности российской пропаганды на территории Нидерландов. А еще отметили, что журналисты и блоггеры, которые распространяют ложную информацию, подрывают интересы Нидерландов. Депутаты подчеркнули, что осуждают такие действия. Также они поинтересовались позицией правительства относительно расследования Bellingcat.

Крис ван Дам

«Может ли правительство подтвердить, что дезинформацией, которую распространял нидерландский блоггер, управляла иностранная спецслужба? Если вы знаете, что это так, то можете и, по моему мнению, должны это сказать, чтобы нидерландское общество знало, в чем тут дело», – подчеркнул депутат от CDA (Христианско-демократическая партия) Крис ван Дам.

В ответ министр иностранных дел Стеф Блок отметил, что Служба разведки и безопасности Нидерландов отслеживает и расследует проявления дезинформации и пропаганды в Нидерландах. Однако делать выводы публично на данный момент неуместно.

Стеф Блок

«Я имею право разглашать ту информацию, которую публикуют наши службы в отчетах. Понятное дело, не все, что знают наши службы, должно публично разглашаться. Я не согласен с вами, что мы должны делиться всей информацией, которой владеют эти службы, в определенной степени это возможно только на закрытых совещаниях», – сказал Блок.

ЕСПЧ И ПОПЫТКИ РФ ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Россия пытается со всех фронтов повлиять на судебный процесс и ход расследования дела МН17, чтобы избежать ответственности за сбитие самолета и гибель 298 человек. Поэтому в октябре 2020 года Москва прекратила участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами относительно расследования катастрофы, одновременно пытаясь переложить на другие страны ответственность за срыв консультаций. Фактически такой шаг России – это ее ответ на иск Нидерландов против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом иске Нидерланды объявили 10 июля 2020 года, за неделю до шестой годовщины трагедии МН17.

«Почему Россия вышла из переговоров? РФ заявила, что для них причиной выхода из консультаций был тот факт, что Нидерланды пошли в ЕСПЧ», – сказал Блок, отвечая на вопросы депутатов. Он также подчеркнул, что считает обращение в ЕСПЧ логичным и неизбежным шагом.

«Россия назвала эту причину выхода из консультаций. Как оценить эти шаги… уверяю вас, что я совершенно уверен в том, что самый первый наш долг – поддержать родственников погибших, и лишь по этой причине обратиться в ЕСПЧ было нашим долгом. Вторая фундаментальная причина – право обращения в суд. И сейчас, зная результаты нашего шага, я снова уверенно говорю, что мы бы снова сделали этот шаг», – подчеркнул Блок.

Что же касается дальнейших шагов, министр проинформировал, что правительство Нидерландов принимает соответствующие дипломатические меры вместе с Австралией для возвращения РФ за стол переговоров. В частности, Нидерланды и Австралия официально обращались к РФ, также было совместное обращение стран-членов ЕС от 16 октября 2020 года. Министр допускает, что, чтобы достичь справедливости, возможно и обращение в Международный суд ООН и ІКАО.

Со своей стороны, депутат от Партии свободы Раймон де Роон предложил обратиться к Бельгии, чтобы она присоединилась к возможным дальнейшим юридическим шагам.

Раймон де Роон

«Вместе мы сильнее, и Бельгия является важным членом Международной совместной следственной группы», – отметил он. Как известно, в эту группу входят 5 стран: Нидерланды, Украина, Австралия, Бельгия и Малайзия.

Также депутаты интересовались позицией правительства Нидерландов относительно объединения ЕСПЧ заявлений Украины и Нидерландов против России. Министр Блок назвал это положительным и отметил, что «двойной удар» всегда эффективнее.

Автор: Ирина Драбок, Гаага; Укринформ

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