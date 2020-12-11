Схеми та зловживання українських суддів. Навіщо нотаріус, коли є суд: зловживання суддів у спадкових спорах

Одними з найпоширеніших причин звернення до суду є такі:

● неможливість підтвердити факт родинних відносин із спадкодавцем;

Іноді буває, що спадкоємці не мають належних документів, які б підтверджували факт родинних відносин із спадкодавцем (або ж такі мають певні відмінності чи неузгодженості, як, наприклад, дещо відмінне написання прізвища). В такому випадку вони можуть звернутися до суду із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення (ст. 293 ЦПК України) — факту родинних відносин (див., як приклад, рішення Великоновосілівського районного суду Донецької області від 28.12.2015 у справі № 220/2019/15-ц). Такі заяви суд зазвичай розглядає в порядку окремого провадження (ст. 293 ЦПК України). Однак трапляються випадки, коли такі вимоги заявляються в позовному провадженні разом із вимогою про визнання права власності на спадкове майно.

Дві нищезазначені категорії справ суди мають розглядати в порядку позовного провадження, а тому в них обов’язково мають бути відповідачі. Відповідачами в таких спорах зазвичай виступають інші спадкоємці або ж сільські/міські/районні ради, оскільки саме вони мають право отримати відумерлу спадщину, якщо ніхто із спадкоємців її не прийняв (в порядку ст. 1277 ЦК України). Тим не менше, ради часто є «технічними» відповідачами (оскільки позовне провадження неможливо ініціювати без певного відповідача) і не мають жодних інтересів у такому спорі.

● пропуск строку на прийняття спадщини;

Якщо спадкоємець пропустив шестимісячний строк для прийняття спадщини з поважної причини, то суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним відповідної заяви. Такий строк суд може встановити лише 1 раз, а позивач має довести перед судом, що обставина пропуску строку дійсно була поважною (ч. 3 ст. 1272 ЦК України).

Хоча відповідно до листа ВССУ від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13 такі поважні обставини мають бути істотними та непереборними, на практиці ж суди часто лояльно ставляться до позивачів та встановлюють їм додатковий строк на прийняття спадщини, наприклад, у випадках незначного пропуску строку без поважних причин (див., наприклад, постанову КЦС ВС від 17.10.2018 у справі № 681/203/17-ц).

● відмова нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину (зокрема, через брак необхідних документів);

Якщо нотаріус відмовив у видачі свідоцтва про права на спадщину через відсутність у спадкоємців документів, які підтверджували б право власності спадкодавця на нерухоме майно — то спадкоємці мають право звернутися до суду із позовом про визнання права власності на майно в порядку спадкування.

В рамках судового провадження спадкоємці можуть надавати суду докази, які могли б підтвердити право власності спадкодавця на майно (навіть якщо правовстановлюючі документи відсутні або ж ніколи не оформлялися належним чином) та витребовувати такі від будь-яких інших осіб.

Однак в будь-якому випадку, розглядаючи такі позови, суди мають встановити місце відкриття спадщини та коло спадкоємців, витребувавши відповідні документи від нотаріальної контори, а також інформацію про те, на кого наразі зареєстроване спірне майно (відповідно до листа ВССУ від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13).