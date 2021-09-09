Шестерых львовских патрульных приговорили за смерть задержанного

9 февраля 2018 года во Львове при задержании патрульными умер 22-летний Владимир Клим. Он подавился пластиковым пакетиком с 2,3 граммами марихуаны, которую пытался скрыть при обыске.

Шестерых патрульных подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Назария Андрушкива, Станислава Гетьмана, Александра Демчину, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновского за это судили. Через три с половиной года после трагедии, 3 августа нынешнего года, Галицкий районный суд Львова приговорил их к восьми годам лишения свободы.

Судья Ирина Волоско признала патрульных виновными в групповом превышении служебных полномочий , которые повлекли тяжелые последствия — следует из вердикта суда. На оглашение вердикта патрульные пришли в форме. После приговора они продолжают работать в полиции. 1 сентября заместитель директора департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что шестеро патрульных обжалуют приговор в апелляционном суде.

Изучив видео записи с места происшествия, приговор Галицкого суда и пообщавшись с адвокатами патрульных, издание «Ґрати» рассказывают историю смерти Владимира Клима.

Видео

Заполночь 9 февраля 22-летний Владимир Клим развлекался с игровыми автоматами сети «Национальная лотерея» по улице Кулиша в центре Львова. На видео с камеры наблюдения из зала, которое позже опубликовала его мать Наталья Клим, видно, что Владимир в темной куртке и кепке сидел у терминала в дальнем углу заведения, делал онлайн ставки и курил.

Неожиданно в зал зашли с десяток патрульных с оружием и в полной экипировке. Из-за отсутствия звука на записи нельзя понять, что говорили полицейские. Они рассредоточились по залу, и стали обходить посетителей. Клим настолько увлекся игрой, что впервые оглянулся, только когда к нему сзади вплотную подошли двое патрульных.

Один из них отошел к другому посетителю, другой — следствие установило, что это был Дмитрий Леськив — представился. После пары фраз Клим затянулся сигаретой и затушил ее. Он стал выкладывать вещи из карманов на столик терминала. Полицейский, стоявший рядом, прощупал карманы куртки Владимира и попросил выложить все из ее внутреннего кармана. Клим что-то достал и положил рядом с остальными вещами на столик. Это не удовлетворило патрульного, он снова прощупал карман куртки парня.

На фрагменте записи с нагрудной камеры Леськива, который также опубликовали родители Клима, слышно как патрульный спрашивает Владимира: «Что там?». Тот в ответ растерянно пожимает плечами. На обеих видеозаписях видно, как затем Клим сует руку в карман, пытается что-то нащупать, но не достает ее.

«Потихоньку», — говорит патрульный и хватает его за руку.

Клим резко разворачивается и, оказавшись спиной к камере, подносит руку ко рту. Что именно он положил себе в рот нельзя рассмотреть даже при просмотре на замедленной скорости. Инцидент произошел в 00:32.

Леськив сразу же схватил Клима, коллеге принялись помогать еще трое патрульных. После того как к ним присоединился пятый полицейский, они положили Владимира лицом в пол, заломали ему руки и связали их стяжками у него за спиной. Еще двое патрульных светили коллегам фонариками. На все это у полицейских ушло меньше минуты. На видео с нагрудной камеры Леськива слышно как парень хрипит и пытается что-то сказать, но у него не получается. Полицейский говорит ему: «Тихо, тихо». Затем патрульные переговариваются между собой:

— Один — есть.

— Пацаны говорили у него что-то было.

Клим продолжает издавать нечленораздельные звуки. Кто-то из полицейских говорит: «Сейчас все будет, подожди». Патрульные поднимают парня, но он падает , кто-то из патрульных спрашивает: «Что с ним такое?». Слышна фраза: «Глотнул ее».

— Идем на улицу, выведем на улицу, — говорит кто-то из патрульных.

— Подожди, вещи его, вещи его, — отвечает еще один.

Затем видно как полицейские выводят парня из зала, но он плохо держится на ногах. На улицу из «Национальной лотереи» Владимира Клима патрульные вывели через семь минут после инцидента, в 00:39. На видео с камер наблюдения заведения видно, что у него связаны руки и его ведут двое патрульных. Сначала они поставили Клима лицом к окну, он упал на колени, патрульные склонились над ним.

Еще на одном фрагменте с камер наблюдения видно, что в 00:58 Владимир уже лежит на земле, а патрульный делает ему массаж сердца. Затем на место приезжает «скорая помощь».

Смерть

Через три с половиной года суд, ссылаясь на результаты судмедэкспертизы, установил, что Владимир Клим умер от «механической асфиксии вызванной закрытием дыхательных путей посторонним предметом». Этот предмет — смятый полупрозрачный полиэтиленовый пакетик застрял у входа в гортань. Что именно было в пакетике суд в приговоре не уточнил.

Во время экспертизы медики обнаружили на теле Клима синяки, в том числе под правым глазом, десяток ссадин и кровоизлияния, в частности, на груди, правом плече и от стяжек на руках.

Суд установил, что развернувшись от Леськива, Владимир Клим закинул себе в рот пластиковый пакетик, который и застрял у него в гортани.

«Посторонние тела, попадают из рта в дыхательные пути во время внезапного, неожиданного вдоха, испуга, крика, кашля и тому подобного. При этом человек ощущает чрезвычайный испуг, что проявляется в хаотичных движениях, начинает хрипеть и пытается судорожно вдохнуть», — сказано в выводе комиссии судебно-медицинской экспертизы №24 от 19 апреля 2018 года.

Клим долго лежал со связанными за спиной руками и не мог вытащить пакет. Полицейские не помогли ему, когда он терял сознание. Ко всему экспертиза заключила, что полицейским не стоило делать Климу массаж сердца, который они делали к тому же неправильно.

Нарушения

Судья Ирина Волоско постановила, что полицейские зашли в «Национальную лотерею» без какой-либо видимой служебной необходимости. Той ночью два экипажа ТОР приехали к торговому центру «Магнус», неподалеку от зала игровых терминалов. Проверить посетителей заведения они решили сами, без приказа руководства. Зайдя в «Национальную лотерею», патрульные не сообщили администрации заведения и посетителям, что в помещении работает полиция. Суд посчитал, что оснований проводить поверхностный осмотр посетителей у патрульных не было — информации о том, что у тех при себе есть запрещенные предметы не поступало.

Леськив, считает суд, не имел права даже поверхностно досматривать Клима, потому что не сообщил на каком основании и по какой причине он намерен это сделать. Патрульный не имел права требовать, чтобы Клим выложил вещи из карманов, и, тем более, — прощупывать куртку парня, так как это не входит в его полномочия. Даже после того как Владимир Клим запихнул себе в рот пакетик, патрульные не имели права применять к нему силу. Клима даже не предупредили об этом, как того требует закон . При этом суд решил, что Леськив видел как Клим запихнул в рот пакет.

Из вердикта следует, что после того как Клим засунул в рот пакет, Леськив держал его за капюшон и левую руку. Ему помогал Назарий Андрушкив, а Александр Демчина ударил Клима в грудь. Тот начал падать, но Леськив к тому времени держал парня локтем за шею, а Демчина — за голову. Затем Леськив, Андрушкив и Демчина держали Клима, а Станислав Гетьман и Степан Дорош выкрутили ему руки и повалили на пол.

Именно из-за этого, как постановил суд, Владимир Клим подавился пакетом. Патрульные знали, что он проглотил пакет, видели, что ему резко стало плохо, но не освободили руки и оставили лежать на полу, лишив возможности помочь себе самому. К тому же патрульные подняли Клима и вновь бросили на пол, а Дорош ударил его кулаком в спину. После чего Лескив, Дорош и Гетьман связали парню руки стяжками. Это суд тоже счел нарушением, учитывая, что Клим не сопротивлялся. Вместо того, чтобы помочь задержанному, патрульные оставили его лежать и только через какое-то время вывели на улицу, так и не освободив ему руки.

Позиция защиты

Все шестеро патрульных отказались свидетельствовать в суде. Ранее начальник управления патрульной полиции Львовской Роман Пилипенко области объяснил действия подчиненных так:

«Пытались открыть рот, разведя челюсти. Есть такой прием, что нужно надавить под носом. Но сделать это не получилось. Через какое-то время мужчине стало плохо, он упал. Ему начали на улице предоставлять первую медицинскую помощь, параллельно позвонив в 103 и вызвав бригаду «скорой помощи».

Адвокат Василий Притула, который представлял в суде интересы троих патрульных: Гетьмана, Демчины и Леськива, сказал «Ґратам», что «Национальная лотерея» — это публичное место, которое полицейские могут посещать без каких-либо оснований.

«В этом месте неоднократно были нарушения общественного порядка, поэтому его включили в маршрут патруля для отработки», — сказал адвокат, после чего добавил, что у патрульного были основания для обыска Клима. — В помещении, то есть публичном месте, полицейский видит гражданина, который сидит за автоматом и курит. На лицо факт административного нарушения. Это обусловливает право полицейских провести проверку».

По его словам, если посмотреть видео с нагрудной камеры со звуком, там слышно, что полицейский представился, спросил есть ли у Клима при себе запрещенные вещи и культурно просит самостоятельно и добровольно выложить их.

«Когда он выложил, ему задали вопрос: «Есть еще что-то?». Он ответил: «Нет». Когда полицейский проводит рукой, то становится понятно, что у него что-то осталось в кармане. Единственное нарушение полицейского — то что он провел рукой не по внешней, а по внутренней стороне куртки», — подытожил Притула.

По его версии, полицейские также имели право применять стяжки, поскольку, Клим оттолкнул патрульного. Поэтому у полицейских было основание для применения силы и спецсредств. Защита настаивает: полицейские не видели, что Клим засунул в рот пакет.

«Это мы сейчас все умные, потому что мы это видим на видео с камеры наблюдения. Если смотреть видео, то видно, что полицейские ищут вещь, которая была у него, заглядывают под игровые автоматы и тд. Они считали, что он ее выкинул. А уже потом, когда ему стало плохо, появилось допущение, что у него что-то может быть и когда ему разжали рот, там ничего не было. Стяжки к нему применили, потому что он начал сопротивляться. Как они должны были поступать?» — спрашивает Василий Притула.

Что касается физических повреждений, которые констатировала экспертиза, то по словам адвоката, ссадины на лице у Клима появились от того, что он бился лицом об пол, а синяки на груди — от массажа сердца, который пытались сделать полицейские. Это происходило уже на улице, после того как патрульные вывели Клима, и он упал.

На следующий день после трагедии прокурор Львовской областной прокуратуры Виталий Нанивский заявил, что прокуратура открыла производство по подозрению в групповом непредумышленном убийстве. 8 мая 2018 года суд отстранил всех шестерых патрульных от выполнения должностных обязанностей и отправил под домашний арест. Через год они вернулись на работу. 7 марта прокуратура передала дело в суд, правда, патрульных обвинили не в убийстве, а в групповом превышении служебных полномочий, повлекшем тяжелые последствия. С приговором патрульные не согласились. Управление Национальной полиции во Львовской области настаивает — полицейские выполняли свои служебные обязанности и в смерти Клима не виновны.

1 и 2 сентября адвокаты полицейских Василий Притула и Владимир Рубинский обжаловали приговор в Львовском апелляционном суде.

«В приговоре есть показания, которые свидетели не давали в суде. Я хочу, чтоб вы понимали никаких доказательств того, что инцидент начался именно с Леськива нет», — сказал «Ґратам» Притула.

Автор: Максим Каменев; Ґрати