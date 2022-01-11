Як Tiktok поширює теорії змови й конспірологію про коронавірус. Дослідження

У цьому матеріалі експерти ІМІ з’ясували роль TikTok у поширенні дезінформації про коронавірус та вакцини. На тлі інших платформ TikTok залишається найменш дослідженим, водночас його вплив, на думку експертів, дослідники суттєво недооцінюють, досі сприймаючи цю соцмережу як передусім розважальну та молодіжну.

Однак за останні кілька років TikTok зробив гігантський стрибок у популярності: у 2020 році він став найбільш завантажуваним застосунком у світі, а у 2021-му обігнав Google і був найвідвідуванішим сайтом року.

Як зафіксував Інститут вивчення журналістики Reuters (дослідницький центр Оксфордського університету), однією з тенденцій 2021 року стало те, що покоління Z (люди до 25 років) відмовилося від споживання новин: за подібним контентом вони йдуть в Instagram і TikTok.

Тому було б дивно, якби антивакцинатори не просували своїх меседжів там, де сидять мільйони українців.

Хто з українських антивакцинаторів популярний у TikTok

Чому TikTok ідеально підходить для поширення дезінформації та небезпечного контенту

Проблема TikTok у тому, що він створений під розважальний контент, тому навіть жартівливі відео на коронавірусні та вакцинаторські теми багато хто може сприйняти занадто серйозно. Якщо на інших платформах зазвичай можна досить швидко зрозуміти, ким є автор відео чи посту, то в TikTok, де вас бомбардують короткими роликами, користувач радше просто пропустить відео, ніж почне з’ясовувати, хто це опублікував.

Як показало масштабне розслідування, проведене виданням «Wall Street Journal» улітку 2021 року, TikTok може швидко загнати неповнолітніх (а саме вони все ще є переважною частиною користувачів цієї соцмережі) в нескінченний вир контенту, пов’язаного із сексом та наркотиками.

Щоб зрозуміти, чого саме хоче користувач, алгоритмам TikTok досить лише одного: визначити, скільки часу людина проводить за переглядом певного відео. Журналісти знайшли сотні прикладів небезпечного контенту, що показувався акаунтам неповнолітніх. Деякі з них були видалені лише після розслідування.

Знайти фейки та конспірологію в TikTok, мабуть, найпростіше з усіх платформ: досить ввести в пошуку слово на коронавірусну тематику, і в результатах буде значна кількість сумнівного відео. А якщо ввести слово з лексикону противників вакцинації (наприклад, «барановирус», «стопвакцине» чи «химтрейлы»), то практично всі ролики будуть відповідні.

Більшість антикоронавірусних та конспірологічних тегів на TikTok сукупно мають мільйони переглядів (деякі відео можуть одночасно мати кілька тегів)

Вірусності роликів сприяє також те, що зберегти відео з TikTok собі на телефон можна в один клік. Навіть якщо платформа видалить оригінал відео, ролик може отримати друге життя в месенджерах та чатах у телеграмі чи вайбері.

TikTok після початку пандемії: від жартів до конспірології та фейків

Одними з перших роликів на тему коронавірусу були жартівливі відео від підлітків, що вдавали, ніби вони заразилися коронавірусом. Деякі з них дуже швидко потрапили в рекомендовані й набрали мільйони переглядів та лайків.

Цієї дешевої популярності захотілося іншим тіктокерам, і вони й собі почали хайпувати на популярній темі. У результаті TikTok заповнився тисячами роликів, що грали на суспільних страхах та нагнітали паніку. Ось лише кілька прикладів, коли доходило до того, що явно жартівливі відео доводилося спростовувати фактчекерам.

1. Місце уколу на руці здатне примагнічувати металеві предмети

Попри явну недостовірність багато з таких відео стали вірусними. І хоча платформи намагалися видаляти подібні ролики, вони продовжували поширюватися через месенджери.

Жартівливі відео про примагнічування металевих предметів у місці уколу. Скріншот «Громадського радіо»

Одні, побачивши подібні відео, просто посміхнуться, інші ж можуть передумати вакцинуватися. Найбільш упороті конспірологи вважатимуть це доказом того, що вакцини вживляють мікрочип.

2. На місці уколу нібито з’являється штрих-код, який можна зчитати смартфоном

Цей ролик, оригінал якого був опублікований у TikTok у другій половині 2021 року, згодом потрапив до антивакцинаторських груп у Facebook, де його поширювали з коментарями типу «Штрих-код, він же ID-мітка на місці уколу. Вітаю всіх ширнутих, ви тепер товар».

Станом на кінець грудня 2021 року ці відео досі присутні на обох платформах:

у TikTok його переглянули 5.5M разів, а у Fb поширили 83K разів

3. Пристрої намагаються приєднатися до чипа людини через Bluetooth після вакцинації

У травні 2021 року в мережі поширювали відео з TikTok, на якому нібито всі пристрої намагаються приєднатися до чоловіка, вакцинованого «Астразенекою». Пізніше відео публікувалось і в інших соцмережах.

Це гумористичне відео видалено з TikTok та YouTube,

однак досі присутнє у Facebook та Instagram. Скріншот ІМІ

Якщо згадане вище відео є постановним, то, наприклад, у листопаді 2021 року на антивакцинаторському мітингу в Києві один з учасників цілком серйозно показував журналісту, як може визначити всіх вакцинованих за допомогою Bluetooth. На думку чоловіка, така схема «працює» не завжди: для цього треба використовувати лише смартфони старої моделі.

Учасник антивакцинаторського мітингу в Києві демонструє, на його думку, перелік вакцинованих навколо (насправді це мак-адреси численних пристроїв, що їх носять люди із собою: від фітнес-годинників та навушників до смартфонів)

Паралельно з жартівливими роликами в TikTok почали з’являтись і відео, що свідомо сіяли паніку та поширювали фейки стосовно коронавірусу.

Так, у листопаді 2020 року фактчекерам довелося спростовувати ролик, у якому автор рекомендував додати харчову соду в окріп і дихати її парами: такий метод нібито «вбиває коронавірус на початковій стадії» і є його «профілактикою». Оригінальне відео також спочатку було опубліковане в TikTok. Зараз цей ролик видалено, зберігся лише скріншот:

Кадр із ролика про те, як харчова сода лікує коронавірус. Скріншот Stopfake.org

Згодом з’явилися ролики з України, де люди з різноманітними пристроями нібито вимірюють електромагнітну радіацію від веж 5G. Автор одного з роликів доводив, що це є доказом «облучения людей» і причиною тромбозів, раку та інших захворювань. Схожі ролики викладав також Олександр Надьожа з Остапом Стахівим.

Скріншот ІМІ

Хоча подібні відео з’являлись і на Заході, однак їхньою суттєвою відмінністю є те, що в Україні наразі немає технології 5G, тому ловити випромінювання від таких веж можна лише в хворобливій уяві конспіролога.

Як зазначав «Стопфейк», панічні наративи про «смертельну» шкоду 5G почали поширюватися ще кілька років тому. Ще за рік до пандемії видання «The New York Times» писало, що чергову теорію активно популяризував державний російський ресурс RT. У такий спосіб пропагандисти не лише намагалися дестабілізувати політичну ситуацію, а й виграти час для російського лідерства в технологічних перегонах.

Після появи коронавірусу конспірологи «апгрейднули» цю теорію і почали заявляти, що через вежі 5G поширюється і сам ковід. Через це у великих британських містах увесь квітень 2020 року підпалювали вежі мобільного зв’язку (водночас страждало навіть обладнання, яке використовують екстрені служби).

У червні 2021 року в соцмережах почали поширювати фейк про те, що вакцини проти COVID-19 містять «небезпечну» речовину SM-102. Ці ролики також були створені в TikTok, однак якщо звідти їх пізніше видалили, то на Facebook вони доступні й досі.

Відео з фейками про небезпеку «Модерни» отримали у Facebook друге життя. Скріншоти ІМІ

Знову про роль Росії

Вище ми вже згадували про те, як російські пропагандистські медіа просували теорії змови про шкоду 5G. Після початку пандемії вони почали розпалювати в Європі страхи перед вакцинацією, а також поширювати конспірологію про коронавірус.

Так, у серпні 2021 року Facebook видалив мережу акаунтів з Росії, які ширили фейки про західні вакцини. Суть кампанії полягала в залученні інфлюенсерів з великою аудиторією в Instagram, YouTube і TikTok до публікації контенту з певними хештегами, але без розкриття джерела повідомлень.

Антивакцинаторською діяльністю активно займається і Вікторія Преображенська. Широкому загалу вона більш відома як Марія Деві Христос – засновниця секти «Біле братство», члени якої восени 1993 року планували захопити Софійський собор, щоб вчинити масовий акт самоспалення. У неї ми бачимо стандартний набір антивакцинатора: «чипізація», «лжепандемія» і «електронний концтабір». Цікаво також, що після виходу з в’язниці Марина Цвигун відновила діяльність не де-небудь, а в Москві й стала намагатися зайняти свою нішу на ринку богинь: писати картини, складати вірші та танцювати, а заодно боротися з «київською хунтою» та підтримувати так звану «Новоросію».

Офіційний сайт Вікторії ПреобРАженської, засновниці «нового напряму в мистецтві» – «Космічне полімистецтво третього тисячоліття». Скріншот ІМІ

А так Цвигун виглядала на початку 90-х, коли очолювала «Біле братство»

Типові наРАтиви ПреобРАженської. Скріншот ІМІ

Вибух конспірологічних теорій у пандемійні часи

Загострення теорій змов дослідники пояснюють тим, що людям у стресі легше повірити в конспірологію, бо вона допомагає пояснити те, що відбувається, і знизити рівень тривоги.

І якщо до пандемії пересічний громадянин міг досить легко уникати контактів із прихильниками теорії змов, бо вони були маргінальними й зрідка виривалися за межі своєї бульбашки (досить згадати малолюдні хресні ходи УПЦ МП проти «чипізації» та «біометричних паспортів»), то зараз вони мають десятки й сотні тисяч підписників, виступають на ток-шоу центральних телеканалів, проводять кількатисячні мітинги й навіть здатні перекривати урядові квартали та міжнародні автошляхи.

Та попри зростання кількості прихильників руху, якість самих лідерів анітрохи не змінилася. Це все ті ж маргінали, просто популярніші. Як ми згадували в першій частині статті, серед лідерів українського антивакцинаторського руху є чимало політиків-невдах, які часом не можуть потрапити до влади навіть після п’яти спроб.

Характерний приклад маргінальності антивакцинаторського руху: на сайті pravda.red – одному з головних українських антивакцинаторських порталів – на головній сторінці стоїть антисемітський банер. Цей сайт регулярно публікує конспірологічні статті та відео найвідоміших українських противників вакцинації.

Антисемітський банер на сторінці антивакцинаторського порталу pravda.red. Скріншот ІМІ

На жаль, дослідження ІМІ свідчить, що популярні сервіси не досить роблять для запобігання поширенню фейків та дезінформації. Водночас складається враження, що платформи поки самі не знають, що робити з контентом, який ніби й не суперечить їхнім правилам, однак може завдати шкоди надто довірливим людям. Мусимо визнати, що TikTok у цьому напрямі не робить практично нічого.

Автор: Олександр Оксимець, ІМІ