Россия провела диверсии против Украины на территории НАТО

Вероятная операция России по подрыву военных складов в Чехии была направлена именно против Украины, и была частью долгосрочной операции против украинской обороноспособности – к такому выводу пришли расследователи Bellingcat совместно с чешским изданием Respekt , российским The Insider и немецким Der Spiegel .

Насколько эта спецоперация имела успех? Украинские военные эксперты убеждены, что сами взрывы серьезно не подорвали возможности ВСУ, однако действия России на территории стран НАТО говорят о том, что Кремль настроен серьезно противодействовать вооружению украинских военных, отмечает Радио Свобода.

Взрывы на военных складах в Чехии 16 октября 2014 года и попытки отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева – это элементы долгосрочной спецоперации ГРУ России: так Кремль пытался подорвать возможности Украины по закупке военной техники и боеприпасов, говорится в расследовании Bellingcat и партнеров. Группа изучила участие высокопоставленных сотрудников части 29155 ГРУ России в диверсиях на складах с вооружением в Чехии 16 октября 2014 года.

Связь с Донбассом и Кремлем

В Bellingcat утверждают, что несколько членов диверсионного отряда ГРУ активно общались по телефону с военнослужащими России, которые дислоцировались на Донбассе, а также с командирами формирований, подконтрольных России. Авторы пишут, что генерал-полковник Андрей Аверьянов, командир диверсионной группы, судя по логам звонков, напрямую общался не только с начальником ГРУ, но и с офисом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

О высоком приоритете этой спецоперации говорит и тот факт, убеждены в Bellingcat, что диверсанты из ГРУ получили бесплатные квартиры в Москве.

У расследователей есть несколько версий по взрывам чешских складов. По одной из них, это была превентивная мера, знак для торговцев оружием из ЕС, которые снабжали Украину техникой и боеприпасами. По другой версии, у российского ГРУ была неверная информация о боеприпасах, которые хранили на чешских складах.

«Россия провела диверсии на территории НАТО» – Самусь

Россия была уверена, что ей удалось убедить страны Западной Европы не помогать в военном плане Украине. А вот Чехия, Болгария и страны Балтии с 2014 года продают бронетехнику и боеприпасы Киеву, несмотря на давление европейских партнеров. Об этом нам рассказал Михаил Самусь, директор организации New Geopolitics Research Network. По его мнению, действия России в Чехии и Болгарии говорят о том, что Кремле серьезно восприняли эту ситуацию.

«Насколько Россия это серьезно восприняла: она решилась на проведение, фактически, диверсионных актов, государственных террористических актов на территории стран НАТО. Они сильно рисковали, когда осуществляли меры по уничтожению боеприпасов, имущества и граждан стран НАТО», – комментирует ситуацию эксперт.

Михаил Самусь убежден, что история с диверсией на складах в Чехии не закончена и может привети к активации пятой статьи Вашингтонского договора. Речь идет о том, что вооруженное нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на все страны. Реакцией на такое нападение может быть применение военной силы.

Как повлияла спецоперация ГРУ России на ВСУ? Михаил Самусь считает, что последствия не были критическими. «Причиненный ущерб не был таким колоссальным, как рассчитывали россияне. Кроме того, у Украины были и еще остаются запасы советских боеприпасов. И началось производство собственных с перспективой перехода на стандарты НАТО. Я не считаю, что тогда россиянам удалось подорвать нашу боеготовность, но сам подход россиян к тому, как они воспринимали ту ситуацию означает, что они действительно считали, что они могут таким образом подорвать способность Украины к сопротивлению», – сообщил Самусь.

С другой стороны, рассуждает эксперт, взрывы на складах на территории самой Украине вполне могли быть результатом работы россиян: ведь и в Чехии, и в Украине взрывались те же самые советские боеприпасы.

«Были проблемы, но не глобальные» – Жирохов

Военный эксперт Михаил Жирохов сомневается в том, что спецоперация россиян подорвала процесс вооружения украинской армии. По его мнению, на весну-лето 2014 года, с началом военной агрессии России на Донбассе в Украине не было серьезных проблем с боеприпасами. В комментарии Радио Донбасс.Реалии он сообщил, что некоторых их видов стало не хватать после взрывов на складах в Балаклее в 2017 году и в Ичне в 2018 году.

«Поэтому когда говорят, что россияне хотели сорвать какое-то перевооружение или подорвать боеспособность украинской армии, – даже во время боев под Дебальцево (январь-февраль 2015 года – ред.) таких особенных проблем с боеприпасами не было. Наоборот, летом 2014-го без счета были эти боеприпасы. По некоторым аспектам может и были проблемы, но не глобального порядка», – убежден эксперт.

Безусловно, говорит Жирохов, Россия всегда старалась подорвать обороноспособность украинской армии. Но взрывы на чешских складах не повлияли глобально на ситуацию. Возможно, эта диверсия была связана и с боевыми действиями в Сирии, предполагает Жирохов: «Гораздо проще было какую-то диверсию в Балаклее сделать или в Ичне, которая в 50 км от границы, чем подрывать в Чехии, подставлять своих агентов. Мне кажется, что это игра более геополитическая. Потому что, например, этот же поставщик поставлял оружие и боеприпасы в Сирию, где на тот момент воевала Россия. Не стоит и это сбрасывать со счетов».

На данный момент, оценивает Жирохов, ситуация с некоторыми видами боеприпасов в украинской армии катастрофическая. Это касается, например, 100 мм и 152 мм снарядов, которые закупают в Болгарии.

«Проблем с закупками советских боеприпасов все больше» – Чмут

Военный эксперт Тарас Чмут рассказал Радио Донбасс.Реалии, что с 2014 года Украине пришлось покупать и новые вооружения, и боеприпасы к советской технике, на которые был наибольший спрос в войсках.

«Это выстрелы к автоматическим гранатометам АГС-17, для подствольных гранатометов ГП-25. это новые осколочные и термобарические выстрелы к РПГ-7, которых у нас не было, потому что в Советском союзе РПГ-7 позиционировался как противотанковый гранатомет. И те выстрелы, которые у нас были, – они не подходят для борьбы с пехотой или пехотой в укрытиях», – рассказал эксперт о проблемах с боеприпасами.

Позднее, говорит Чмут, из-за подрывов артскладов возник дефицит артиллерийских снарядов, а сейчас есть дефицит по всем видам боеприпасов: от стрелкового вооружения до систем залпового огня.

Но тогда, в 2014 году, удалось ли ГРУ сорвать вооружение украинской армии?

«Если мы хотели купить товар, и этот товар уничтожают, то, понятно, мы его не купим. Соответственно, если россияне хотели сделать так, чтобы мы его не купили, – они достигли своей цели. Стало ли для нас это критическим? Судя по тому, что в 2021 году Украина существует, – то не стало критическим. Но, к сожалению, проблема с закупками советских боеприпасов с каждым годом становится все больше. Потому что количество этих боеприпасов в странах, которые могут их продать, уменьшается», – анализирует рынок вооружений эксперт.

В этой ситуации, убежден Тарас Чмут, Украина должна наладить собственное производство боеприпасов.

Автор: Сергій Горбатенко; Донбас.Реалії