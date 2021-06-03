Уничтоженная природа оккупированного Крыма

Варварское уничтожение дикой природы, вырубка лесов, превращение гор в карьеры, потеря островов и в целом биомногообразия – это то, с чем сталкиваются экологи, когда оценивают потери окружающей среды Крыма после 2014 года, пишет издание «День». За время оккупации полуострова Россией углубились экологические проблемы, которые были до того, и появилось много новых. Специалисты едины в одном: за все время существования Крыма его никто и никогда так не уничтожал. Об этом идет речь в первой части исследования «Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации», которое подготовила общественная организация «КрымSOS» совместно с экологами.

— Значительная часть Крыма имеет природно-заповедный статус в рамках украинского законодательства или в рамках международного. Часть полуострова входит в Изумрудную сеть Европы — согласно решению Совета Европы. Под особенной охраной все Крымские горы, Керченский полуостров и все водоемы, озера и заливы, которые окружают Крым. Часть этих территорий входит в водно-болотные угодья международного значения, которые охраняются согласно Рамсарской конвенции (Россия, которая сейчас считает, что это ее территория, подписала эти две конвенции).

Также природы Крыма касаются отдельные решения отдельных конвенций об охране китообразных и об охране биомногообразия (Рамочная конвенция ООН). Обе эти конвенции за последние годы приняли решение, что Керченский пролив является одной из двух критических точек на карте Европы. Он является главным в Украине в плане опасности для трех видов китообразных, которые мигрируют через пролив между Азовским и Черным морями, — объясняет участник исследования, эколог, глава «Украинской природоохранной группы» Алексей ВАСИЛЮК.

Он объяснил, что сегодня для окружающей среды Крыма существует много угроз. Основные из них — Керченский мост, милитаризация полуострова и потеря биомногообразия. Специалисты добавляют, что РФ приняла специальный закон, чтобы трасса «Таврида» и Керченский мост не проходили экологическую экспертизу, что является нонсенсом в мире.

— Одну из наиболее масштабных угроз представляют Керченский мост и трасса «Таврида». В Керченском заливе сложно мигрировать рыбе, дельфинам, потому что они не привыкли к шуму и вибрациям, в том числе железнодорожного транспорта. Большая часть пролива заилена, засыпана. Есть информация, что снизилась численность некоторых видов рыб. В первый год случился большой затор льда, потому что морские течения так устроены, что лед выходит через Керченский пролив в Черное море. И если будет более морозная зима, не исключено, что это разрушит мост. Но когда сейчас образуются заторы, то рыба и китообразные не могут мигрировать.

Гидрологи дают прогноз, что в ближайшие годы может произойти заиление пролива, из-за чего Азовское море может стать гнилым полупресноводным озером, — прибавил эколог. — Остров Тузла, который раньше был диким прекрасным островом с колониями птиц, превратили в строительную площадку. На суходольной части моста начинается трасса «Таврида» и тянется до Севастополя. Она проложена по природным территориям, где было удобно строить. Через курганы, памятники археологии, священные места крымских татар, она перекрывает реки и проходит через леса.



Бакальская коса

Биологов Крым всегда интересовал наличием большого количества краснокнижных видов растений и животных. Были такие, что обитали лишь на этой территории, в том числе в горных водоемах, русла которых сегодня оккупационная власть перебросила для наполнения водохранилищ. Россияне в горах открыли взрывами карьеры для добычи щебня. Вырубили и вырубают гектары лесов, в том числе редких сосен, можжевельника, фисташковых деревьев. Большой вред нанесли пожары. Из-за этого вымирают птицы, животные. По данным экологов, ушла под воду Бакальская коса — ее перекопали для добычи песка, и целый географический объект исчез из карты мира, его размыло море.



Трасса Таврида

— В Крыму свыше 55 тысяч гектаров земли преобразовано под военные базы, включительно с заповедными территориями. Почти все снаряды взрываются в море, где обитают китообразные, они уничтожают все живые организмы и животных в огромном радиусе, — отметил Алексей Василюк.

Специалисты говорят, что когда после деоккупации полуострова туда вернутся его жители, которые вынуждены были выехать, они не узнают свою землю.

По словам члена правления ОО «Экология-право-человек» Елены КРАВЧЕНКО, финансовые потери от уничтожения окружающей среды в Крыму и на неподконтрольной части Донбасса составляют миллиарды долларов. Она считает, что украинской власти нужно это учитывать, потому что вскоре у нас могут появиться экологические беженцы.

— Власть России говорит, что не отдаст Крым никому ни при каких условиях. Однако россияне ведут себя так, что живут одним днем, — разворовывают и уничтожают все, что попадается на глаза, — отметила Елена Кравченко.

По мнению юристов, есть несколько механизмов привлечения России к ответственности за уничтожение окружающей среды. Среди них — иски в Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека, жалобы в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и в комитет ООН по правам человека.

Автор: Оксана МИКОЛЮК; «День»