Журналісти розкрили імена десятків дипломатів РФ, які працюють на російські спецслужби в країнах Північної Європи

Третина співробітників російських посольств фактично виконують розвідувальні функції. За даними журналістів Yle MOT, служба безпеки Supo неодноразово втручалася в їхні спроби вербування в Фінляндії.

Журналісти фінського видання Yle розслідували дані про трьох офіцерів російської розвідки, які раніше працювали у Фінляндії. Відділи журналістських розслідувань Yle MOT і Spotlight є частиною проєкту північноєвропейських телерадіокомпаній, в рамках якого журналісти розкрили імена десятків співробітників російської розвідки.

Офіційно вони є співробітниками посольства, але насправді працюють на російську Службу зовнішньої розвідки (СЗР), військову розвідку (ГРУ) або Федеральну службу безпеки (ФСБ). Посольство Росії в Гельсінкі не прокоментувало інформацію, надану Yle.

Шведська телерадіокомпанія SVT ідентифікувала 21 російського розвідника. Тринадцять з них працювали у посольстві Росії в Стокгольмі щонайменше до квітня 2022 року.

Однак у Швеції заявили у вівторок, що вишлють п’ятьох російських дипломатів, дії яких суперечать їхньому дипломатичному статусу.

Дмитро Оторочкін, який працював у посольстві Фінляндії, є співробітником Служби зовнішньої розвідки Росії, або СЗР. Yle вдаломя знайти акаунти з фотографією Оторочкіна в російській соціальній мережі “Вконтакте” під трьома різними іменами. Зображення: Kuvakaappaukset VKontaktesta, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Три імені для шпигуна

Одним з російських розвідників, ідентифікованих Yle, є Дмитро Оторочкін, який працював у посольстві в Гельсінкі з 2014 по 2018 рік. Він переїхав з Фінляндії до посольства Росії в Копенгагені. Оторочкін був висланий Данією навесні 2022 року.

У Фінляндії Оторочкін обіймав посаду 3-го секретаря російського посольства.

За словами експертів з питань розвідки, опитаних Міноборони, офіцери розвідки часто працюють у такій ролі. Вони не мають чітко визначеної дипломатичної місії, що дає їм свободу в проведенні розвідувальної діяльності. Ключові дипломати в делегації рідко є співробітниками розвідки.

Оторочкін також був представником Росії в Комісії із захисту морського середовища Балтійського моря, або Helcom. Однак на засіданнях він був малопомітним, а представники Helcom, опитані Yle, або не пам’ятали Оторочкіна, або описували його як відсторонену людину.

Журналісти Yle знайшли три профілі Оторочкіна в російській соціальній мережі “ВКонтакте”, всі під різними іменами. Деякі з фотографій Оторочкіна були видалені з профілів соціальних мереж у квітні після того, як Yle надіслала запит до посольства Росії з проханням прокоментувати цю розвідувальну операцію. Зв’язатися з самим Оторочкіним не вдалося.

Оторочкін працює на Службу зовнішньої розвідки Росії, або СЗР. Цю інформацію було підтверджено у співпраці з неурядовою організацією “Центр досьє” та північноєвропейськими розвідувальними джерелами. Данська телерадіокомпанія DR також опублікує ім’я Оторочкіна в рамках свого розслідування.

– Основним методом СЗР на Заході та в інших країнах світу є довгострокова і цілеспрямована особиста розвідка під дипломатичним прикриттям. В СЗР працює близько 13 000-15 000 осіб, – каже Мікко Порвалі.

Порвалі прокоментував діяльність СЗР для MOT в цілому, і не зайняв жодної позиції щодо Дмитра Оторочкіна. Порвалі викладає історію розвідки в університеті. Він також є автором кількох книг про шпигунство.

Джерело розвідки: Неодноразові спроби вербування у Фінляндії

За оцінками фінської служби безпеки Supo, третина дипломатів у російському посольстві насправді є співробітниками розвідки.

– Люди з дипломатичним статусом матимуть дипломатичний імунітет, тому їм не загрожуватиме жодне кримінальне переслідування, – каже Мікко Порвалі.

За словами джерела з розвідки, з яким поспілкувалося Yle MOT, фінська поліція безпеки кілька разів втручалася у спроби вербування у до Фінляндії. У таких ситуаціях російські розвідники звертаються до фінської влади за інформацією або пропонують інші форми співпраці.

Мета полягає у створенні відносин, які в кінцевому підсумку призводять до отримання секретних документів або іншої інформації, тобто вербування особи як джерела розвідки.

Шпигунів вислали

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року країни Північної Європи зайняли більш жорстку позицію щодо діяльності російської розвідки.

У квітні 2022 року у Фінляндії повідомили про те, що будуть вислані два співробітники посольства Росії.

У квітні цього року в Supo повідомили, що Фінляндія виступила з ініціативою висилати або не надавати візи російським розвідникам. В результаті кількість розвідників, які працюють під російським дипломатичним прикриттям, у Фінляндії скоротилася вдвічі.

Ані Supo, ні МЗС, ні канцелярія президента Фінляндії не повідомили Yle, скільком співробітникам російського посольства були видані паспорти за останній рік. Однак Міністерство внутрішніх справ змогло підтвердити, що двоє офіцерів розвідки, які працювали на ГРУ, покинули Фінляндію минулої весни.

Один з них – 60-річний Володимир Комаров, який до квітня 2022 року працював радником місії в Гельсінкі. У російських базах даних його адреса вказана як штаб-квартира російської військової розвідки, або ГРУ, в Москві. На початку своєї кар’єри пан Комаров також працював у Росії в Міністерстві економічного розвитку, яке схожу із з фінським Міністерством зайнятості та економіки сферу діяльності.

Ось як проводилося розслідування MOT та шведськомовна редакція журналістських розслідувань Spotlight розслідували діяльність російської розвідки разом зі шведськими, данськими та норвезькими телерадіокомпаніями. Центр “Досьє”, неурядова організація, заснована екс-олігархом Михайлом Ходорковським, також брала участь у розслідуванні біографії співробітника розвідки. Центр “Досьє” проводить власні дослідження і допомагає ЗМІ розслідувати сумнівну діяльність, наприклад, російських спецслужб. Підтвердження також було отримано від розвідувальних організацій та джерел розвідки країн Північної Європи. Yle дослідило минуле підозрюваних співробітників спецслужб і пов’язаних з ними людей, використовуючи, серед інших джерел, російські соціальні мережі та бази даних публічних зображень.

Інший висланий розвідник ГРУ – 37-річний Дмитро Двінянінов, який працював асистентом у посольстві. Раніше Двінянінов працював у російському науково-дослідному інституті, який займався розробкою космічних технологій. За інформацією громадської організації “Центр досьє”, його близький родич працював у Службі зовнішньої розвідки Росії (СЗР). З ними не вдалося зв’язатися для коментарів.

Норвегія також нещодавно повідомила, що вислала з країни 15 співробітників російської розвідки. За даними норвезької поліції безпеки, причиною висилки стала поведінка, негідна дипломатів. Наприклад, співробітники розвідки намагалися вербувати інформаторів і купувати передові норвезькі технології.

Джерела розвідки: у Фінляндії, ймовірно, теж є “нелегальні шпигуни”

Росія також використовує в шпигунських цілях людей, які отримали фальшиві документи або чиї зв’язки з російською державою були приховані. У світі розвідки таких людей називають “нелегальними шпигунами”.

У жовтні 2022 року Норвегія заявила, що викрила російського шпигуна, який видавав себе за бразильського дослідника. Джерела розвідки, опитані MOT, кажуть, що, ймовірно, у Фінляндії також є нелегальні шпигуни, які не мають дипломатичного статусу.

Шпигунство чи розвідка? За допомогою розвідки уряд отримує інформацію для прийняття рішень, переважно з відкритих джерел. Розвідка стає шпигунством, коли робиться спроба викрасти або отримати інформацію сумнівними методами. Шпигунство також заборонено фінським кримінальним законодавством.

Як правило, за нелегальних шпигунів відповідає російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР). Мікко Порвалі також вважає, що, можливо, такі шпигуни є і у Фінляндії.

– Росія має добре забезпечене ресурсами відомство, завданням якого є організація нелегальних шпигунів на Заході. Цілком ймовірно, що російські нелегальні шпигуни є і в інших північноєвропейських країнах, окрім Норвегії, – каже Мікко Порвалі.

Діяльність нелегальних шпигунів є досить довготривалою і використовує значні ресурси, наприклад, для фальсифікації біографії людини.

– Ефективні методи включають, наприклад, використання документів дитини, яка померла маленькою, і намагання якимось чином повернути цю людину до життя в такий спосіб. Наприклад, російські нелегальні шпигуни, які діяли в Північній Америці, використовували особистість дитини, яка померла немовлям, – розповідає Порвалі.

Подібні методи також використовувалися у Фінляндії в минулому.

Джерело: СЛУЖБА НОВИН YLE