Как россияне прикинувшись таджиком и молдаванином под руководством генерала ГРУ взрывали Чехию
Не каждый может, прикинувшись таджиком и молдаванином и став на несколько дней сапером, подготовить к взрыву 50 тонн боеприпасов. Семь лет спустя, когда это выплыло наружу, Европа узнала много нового о том, как начиналась гибридная война России против Украины, отмечает «Новая газета«.
Таджик и молдованин. Болгарский след Чепиги и Мишкина в войне России против Украины
Чешская контрразведка вознесла двух солсберецких антигероев на новую ступень славы. Не каждый может, прикинувшись таджиком и молдаванином и став на несколько дней сапером, подготовить к взрыву 50 тонн боеприпасов. Семь лет спустя, когда это выплыло наружу, Европа узнала много нового о том, как начиналась гибридная война России против Украины.
16 октября 2014 года в чешской глуши, деревне Врбетица в Восточной Моравии, посыпались стекла в домах. Рвануло на складах частной фирмы Imex Group, официально занимавшейся перевалкой военных грузов, прежде всего боеприпасов. Погибли двое сотрудников фирмы. Жителей соседних деревень на всякий случай эвакуировали. За диверсией, выясняется столько лет спустя, стояли агенты ГРУ Петров и Боширов.
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Вторая часть этой истории — болгарская, пишет Геннадий Габриэлян, корреспондент «Новой» на Балканах. Перенесемся на полгода вперед, в Софию апреля 2015-го. Крупный оружейный производитель и дилер Эмилиан Гебрев, владелец фирмы Emco, падает без сознания на деловом приеме, впадает в кому и едва не отправляется на тот свет. Затем переживает второе покушение, и только через три года журналистам Bellingcat и The Insider удается связать действия отряда из восьми офицеров ГРУ с попытками уничтожить Гебрева прототипом боевого отравляющего вещества из семейства «Новичок».
Сначала недоумевали чехи: кому был нужен этот захолустный склад? Потом болгары: ну кто такой Гебрев против адской российской разведки?..
Взрывы военных складов в Врбетице в 2014 году разрушили сегодняшние отношения между Прагой и Москвой, перечеркнули сделку ценой 6 млрд долларов, сорвали поставки «Спутника» в Чехию
Картина складывается полностью только сейчас, и вот как видят ее правдоподобный вариант некоторые военные эксперты. Начав обороняться от России после Крыма, Украина обратилась к срочным поискам вооружений. И Гебрев, имевший многолетний и достаточно скандальный опыт соответствующих продаж в места конфликтов — от Эритреи и Пакистана до Никарагуа и Грузии, — оказался в нужное время в нужном месте. Средства заказчика были ограничены, поэтому предлагаемый болгарином оружейный неформат — залежавшаяся на складах амуниция с приближающимся сроком списания и другой военный товар Киев устраивали. Однако налаженный Гебревым чешский коридор снабжения Украины сильно не устраивал Москву…
Эмилиан Гебрев испытал действие «Новичка» до Скрипалей? Кадр Youtube
Начинал устанавливать свои порядки новый — гибридный тип войны, и у нее стали появляться первые герои: в декабре 2014 года Мишкин и Чепига — тут следует назвать их подлинными именами — были представлены к званию «Герой России». До сих пор считалось, что «за Крым».
Сам Гебрев, правда, выступил с заявлением для СМИ, в котором полностью дезавуировал причастность своей фирмы к взрыву 2014 года: Emco, говорится в нем, ничего на Украину не поставляла и не планировала это делать, и убедиться в этом можно в ее архивах. Эту версию как несостоятельную уже отверг генпрокурор Чехии Павел Земан: стоит «верить собранным нами доказательствам», заявил он.
Картонное объяснение Гебрева вполне отвечает многолетней линии оружейника на сокрытие, скажем так, подробностей своей деятельности. При этом он не упустил возможности напомнить властям о том, что они саботируют расследование случая с «болгарским «Новичком» и «не ищут помощи союзников, как Великобритания и Чехия».
Это соответствует действительности. Правительство Бойко Борисова так и не заняло официальной позиции по делу о покушениях на Гебрева — по мнению некоторых наблюдателей, из-за нежелания дразнить Москву.
А расследовать, похоже, было что и помимо «Новичка»: осенью 2014-го — весной 2015-го на разных военных заводах Болгарии случилось как минимум четыре инцидента со взрывами. Два из них, подчеркивает Гебрев в последнем заявлении, «произошли в период, когда оперативники российских спецслужб действовали на территории Болгарии как у себя дома».
Это подтверждается словами Бойко Ноева, который дважды занимал должность министра обороны Болгарии (1994–1995 и 1999–2001 гг.) и руководил представительством Болгарии при НАТО в 1996–1999 гг. «В первой половине 2015 года, — пишет он, — а это период бурного роста болгарского экспорта оружия в те пункты назначения, которые напрямую затрагивали интересы России, особенно в конфликтах на Ближнем Востоке, — ГРУ уже перехватил массив коммуникаций между болгарскими и иностранными контрагентами по этому экспорту, в том числе между государственными властями.
Часть данного массива впоследствии стала публичной в пропагандистской войне против болгарской военной промышленности. 21 марта и 14 апреля 2015 года были взорваны склады «ВМЗ Сопот», самого большого предприятия военно-промышленного комплекса Болгарии. Эти взрывы официальные лица тогда охарактеризовали как «саботаж». Взрывы были организованы профессионально, без человеческих жертв. В конце апреля было совершено нападение на Гебрева, а 6 июня в результате «несчастного случая» на полигоне Анево во время испытаний оружия для официальных американских учреждений погиб гражданин США. И ни в одном из этих случаев болгарские власти не проявили целеустремленности и еще меньше мужества, чтобы рассмотреть их возможную взаимосвязь».
…Эта история продолжается. Известный расследователь Христо Грозев заявил в интервью Болгарскому национальному радио, что за взрывами в чешской Врбетице (там был еще один, в декабре) и болгарском Сопоте стоят одни и те же люди — военнослужащие войсковой части ГРУ 21955. А в октябре 2014 года, написал Грозев в своем фейсбуке, в Чехии побывали не только Петров и Боширов, но и «все руководство в/ч 21955».
Дипломаты с бомбой. Как ГРУ взорвало склад вооружений в Чехии
Журналистам издания The Insider совместно с Bellingcat удалось не только найти подтверждение участия Мишкина и Чепиги в этой диверсии, но и обнаружить много новых подробностей: так, например, операцией руководил лично глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Аверьянов, также прилетавший в Чехию по поддельным документам, а всего в операции участвовало не менее 6 человек, причем двое прилетали под прикрытием дипломатов.
Это совместное расследование The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Respekt.cz
Подготовка
4 октября 2014 года командир войсковой части ГРУ 29155 генерал Андрей Аверьянов вылетел в Лиссабон под видом туриста с документами прикрытия, напечатанными без лишней фантазии на имя «Андрея Оверьянова». В Лиссабоне ему делать было нечего (видимо, он полетел туда только из-за визы), и в тот же день он вылетел в Женеву. Там его уже ждали подчиненные из той же войсковой части — Денис Сергеев (имя прикрытия — Сергей Федотов), который позже станет одним из участников отравления Скрипалей, и Егор Гордиенко (имя прикрытия — Георгий Горшков).
Генерал Аверьянов
Где именно проходила их встреча в Женеве, точно неясно, но в предыдущих расследованиях The Insider и Bellingcat уже упоминалось, что судя по биллингу телефона Дениса Сергеева, он нередко бывал в районе альпийского курорта Шамони в 60 км от Женевы, где, как позже сообщали французские СМИ со ссылкой на западные спецслужбы, располагалась база материально-технического снабжения отряда 29155. Вполне вероятно, что именно там сотрудники ГРУ встречались с теми, кто помог им осуществить диверсию в Чехии.
Через два дня Аверьянов вернулся в Москву и сразу после возвращения, 7 октября, провел встречу в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе с подчиненными из своей войсковой части, по результатам которой все они в тот же день забронировали билеты в Европу для чешской спецоперации. Аверьянов забронировал рейс в Вену на 13 октября с возращением 15 октября, а Мишкин, Чепига и их коллега подполковник Николай Ежов (имя прикрытия — Николай Кононихин) решили прибыть на два дня раньше шефа, 11 октября (Мишкин и Чепига прилетали в Прагу, Ежов — в Вену). У Мишкина и Чепиги обратного билета не было, а Ежов взял обратный билет на 15-е, как и Аверьянов.
Еще два офицера из части 29155 Алексей Капинос и Евгений Калинин отправились в Будапешт под прикрытием дипломатов с дипломатической почтой — вылет был назначен на 10 октября 2014 года, а обратные билеты, как и у всех, у них были куплены на 15 октября 2014 года.
Таким образом, согласно первоначальному плану, операция должна была состоятся в период 13–15 октября. Но что-то пошло не так.
Взрыв
«Петров» и «Боширов» приземлились в Праге 11 октября, заселились в отеле и даже разместили в социальных сетях фото из центра старого города, соответствуя своей туристической легенде. Аверьянов и Ежов в тот же день прибыли в Прагу, причем Ежов арендовал машину до 15 октября.
Фото Чепиги из центра Праги
Чуть позже «Боширов» и «Петров» перебрались из Праги в Остраву, примерно в часе езды от склада боеприпасов. Биллинги показывают, что телефон Аверьянова подключился к австрийским сетям всего через пару часов после его прибытия 13 октября и не подключался повторно до полудня 16 октября. Скорее всего, Ежов, забрав Аверьянова в аэропорту, поехал также в Остраву (это чуть более 3 часов езды от Вены).
Перед диверсией ГРУшники попробовали решить проблему мирным путем. Чепига и Мишкин, используя паспорта на имена Руслана Табарова (Чепига) и Николая Попы (Мишкин), связались с компанией Imex, занимавшейся хранением оружия во Врбетице, и запросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 по 17 октября 2014 года, представившись потенциальными покупателями. Вскоре после этого с болгарским торговцем оружия Емельяном Гебревым, который хранил часть своего оружия на этом складе, связались представители Imex и сообщили, что у него есть потенциальные покупатели, интересующиеся его товаром и желающие встретиться непременно до 15 октября. Гебрева встреча не заинтересовала (подробнее о Гебреве и его роли в поставках для Украины — в следующей части расследования).
Судя по купленным билетам, ГРУшники готовы были ждать до 15-го числа, но, видимо, произошла заминка и им пришлось задержаться на день. 16 октября 2014 года в 9:25 утра на складе боеприпасов № 16 в Врбетице произошел взрыв, в результате чего было уничтожено 58 тонн боеприпасов, снесены десятки зданий и погибли двое сотрудников Imex — Вратислав Гавранек и Людек Петршик.
Двое других офицеров ГРУ, генерал Аверьянов и подполковник Николай Ежов, позже в тот же день вернулись в Вену и направились прямо в аэропорт. Аверьянов купил новый билет в аэропорту Швехат в 18:17 и вылетел обратно в Москву в 22:46 того же дня. Николай Ежов остался в Австрии и сделал несколько предварительных заказов на обратный рейс в период с 27 октября по 2 ноября, в конечном итоге вылетев обратно в Москву 3 ноября 2014 года.
По матекриалам изданий «Новая газета» и «The Insider«