Що вони собі насудили: суддя Малиновського райсуду Одеси Олег Непорада

Тесть капітан дальнього плавання надарував родині судді квартир і дороговартісних автомобілів. Так суддя пояснював походження майна своєї родини перед кваліфікаційною комісією. ВККС не змогла ухвалити рішення відразу та призупинила оцінювання судді, ось тільки після розформування самої комісії ця «пауза» триває вже понад рік… Суддя ж продовжує чинити правосуддя.

Знайомтеся, суддя Малиновського районного суду міста Одеси – Олег Миколайович Непорада.

Трудовий шлях Олег Непорада почав із Чорноморської транспортної прокуратури, а потім дослужився до старшого слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Одеси. Призначений на посаду судді Малиновського райсуду Указом президента в 2007 році в межах п’ятирічного строку, а вже 2012-го постановою Верховної Ради його обрали безстроково.



На Одещині суддя Олег Непорада відомий тим, що відмовився визнавати винними пятьох міліціонерів, що застосовували тортури до затриманих. За повідомленням місцевих ЗМІ «Думская», усі п’ятеро підсудних були звільнені суддею від відбування покарання з умовою, що вони протягом трьох років не вчинять нових злочинів.

Олег Миколайович при ухваленні рішення зауважив: «Щире розкаяння підсудних, позитивні характеристики за місцем проживання і роботи, в тому числі наявність заохочень». Крім того, служитель Феміди вважав за необхідне визнати пом’якшувальними покарання обставинами те, що всі офіцери вперше притягуються до кримінальної відповідальності. Додамо, що один із потерпілих вважав можливим не призначати підсудним покарання у вигляді позбавлення волі.



На початку літа Олега Непораду притягнули до дисциплінарної відповідальності. Скаржник – прокуратура Одеської області.

На переконання прокурорів, суддя Непорада вийшов за межі повноважень слідчого судді в кримінальному провадженні, оскільки ухвалою від 26 лютого 2016 року скасував постанову прокурора про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження № 1216160470000244, зареєстрованого за фактом розтрати майна службовими особами ТОВ «Зорі Про» Побокіна Євгена Миколайовича. Відповідно до статті 303 КПК України, така постанова не оскаржується під час досудового розслідування. Як наслідок, Олега Миколайовича позбавили права отримувати доплати до посадового окладу впродовж одного місяця.



Для вас ми проаналізували майнове та фінансове становища судді Олега Непоради за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роки. За цей період він отримував переважно суддівську зарплату, за винятком одного року: дохід від продажу автомобіля Mitsubishi galant за 56 тис. грн і подарунок у негрошовій формі у вигляді квартири, в якій раніше проживав дід-прокурор.

А от заробітки дружини виявились цікавішими. Спочатку вона нічого не отримувала, крім незначних страхових виплат, потім зареєструвалася підприємицею та отримала подарунок від матері 2 млн грн. За ці гроші дружина судді купила свіжий автомобіль Jaguar E-pace. Звідки взялися такі гроші?! Суддя пояснював, що допомагав фінансово тесть, який служив моряком дальнього плавання.

Суддя разом проживає і з батьками. Зокрема Микола Непорада тривалий час працював суддею в Київському райсуді Одеси, але у 2013-му подав у відставку. За минулий рік держава виплатила йому солідну пенсію в пів мільйона гривень.

Загалом члени родини Непоради щонайменше з 2015-го декларувала великі обсяги готівки. Питання їхнього походження також ставилося на співбесіді. Суддя пояснював так: «Вони все життя працювали». Зокрема у 2016-му в Юлії Непоради з’являється 140 тис. грн, тоді як минулоріч вона взагалі не мала заробітку. Це допомога, каже суддя, від батька дружини, який, нагадуємо, капітан дальнього плавання.



Суддя Непорада зареєстрований і проживає в Одесі разом із батьками, дружиною та двома дітьми. Принаймні так написано в його майновій декларації. У родини є дві ділянки на Одещині площами 0,12, 0,08 га, а ще 0,15 га разом із будинком Мороза Богдана обтяжила дружина Юлія взамін на позику в 686 тис. грн до кінця 2021 року.

У судді є квартира в солідному одеському будинку площею 82,6 кв. м, подарована разом із паркомісцем батьком Миколою Непорадою. Він, нагадаємо, колишній суддя Київського райсуду Одеси, але з 2013-го у відставці. Мінімальна ціна, за якою нам вдалося знайти квартири в продажі в цьому будинку, – 989 доларів за квадратний метр. Тобто орієнтовна вартість лише житла, без урахування паркомісця, може сягати 81 тисячі доларів.

У неповнолітнього сина Євгенія також є своє житло та досить велике. На нього оформили 162 кв. м в будинку 5/2, що по Гагарінському плато разом із двома паркомісцями. За нашими підрахунками, така квартира коштує близько 142 тисячі доларів. Зі слів судді, в квартиру були інвестовані гроші на майбутнє сина, однак будинок за тією адресою горів.

Окрім цього, батьки записали на сина будинок площею 341 кв. м у садівничому кооперативі Одеської області. У 2014-му році це майно оцінили в 377 тис. грн.

Дружина судді раніше була секретарем судових засідань у Київському райсуді Одеси. Однак кілька років тому зареєструвалася підприємицею і нині спеціалізується на праві, здачі майна в оренду та має фотостудію. Окрім того, Юлія Непорада стала власницею трьох нежитлових приміщень у 2017 році за договорами інвестування.

Кілька слів ще скажемо про тещу судді – Вікторію Васюк. Вона, як і дочка, теж віднедавна фізична особа-підприємець з основною спеціалізацією «Здача майна в оренду». Заснувала приватне підприємство «Мир Лео» разом з Олександом Сиваком. Однак невдовзі вийшла з переліку власників. Фірма протягом всього часу балансувала на рівні збитковості. У 2016-му наторгувало господарськими товарами на 5 мільйонів, але чистий прибуток мало менше ніж 15 тис. грн.. На фоні суддівського майна рахувати ті копійки просто смішно. До того ж Вікторія Петрівна Васюк була серед засновників ТОВ «Балі Сервіс», що збагачує фізичний комфорт. Це товариство також не приносило великих грошей, а в 2018 взагалі ледь вийшло в нуль.

Тож з не надто великими доходами Вікторія Васюк купила майнові права на квартиру, яку торік здали в експлуатацію. Її площа – 101 кв. м і розташована вона по Гагарінському плато в Одесі. Аналізуючи профільні ресурси з продажу нерухомості, можна дійти висновку, що житло могло коштувати близько 100 тисяч доларів. Додатково теща володіє нежитловими приміщеннями в селі Лиманка на Одещині, в тому ж житловому масиві, де й дочка Юлія.

Суддя Олег Непорада з родиною користується чотирма недешевими автомобілями та скутером. Серед них згаданий нами коштовний Jaguar E-pace за 1,89 млн грн, Hyundai Santa Fe та електрокар Chevrolet Bolt, записані на маму, батькова Audi Q8 та свіжопридбана Юлією Непорадою автівка Mersedes-Benz GLE вартістю в півтора мільйона гривень. Є на чому їздити й тещі Вікторії Васюк: на неї зареєстрований LEXUS RX 350. Майно нібито придбане за кошт тестя-моряка.

Непорада один із тих суддів, які уже відвідували співбесіду з Вищою кваліфікаційною комісією, але при цьому не отримали результату. Понад рік тому йому оголосили перерву, а продовження відтоді не призначалось. Після цього саму ВККС було розформовано є, а конкурс на нову кваліфкомісію спочатку заблокувала Вища рада правосуддя, а потім Конституційний Суд. Таким чином, судді, яких стара ВККС поставила на «паузу», ще довго продовжуватимуть вершити правосуддя.

Розслідування «PROSUD»