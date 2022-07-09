С русским влиянием в Австрии наконец начали разбираться

После вторжения в Украину в Европе занялись расследованием связей политиков и сотрудников спецслужб с Россией. Об этом рассказывается в статье газеты THE WASHINGTON POST.

Офицеры полиции ворвались в квартиру на третьем этаже дома в Вене без предупреждения и сразу попытались схватить коренастого мужчину, стоявшего в углу кухни. Услышав крик «Polizei!», он бросился к своему мобильному телефону и попытался его сломать. Так, согласно отчетам австрийской полиции, происходило задержание ветерана австрийских спецслужб Эгисто Отта.

Отт руководил агентами под прикрытием в австрийской службе контрразведки, а также служил в качестве офицера разведки в Турции и Италии. Сейчас его подозревают в продаже государственных секретов России. Как утверждают сотрудники европейских спецслужб и как следует из следственных документов, он также мог предоставлять Кремлю информацию о его противниках на Западе.

Дело 60-летнего Отта, которое все еще не закончено, стало одной из многих внутренних проблем, которые способствовали роспуску в прошлом году всей службы разведки Австрии BVT. Они уже заставили некоторые европейские спецслужбы свернуть свои связи с Веной или исключить ее из обмена разведданными по некоторым вопросам, касающимся России.

Телефонные данные, ноутбук, USB-флешки и многие документы, полученные в результате обыска, сейчас являются важными доказательствами в этом взрывоопасном деле, которое приобрело новую остроту после вторжения России в Украину. Главный вопрос, на который должно дать ответ расследование, это насколько влияние Москвы проникло в Австрию, страну-член Евросоюза.

В ходе продолжающихся слушаний за закрытыми дверями австрийские законодатели изучают вмешательство России в работу спецслужб и контракты, которые газовый гигант OMV, частично принадлежащий государству, заключал с Россией. Законодатели также выясняют деловые связи высокопоставленных австрийских политических деятелей и партий с Кремлем и российскими госкорпорациями.

«Российское влияние в Австрии должно быть тщательно расследовано», — говорит

член парламента от оппозиции Стефани Криспер. Она считает, что «в течение многих лет связи с Москвой пронизывали нашу политическую систему. Теперь экономическая и политическая зависимость от России наконец-то стала угрозой безопасности, очевидной для всех».

Эта статья основана на сотнях страниц документов, полученных или изученных The Washington Post, а также на интервью с более чем 12 действующими и бывшими западными чиновниками и другими людьми, знакомыми с делом Отта. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не оказывать вмешательства в продолжающееся расследование. (Адвокат Отта не ответил на просьбу The Washington Post об интервью с его клиентом.)

В свое время Отт вместе с другими сотрудниками австрийской разведки занимался составлением плана по реорганизации службы разведки в качестве нового департамента в составе Министерства иностранных дел Австрии. Тогда Министерство иностранных дел возглавляла Карин Кнайсль (на фото вверху танцует с Путиным), дипломат и ученый, которую привела в правительство крайне правая «Партия свободы». Будучи одним из партнеров в правящей коалиции с 2017 по 2019 год, «Партия свободы» имела особо тесные связи с Кремлем и даже отправила в 2017 году группу своих членов в официальную поездку в аннексированный Россией Крым.

Свадьба Кнайсль в 2018 году в известной своими винами австрийской земле Штирии стала заметным символом близких отношений политической элиты страны с Россией. В списке приглашённых были видные представители австрийской политики, включая бывшего канцлера Себастьяна Курца. Однако главным гостем был президент России Владимир Путин. Во время торжества Кнайсль танцевала с Путиным, и на одном из фото Кнайсль делает реверанс российскому президенту, когда он целует ей руку.

В следственных документах нет никаких указаний на то, что Кнайсль была в курсе плана реорганизации спецслужб, который так и не был реализован. (В текстовых сообщениях WhatsApp репортёру Washington Post Кнайсль сказала, что «не даёт интервью» и эмигрировала из Австрии из-за «угроз жизни». Она сказала, что не знала о плане и «никогда не слышала о господине Отте»).

Пробыв в тюрьме три недели в 2021 году, Отт был освобожден и отстранен от работы в ожидании результатов расследования. Он публично отрицает все обвинения, утверждая, что на службе были настроены против него за то, что он стал разоблачителем, осуждавшим излишние траты агентства и запросы «дружественных» иностранных спецслужб, которые, по его словам, были «незаконными». Он оспаривает официальную версию рейда на его венскую квартиру, утверждая, что офицеры не объявили себя полицией и что он сопротивлялся, потому что принял их за грабителей. В этом году суд поддержал его заявление о том, что при аресте была применена чрезмерная сила.

«Они обвиняют меня в том, что я выдал России государственные секреты, но я этого не делал», — заявил Отт австрийскому сайту ZackZack. Он также добавил: «Они слишком много смотрят телевизор».

СЛИШКОМ МНОГО ДОВЕРИЯ К РОССИИ

Если некоторые страны Европы — особенно Польша и страны Балтии — стали рассматривать Россию при Путине как стратегическую угрозу, то в Австрии, наоборот, в сотрудничестве с Москвой видели только прекрасные перспективы.

Разделенная после Второй мировой войны на сектора, оккупированные СССР, США, Англией и Францией, Австрия в середине 1950-х гг. была объединена и официально объявлена «нейтральной» страной. Ее нейтралитет — включая правовые нормы, согласно которым шпионаж считался преступлением, только если он направлен против Австрии — превратил её столицу в приют для шпионов. Нейтральный статус Австрии подчеркивается и тем, что она принимает у себя различные международные организации, включая Международное агентство по атомной энергии.

Приход к власти в Кремле Путина был воспринят в Австрии с прагматической точки зрения. Россия занимает одно из первых мест среди иностранных инвесторов этой страны. В конце 2021 года российские компании владели в стране активами на $25,5 млрд, включая крупный хаб для экспорта российского газа в Европу. Австрия стала крупным инвестором газопровода «Северный поток-2», который должен был удвоить российские поставки природного газа. (После вторжения России в Украину проект «Северного потока-2» был отменён, чему первоначально страна сопротивлялась.)

МЕЖДУ ВЫСШИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АВСТРИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И КРУПНЫМИ РОССИЙСКИМИ ГОСКОРПОРАЦИЯМИ УСТАНОВИЛИСЬ БЛИЗКИЕ СВЯЗИ

Через два года после ухода из правительства Кнайсль уже заняла высокооплачиваемую должность в совете директоров российского государственного энергетического гиганта «Роснефть». Также она писала колонки для кремлевского пропагандистского канала RT.

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн одно время входил в совет директоров ОАО «Российские железные дороги». Другой бывший канцлер Австрии, Вольфганг Шюссель, был членом совета директоров «Лукойла». (Керн и Шюссель ушли со своих постов после вторжения России в Украину, Кнайсль покинула свой пост в «Роснефти» в мае.)

Некоторые крупные австрийские компании также оказались тесно связаны с Россией, особенно с ее энергетическим сектором. В 2015 году австрийская энергетическая компания OMV, частично принадлежащая правительству и в настоящее время являющаяся второй по величине компанией страны, назначила на должность генерального директора гражданина Германии Райнера Зеле. На своей предыдущей должности в компании Wintershall Holding, немецкого производителя нефти и природного газа, Зеле работал с «Газпромом» и был убежденным сторонником газопровода «Северный поток-2».

В июне наблюдательный совет OMV объявил о проведении внутреннего расследования деятельности Зеле, в частности контрактов, которые сделали Австрию еще более зависимой от российского природного газа, а также о спонсорской сделке на $20 млн с петербургским футбольным клубом «Зенит», который считается фаворитом Путина. (Зеле, покинувший OMV в 2021 году, отрицает любые нарушения со своей стороны.)

Уже через две недели после объявления о расследовании, 15 июня «Газпром» проинформировал компанию о том, что объём газа, поставляемого в Австрию, будет сокращён. «Оглядываясь назад, мы должны сделать вывод, что инвестиции, сделанные в Россию после 2015 года, были основаны на слишком большом доверии к России и ее роли в международном сообществе», — заявил в июне акционерам Марк Гарретт, председатель наблюдательного совета OMV.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Следствие считает, что с 2017 по 2021 год Отт сотрудничал с бывшим высокопоставленным сотрудником австрийской разведки Мартином Вайсом, а также с 42-летним австрийским бизнесменом Яном Марсалеком, который объявлен в розыск в Германии и, как полагают, скрывается в России.

Вайс признался, что передавал Отту запросы на поиск информации, включая личные данные, по спискам имен, которые получал от Марсалека. Каждый запрос содержал до 25 имен. До своего бегства Марсалек занимал должность главного операционного директора платежного сервиса Wirecard. В 2019 году в Financial Times были опубликованы статьи, в которых сообщалось о мошенничестве и подделке финансовых документов в этой компании, которая в 2020 году была объявлена банкротом.

СЕЙЧАС НЕМЕЦКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНЫЕ СВЯЗИ МАРСАЛЕКА С РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДКОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О ТОМ, МОГЛА ЛИ WIRECARD ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Также изучается вопрос, не могла ли Москва использовать список её клиентов — в который среди прочих входили и люди, использовавшие эту платежную систему для оплаты порнографии.

Один из сотрудников контрразведки сообщил, что Марсалек, который исчез после того как в июне 2020 года вылетел частным рейсом из Австрии в Беларусь, некоторое время проживал в московском жилом комплексе, контролируемом одной из российских спецслужб. Этот сотрудник также сказал, что Марсалеку было выдано российское удостоверение личности. (Адвокаты Вайса и Марсалека не ответили на запросы об интервью.)

Представители контрразведки заявили, что Отт находился под подозрением в течение многих лет до своего ареста, но австрийские власти так и не смогли выдвинуть обвинение. Ещё 22 ноября 2017 года Отт был задержан полицией в Венском аэропорту, куда прибыл для посадки на рейс в Амстердам. За 10 месяцев до того ЦРУ предупредило австрийских коллег, что Отт подозревается в продаже информации России. В ноябре американцы повторили свое предупреждение и пригрозили отказаться от участия в конференции по безопасности в Нидерландах, если Отту будет разрешено на ней присутствовать. (Впервые об этом сообщила австрийская газета Die Presse. ЦРУ отказалось от комментариев.)

Ультиматум ЦРУ заставил австрийцев выдать ордер на обыск дома Отта площадью 320 кв. метров, стоящего на зеленых холмах на юге Австрии, на основании «подозрений в выдаче государственной тайны».

Однако, по словам австрийских чиновников, в ходе обыска не удалось обнаружить серьезных улик. Тем не менее спецслужба попыталась отстранить его от работы до завершения расследования, но административный суд для государственных служащих заблокировал это решение. После этого Отта перевели на работу в школу полиции, где, как предполагалось, он больше не мог иметь доступа к базам данных западных разведок.

Однако официальные лица считают, что Отт использовал новую должность, чтобы подключиться к сети разведывательных контактов внутри и за пределами Австрии. Говоря коллегам из других ведомств, что он занимается служебными делами в рамках своей новой работы, Отт просил их сделать сотни незаконных поисков в защищенных базах данных для получения информации о людях по всему континенту.

В одном случае Отт запрашивал у британской разведки информацию, которая могла быть использована для определения того, находится ли женщина, ранее обвиненная в работе на российскую разведку, в поле зрения западных спецслужб.

Среди запросов Отта особо выделяется один, который он сделал в декабре 2020 года в отношении Христо Грозева, исполнительного директора Bellingcat*.

Расследования этой организации раскрыли истинную личность Вадима Красикова, гражданина России, который въехал в Германию по поддельному паспорту. В 2021 году Красиков был признан немецким судом виновным в убийстве чеченского оппозиционера в Берлине в 2019 году. Немецкие власти считают, что Красиков действовал по приказу ФСБ.

Сам Грозев сообщил, что он был проинформирован властями о запросах Отта, в том числе и о том, что Отт запрашивал его домашний адрес. На основании этого Грозев пришел к выводу, что Отт действовал в интересах России. «Это могло быть просто запугиванием, это могла быть просто слежка — или подготовка убийства», — говорит Грозев.

Кроме того на телефоне Отта был обнаружен трехстраничный анализ, в котором оценивались недостатки российской операции в Берлине и давались рекомендации, как российская разведка могла бы работать лучше в будущем. По мнению западных спецслужб, автором этого анализа является Отт. В анализе утверждается, что информацию, которая нарушила план операции, в результате чего Красиков не смог исчезнуть незамеченным, немецким правоохранительным органам предоставил «крот» или перебежчик в российских спецслужбах. «Немедленно прекратите все запланированные операции, пока «крот» или перебежчик не будет ликвидирован», — предупреждал документ.

Как дальше пойдет расследование дела Отта, пока неясно. Нынешние и бывшие сотрудники спецслужб за пределами Австрии по-прежнему скептически относятся к парламентским и другим расследованиям, считая, что они не смогут прощупывать достаточно глубоко.

«Это вещи, которые австрийское правительство должно расследовать и докопаться до сути, но я не знаю, пойдут ли австрийцы так далеко», — говорит Соня Сонгхье Лим, бывший резидент европейского отделения ЦРУ. По ее мнению, «их отношение на протяжении десятилетий, начиная с 40-х и 50-х гг., всегда было таким, что они предпочитают не раскрывать неудобные истины».

Перевод: The New Times

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