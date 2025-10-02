Як товариші російського диктатора ховають свої елітні європейські маєтки

8-й округ Парижа – один з найдорожчих районів світу, де квадратний метр нерухомості коштує понад €16,000, поступаючись лише Монако, топовим кварталам Гонконгу та Женеви. Тут розташований легендарний «Золотий трикутник» – найпрестижніший квартал планети. Cours Albert 1er – елітна вулиця в серці цього району, поруч готелі Four Seasons та Plaza Athénée, а за кілька хвилин ходьби – Єлисейський палац та Тріумфальна арка.

На цій вулиці в будинку номер 30 зареєстрована французька компанія з управління нерухомістю IMMOBILIER ALBERT 1ER, яка володіє тут щонайменше шістьма приміщеннями загальною вартістю в мільйони євро. Журналісти проєкту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch продовжують знаходити елітні європейські маєтки одного з найближчих товаришів Путіна російського мільярдера Андрєя Бокарєва.

Ключові знахідки:

IMMOBILIER ALBERT 1ER, переписана Бокарєвим на своє оточення володіє щонайменше шістьма приміщеннями на Cours Albert 1er, 30 – одній з найдорожчих вулиць світу (€16,000 за м²), поруч з готелями Four Seasons та Plaza Athénée.

BEL’OMBRE SCI володіє 2,87 га в ексклюзивному районі Ла Мутт – одному з найсекретніших та найдорожчих куточків Лазурного берега з обмеженим доступом.

29-річна росіянка Діана Маджитова, повʼязана з Андрєєм Бокарєвим, володіє активами у Чорногорії на понад 1,8 га.

Компанія Маджитової фізично заблокувала доступ французької родини до власних будинків металевим парканом.

Санкціонований російський мільярдер Андрєй Бокарєв, один з найближчих соратників Путіна зі статками $3,9 млрд, розгорнув складну схему приховування елітного майна в Європі. Олігарх, чиї компанії постачають сировину для російської зброї, масово переписує нерухомість вартістю десятки мільйонів євро на неповнолітніх дітей та близьких осіб. У центрі цієї схеми опинилася 29-річна Діана Маджитова, яка контролює активи від розкішних вілл у Дубаї до земельних ділянок на Балканах. Втім, діяльність компаній Маджитової вже спричинила скандал – у Чорногорії її фірма заблокувала французькій родині доступ до власних будинків, змусивши 83-річного власника діставатися до своєї оселі лише човном.

Андрєй Ремович Бокарєв (народився 23 грудня 1966 року) – російський олігарх. Займає 36-те місце у списку Forbes «125 мільярдерів Росії». Співвласник і голова ради директорів компанії «Трансмашхолдинг» разом з партнером Іскандером Махмудовим. Один з найбільших підрядників Міністерства оборони Росії, що називається «давнім другом Кремля». Бокарєв закінчив Московський фінансовий інститут у 1995 році і почав кар’єру в банківській сфері. Олігарх був присутній на зустрічах з Путіним у день вторгнення Росії в Україну та 16 березня 2023 року, висловивши підтримку діям російської влади. Має тісні зв’язки з російською організованою злочинністю, включаючи зв’язки з лідером тамбовської ОЗГ Геннадієм Петровим та ізмайлівською групою, що контролювала вугільні та алюмінієві підприємства. За даними російських ЗМІ, контролює власну ПВК «Бокарєв», а його компанії постачають сировину для виробництва російської зброї. Компанія IMMOBILIER ALBERT 1ER, на яку і зареєстрована нерухомість в самісінькому серці Парижа, донедавна належала безпосередньо Андрєю Бокарєву. Втім, ймовірно побоюючись санкційних обмежень, арештів і конфіскацій майна, олігарх у березні 2024 переписав компанію, а з нею і коштовну нерухомість на таку собі Жанну Бокарєву.

Скриншот з ресурсу Google Maps

Втім, це не єдина компанія у Франції, яка так чи інакше повʼязана з Андрєєм Бокарєвим, і на яку зареєстроване елітне майно. Ще одна – BEL’OMBRE SCI. Теж переписана на Жанну Бокарєву в лютому 2024 року. Фірмі з управління нерухомістю належить близько 3 гектарів землі в елітному районі Ла Мутт у Сен-Тропе біля Лазурного узбережжя.

Скриншот з реєстру юридичних осіб Франції

На величезній території на понад 2,5 гектари два маєтки на 453 та 156 квадратів. Сусідні ділянки в французькому реєстрі нерухомості оцінюються мільйонами євро.

Скриншот з реєстру нерухомості Франції

Скриншот з ресурсу Google Maps

Найкраще – дітям

Так само, ще 2 компанії – SCI SERENITY CAPITAL та Casa Lea II Property Бокарєв переписав на трьох спільних з Ольгою Сироватською дітей – Андрєя, Єлізавєту і Алєксандра. Casa Lea II Property до початку повномасштабного вторгнення належала порівну самому бізнесмену та його дружині Ользі Сироватській. 29 липня 2022 року Бокарєв переписав свою частину компанії на трьох неповнолітніх дітей. Приблизно в той же період розлучився з дружиною, вочевидь, щоб вберегти майно від замороження або потенційної конфіскації. При тому, він продовжує підписувати всі документи від імені дітей, як їх опікун. 15 лютого 2024 року свою частину компанії Ольга Сироватська також переписала порівну на трьох своїх неповнолітніх дітей. Дані про цю юридичну процедуру були оприлюднені у французькому реєстрі у серпні цього року.

Скриншот з реєстру юридичних осіб Франції

У власності компанії – вілла в регіоні Раматюель у Франції. За даними французького реєстру юридичних осіб, у 2023 році віллу оцінили у 6 млн євро. На ділянці густо насадженій соснами, розміром в один гектар, розміщений будинок з 4 спальнями.

Скриншот з Google Maps

Схожу схему було застосовано і щодо іншої компанії – SCI Serenity Capital, якій належать кілька елітних об’єктів нерухомості, включаючи ділянку за адресою 9001 LES MARRES OUEST у Раматюелі та земельні ділянки з приватними будинками на CHEMIN DE VAL DE RIAN. На цій землі розташовані кілька приватних будинків з басейнами. За даними французького реєстру, у 2023 році віллу оцінили у понад 26 млн євро.

Таємнича Діана

За даними видання Радіо Свобода останні 5 років в оточенні Андрєя Бокарєва регулярно помічають 29-річну Діану Маджитову. Вона разом з олігархом щонайменше 20 разів відвідувала Дубай (ОАЕ).

XXII Carat – це закритий комплекс ультралюксових вілл на штучному острові Пальма Джумейра в Дубаї, де розташовані особняки вартістю десятки мільйонів доларів з приватними пляжами, ваннами за мільйон доларів з кришталю та кварцу, винними льохами з клімат-контролем та всіма атрибутами розкішного життя. У цьому елітному анклаві, як встановили журналісти, Діана Маджитова формально володіла двома віллами класу «Рубін». Згодом один з будинків Маджитової перейшов у власність Гульноз Кочарової та її чоловіка – племінниці іншого санкціонованого олігарха, діяльність якого вже розслідували журналісти Trap Aggressor, Алішера Усманова. Цей процес виглядає як типова схема переоформлення елітної нерухомості між підставними особами в колах російських мільярдерів.

Зображення видання Радіо Свобода

Але і це ще не все. У серпні 2019 року жінка з імʼям Діана Маджитова заснувала компанію First Investment COMPANY у Чорногорії. З 2020 року ця компанія почала скуповувати землю та нерухомість у цій країні. Про це стало відомо журналістам Trap Aggressor з реєстру юридичних осіб Чорногорії.

Станом на зараз у власності компанії 11615 метрів квадратних землі та 7284 метрів квадратних нерухомості на цій землі. Йдеться про 14 земельних ділянок в районі Міловичі, муніципалітету Тіват. На одній із них, прямісінько біля моря, просто зараз ведеться будівництво двоповерхового котеджу на понад 350 квадратних метрів.

Скриншот з реєстру юридичних осіб Чорногорії

Більше того, через це будівництво на місці буквально розгорівся цілий скандал. За даними місцевого медіа, влітку цього року французька родина Barbić, що десятиліттями володіє двома старими кам’яними будинками на узбережжі Kaluđerovina, раптом виявила, що потрапити до своєї власності можна лише морем. Причиною стала компанія First Investment, що належить росіянці Маджитовій. Фірма встановила металевий паркан навколо своєї ділянки, який повністю перекрив усі наземні шляхи до будинків французів. Тепер 83-річний власник, який регулярно приїжджав з Франції на літні канікули, змушений купувати човен для щоденних поїздок до власного дому. Адвокат родини подав позов про незаконне втручання та порушення базового права доступу до власності. Муніципальна поліція та інспекція Тівату розслідують законність встановлення паркану.

Скриншот з відео видання Vijesti

Справа Бокарєва розкриває фундаментальний ціннісний конфлікт між російською та європейською системами мислення. Для європейців приватна власність і верховенство права – священні принципи, що складають ядро їхньої ідентичності та демократичних цінностей. Натомість російські олігархи розглядають ці самі принципи як інструменти досягнення власних цілей, де мета виправдовує засоби. Збагачуючись на військовій агресії проти України, мільярдери на кшталт Бокарєва вивозять капітал до Європи, фактично розширюючи російську присутність та вплив у західних юрисдикціях.

Автор: Інна Попович

Джерело: Trap Aggressor — медійний проєкт аналітичного центру StateWatch,

Ця публікація була підготовлена за підтримки Празького центру громадянського суспільства. За її зміст відповідальність несуть винятково автори, і він не обов’язково відображає погляди Празького центру громадянського суспільства.