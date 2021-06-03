Як РФ підкуповувала блогерів з ЄС для агітації проти вакцини Pfizer

Дивна PR-фірма пропонувала популярним блогерам гроші за поширення брехливої інформації про вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer. Сліди, схоже, ведуть до Росії.

«Це дивно», — так починається твіт французького ютубера Лео Грассе. Далі француз, який веде популярний Youtube-канал Dirty Biology, розповідає про те, як одне PR-агентство звернулося до нього з дивною пропозицією. За те, що він розповість своїй аудиторії неправдиву інформацію про вакцину виробництва BioNTech/Pfizer від коронавірусу, йому обіцяли щедру винагороду.

Умови замовника

Утім, PR-агентство під назвою Fazze, що нібито розташоване у Лондоні, висунуло блогеру дві умови. По-перше, Грассе мав розповідати про вакцину так, ніби йдеться про його власну думку. «Скажіть, що Ви цікавитеся вакциною і що Ви самі отримали про неї інформацію. Повідомте, що мейнстримні ЗМІ ігнорують цю тему», — йдеться у поясненні, яке потенційний замовник надіслав Грассе на електронну пошту. По-друге, необхідно було зберегти анонімність замовника, який стоїть за кампанією. Лео Грассе відхилив пропозицію і 24 травня виніс усю цю історію на широкий загал.

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

Теза про нібито вищу смертність від вакцини

В одному з інтерв’ю Грассе пояснив: він від самого початку не збирався брати участь у чомусь подібному. Адже, по-перше, у Франції, як і в багатьох інших європейських країнах, заборонено поширювати рекламу, за яку отримуєш гроші, і не вказувати, що це реклама. Але головне, що насторожило блогера, — зміст повідомлень, якого вимагав замовник. Наприклад, нічим не підтверджена інформація про те, що насправді від вакцини BioNTech/Pfizer начебто помирає істотне число людей.

На підтвердження останньої тези PR-агенція надіслала блогеру таблицю з даними незрозумілого походження. У ній містилися неправдиві дані, у яких нібито доводилося більша небезпека від вакцини BioNTech/Pfizer у порівнянні з вакцинами проти коронавірусу виробництва компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Дезінформаційна кампанія в Європі

Але Грассе не підозрював, що він мав стати лише частиною цілої дезінформаційної кампанії. Оскільки фірма Fazze зверталася з аналогічними пропозиціями й до інших інфлюенсерів у Франції, Німеччині і навіть у Бразилії. Німецький блогер Мірко Дрочманн (Mirko Drotschmann) в інтернеті називає себе Mr. Wissen2Go. Його канал на Youtube, присвячений науковим темам, має майже півтора мільйона підписників. Дрочманн був одним із тих, до кого так само звернулися з пропозицією підзаробити на дезінформаційній кампанії про вакцини. «Я був здивований і насамперед шокований, що люди у цьому агентстві припускали, що я робитиму щось подібне. Очевидно, що вони не навели про мене довідки», — розповів Дрочманн у розмові з DW. Загалом же стиль, у якому діє ця піар-агенція, він оцінює як напрочуд «незграбний».

Вакцина, розроблена компанією BioNTech, активно використовується в Європі. На початку травня ЄС підписав контракт на закупівлю 1,8 мільярда додаткових доз. Недивно, що нині дедалі частіше доводиться мати справу й з кампаніями з дискредитації цієї вакцини. Дещо вказує на те, що за такими кампаніями можуть стояти Москва та Пекін. В одному з нещодавно оприлюднених досліджень, яке проводилось на замовлення ЄС, міститься застереження про «дезінформаційні кампанії, які проводяться за державний кошт». Їхня мета — поширити недовірю до західних вакцин. Для цього, наприклад, вибудовується «непідтверджений зв’язок між щепленням та смертельними випадками в Європі» та водночас розповідається, якими ефективними є російські та китайські вакцини.

Хто стоїть за містичним PR‑агентством Fazze?

Після того як Грассе та інші інфлюенсери розповіли про спроби втягнути їх в інформаційні кампанії, PR‑агентством Fazze зацікавились журналісти-розслідувачі. Завдяки ним вдалося викрити чимало фейкової інформації, яку вказувало про себе агентство. Так, головного офісу в Лондоні в нього насправді нема. Французький новинний онлайн-портал Numerama з’ясував, що це агентство не зареєстроване у Великобританії та не має офісу за вказаною адресою. На веб-сторінці Fazze зазначено хіба що адресу на британських Віргінських островах, за якою формально може бути зареєстровано цю фірму.

Можливі зв’язки з Росією

Французькій газеті Le Monde вдалося отримати адреси електронної пошти, які використовували для контакту з одним із французьких інфлюенсерів. Профіль керівника фірми, доступ до якого тим часом уже заблоковано, та директора з продажу свідчать, що фірма діяла з Москви, а не з Лондона.

Інформація, яка вказує на втручання з боку Росії, не дозволяє зробити остаточних висновків. В інструкціях Fazze не згадувалась ані країна, ані російська вакцина «Спутник V», яку активно рекламує Москва. Анонімний «клієнт» фірми Fazze намагається протиставити вакцині від BioNTech/Pfizer інший медичний препарат, а саме AstraZeneca. І все ж таки експерт берлінського Фонду «Наука й політика» Яніс Клуґе (Janis Kluge), який спеціалізується на Росії, вважає російський слід цілком імовірним.

Таблиця, яку повинні були поширювати інфлюенсери за вказівкою «піарників», дуже збігається з риторикою, яку можна прочитати у Twitter-акаунті вакцини «Спутник V». Протягом останніх тижнів у ньому поширювалася неправдива та значно перебільшена статистика смертності після щеплення західними вакцинами. «За допомогою фейкових кампаній Росія, зокрема, переслідує власні економічні інтереси, але насамперед їй ідеться про покращення власного іміджу як «світової держави», яка може створювати високотехнологічні товари. І до цього, як там вважають, належить змішування з брудом конкурентів», — вважає Яніс Клуґе.

Замітання слідів

Майже усі джерела, посилання на які були надіслані фірмою Fazze, наприклад, на вебресурсі Reddit, після оприлюдненого французьким блогером викриття були видалені впродовж лічених годин. Також особи, які видавали себе за працівників фірми, приховали свої профілі у соцмережах або навіть видалили інформацію з них. Частково недоступний був і вебсайт fazze.com (станом на 28 травня сайт працював. — Ред.).

Залишається незрозумілим, скільки інфлюенсерів прийняли пропозицію заробити грошей таким чином. Грассе сподівається на те, що більшість з них просто не встигли підготувати відеоролики до того, як кампанію було викрито.

Автор: Луїза фон Ріхтгофен; DW