«Стреляешь, зачищаешь дома от укропов». История чешского террориста, уехавшего строить «русский мир» на Донбасс

На родине жизнь не складывалась – драки, наркотики, невыплаченные кредиты, попытка суицида. В 2015 году Мартин Кантор уехал на Донбасс, где присоединился к боевикам «ЛНР». Там он дослужился до командира подразделения и получил приглашение в российский спецназ. В июне 2021 года городской суд Праги заочно приговорил 32-летнего гражданина Чехии к 20 годам лишения свободы по статье «терроризм», передает Radio Prague.



Мартин Кантор был признан виновным в «совершении террористического нападения в пользу террористической группы» и деятельности в ее составе в связи с участием в боевых действиях в рядах сепаратистов «ЛНР».

«Чешское телевидение» сообщило, что, по данным прокуратуры, на Донбассе Кантор подписал контракт на службу в так называемой «Армии Новороссии», где прошел обучение как снайпер. После этого, считает суд, он участвовал в боевых операциях, командовал подразделением и «как член разведывательно-диверсионной группы лично занимался установкой мин и растяжек на разделительной полосе».

Журналист «Чешское Радио» Тереза Чемусова составила историю мораванина и проанализировала текст приговора.

«Из представленных доказательств можно сделать вывод, что обвиняемый безусловно осознавал противоправный характер своих действий… Более того, он учитывал, что подобные действия могут считаться терроризмом, чем он обосновал свое намерение не возвращаться в Чешскую Республику», – указано в судебном постановлении, обосновывающим приговор «двадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима».

Пресс-секретарь городского суда Праги Адам Венек сообщил, что приговор мог быть еще более жестким. «Срок лишения свободы за данное преступление составляет от 19 лет 4 месяцев до 26 лет 8 месяцев. Приговор о лишении свободы сроком на 20 лет был установлен лишь немного выше нижней границы. Суд принял во внимание, что ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности», – пояснил Адам Венек.

Тюрьма строгого режима заочно

Донбасс | Фото: UTR News, CC BY 3.0

Однако Кантор не находится за решеткой. Его судят как «скрывающегося от правосудия», и с большой долей вероятности он по-прежнему находится на востоке Украины.

«Чешское Радио» получила доступ к данным на боевика на основании закона о свободе информации.

Когда в конце июля 2015 года Мартин Кантор вылетал из Праги в Ростов-на-Дону, чтобы оттуда отправиться на Донбасс, он, скорее всего, понимал, что на родину больше не вернется. В ходе судебного процесса процитировали электронное письмо, посланное Кантором своему коллеге-словаку: «У нас это точно 10 лет тюрьмы, чего бы не хотелось. Так или иначе это станет известно, и это будет проблемой».

Близкие Кантора подтверждают, что он бежал в горячую точку от жизненных неурядиц. Его характеризуют как человека, не отказывающего другим в помощи, однако взрывного, конфликтного и даже агрессивного. Молодой человек начал принимать наркотики, занимал на них деньги, не возвращал долги. И, как сказал его приятель, «запутывался все глубже».

Переломным моментом стало расставание с девушкой. По словам его близкого друга, «без Эвы он не представлял своей жизни». Сестра Мартина Кантора подтвердила, что с этого момента брат изменился, начал шантажировать близких, угрожая суицидом. Эва прекратила отношения, поскольку Мартин пытался ее контролировать. «Он был психически лабилен и строил воздушные замки», – так описала его бывшая подруга.

После расставания Мартин наглотался таблеток, хотя не ясно, действительно ли собирался покончить с собой. Друзья считали, что он хотел вызвать в девушке жалость к себе и таким образом ее вернуть. Вероятно, с той же целью он рассказывал Эве, что у него опухоль мозга. «Она не знает, было ли так на самом деле. Медицинского заключения она не видела», – указано в материалах суда.

На Донбассе

Из электронной переписки Кантора и показаний его друзей суд выяснил отношение обвиняемого к конфликту, в зону которого отправился. Свидетели сообщают, что после того как Мартин познакомился с неким украинцем, он пришел к выводу, что «Украина плохая, а русские – на стороне добра».

Свою «карьеру» на Донбассе он начал как вооруженный постовой. Спустя несколько дней после приезда Кантор подписал на год договор с так называемой «Армией Новороссии». Попав туда, он сообщил домой: «Бомбардировки и обстрелы, в казармах хорошо, все здесь, как братья».

Дела Мартина пошли в гору, и командир предложил ему другую должность. Так Кантор попал в военную разведку. «Это те, кто совершает диверсии и ведет разведку за разделительной полосой на территории противника», – так он описал свою деятельность в письме к приятелю Радеку, с которым переписывался по электронной почте и связывался по Skype.

Суд считает, что в качестве разведчика Кантор проникал на украинскую сторону, выяснял, что там происходит, и передавал информацию своим командирам. Он дослужился до звания сержанта и в 2016 году стал командиром подразделения. Также Кантор упоминал, что устанавливал мины. Некий его друг при этом лишился ноги. «Работа такая: стреляешь, ходишь, зачищаешь дома от укропов и т.д.», – описывал свою деятельность Кантор в одном из мейлов.

Спецназ и российский паспорт

Адвокат Кантора утверждает, что все, описанное его подзащитным, – не более чем выдумка, и требует снять обвинение. Суд вынес приговор на основании показаний свидетелей. Они подтвердили, что Кантор умел обращаться с оружием, изучал русский язык, присылал им фотографии в военной форме. По версии адвоката, Мартин Кантор лишь хотел таким способом привлечь к себе внимание. Однако суд отклонил этот аргумент.

На снимках чех запечатлен рядом с воинской техникой, с сослуживцами, с новой татуировкой на спине с надписью кириллицей, рядом с деревянным домиком, который, по его словам, он построил для детей на деньги, полученные им за ранение.

В продолжение военной карьеры Кантор хотел стать снайпером. Бывшей девушке он написал, что принял участие в тренировке и «был лучшим из 26-ти, так что его заметили инструкторы из России и предложили перейти в элитное подразделение». Об этом предложении Мартин писал и другу Радеку, который, однако, решил, что приятель «преувеличивает». По словам Кантора, «русские предложили ему гражданство России».

На Донбассе Мартин получил от армии квартиру, где всегда проводил лишь пару дней. Остальное время находился в батальоне. За квартиру он платил из денег, которые получал за службу. «Он также пишет о зарплате, которую получает, что ˝живет на нее как король˝, поскольку обычные люди получают втрое меньше», – указано в материалах суда.

Однако в одном из писем в апреле 2016 года он просит сестру Луцию, чтобы она «попросила папу купить ему ботинки». В декабре 2017 года он обратился с просьбой о финансовой поддержке к певцу, который в резолюции суда обозначен инициалами Д.Л., Это может быть музыкант Даниэл Ланда, который не откликнулся на просьбу «Чешского Радио» дать комментарий.

Три с лишним года назад Кантор полностью прервал общение с близкими в Чехии. Уже тогда он знал, что его деятельностью на востоке Украины активно интересуется чешская полиция. Его друзьям и сестре пришло сообщение, что Мартин погиб, однако они этому не поверили. Вскоре Луция получила смс-сообщение, в котором брат написал, что «жив и здоров».

Прокурор во время судебного процесса сказал, что уверен – Мартин Кантор по-прежнему воюет на Донбассе.