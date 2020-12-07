Схеми та зловживання українських суддів. П’яні за кермом

Кодекс України про адміністративні правопорушення прийнятий ще у 1984 році. Багато його норм застаріли і у ньому є багато відвертих анахронізмів, які використовуються для прийняття сумнівних рішень.

Відповідно до ст. 21 КУпАП правопорушник звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.

Норма не передбачає будь-яких винятків щодо видів правопорушень, але вимагає від суду довести, що характер вчиненого правопорушення та особа правопорушника свідчать про доцільність застосувати до порушника захід громадського впливу.

Керування у стані сп’яніння за своїм характером несе істотні ризики для оточуючих та є виключно навмисним порушенням. Тому за ці порушення передбачене серйозне покарання та позбавлення права керування автомобілем для убезпечення навколишніх від дій таких водіїв. Здоровий глузд підказує, що у таких випадках застосування заходів громадського впливу не може бути доцільним та не є справедливим покаранням, яке сприятиме виправленню правопорушника. Якраз навпаки, це створює враження безкарності та стимулює до вчинення нових порушень.

Разом з тим щороку значна частина водіїв уникає покарання саме завдяки застосуванню цього механізму з радянських часів, лише у 2019 році таких водіїв було 1 412.

У окремих випадках передача порушника трудовому колективу є очевидною несправедливістю та явно не відповідає ні характеру порушення, ні особі правопорушника. Так, значний резонанс у суспільстві викликав інцидент з депутаткою Київради Людмили Костенко, яку у квітні 2020 зупинили полісмени з явними ознаками сп’яніння.

Протокол щодо Костенко розглядала суддя Солом’янського районного суду м.Києва Горбатовська та Постановою від 10.07.2020 у справі №760/10252/20 провадження закрила та передала матеріали розгляд трудового колективу ТОВ «СП «ПІТА-ХЛІБ». При цьому Костенко не визнала, що була у стані сп’яніння, хоча ознаки такого було видно неозброєним оком та зафіксовані на відео. Окрім того у рішенні суду немає переконливих аргументів щодо доцільності застосування до депутатки саме заходів громадського впливу.

Окрім того, при аналізі судових рішень про закриття проваджень з передачею порушника трудовому колективу, ми виявили очевидні маніпуляції та ігнорування важливих обставин, які характеризували особу порушника.

Суддя Деснянського районного суду м.Києва Бабко ухвалила постанову від 23.06.20 у справі № 754/5035/20 про передачу трудовому колективу матеріалів щодо правопорушника, який 09 квітня 2020 керував автомобілем з ознаками наркотичного сп’яніння. Належного мотивування такого рішення немає. Однак з реєстру судових рішень відомо, що за 20 днів до ухвалення цієї постанови ця ж суддя розглядала іншу справу № 754/4374/20 щодо того ж водія, на якого 30 березня 2020 склали протокол про кермування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння. П’ятого червня 2020 суддя ухвалила постанову, якою провадження закрила через те, що водій начебто не відмовився пройти медичне обстеження. Насправді з постанови випливає, що обстеження було неможливо пройти через недостатність біоматеріалу для обстеження та відмови водія вжити заходів та здачі додаткового аналізу. На наше переконання ця обставина мала бути взята до уваги при оцінці особи порушника.

В окремих випадках судді вживають активних дій для допомоги водіям уникнути покарань, що має ознаки грубих порушень і втручання у автоматизовану систему.

Для прикладу 07.05.2020 на розгляд Самбірського міськрайонного суду Львівської області надійшло три протоколи щодо однієї особи:

за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) — справа № 452/1253/20;

ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) — справа № 452/1252/20;

ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) — справа № 452/1255/20

За даними поліції водій у стані сп’яніння скоїв наїзд на огорожу та зник з місця ДТП.

Усі три протоколи розподілено на суддю Пташинського. При цьому, на сайті відсутні звіти про автоматизований розподіл справи № 452/1253/20 та № 452/1255/20. Це свідчить про ймовірне втручання у автоматизовану систему.

Постановою від 22.05.2020 суддя об’єднав у одну справу № 452/1253/20 протоколи за ст.ст. 124, 122-4 КУпАП, однак залишив окремою справу за ст. 130 КУпАП. Хоча логічно було б об’єднати усі три справи.

У підсумку суддя в один день 22 травня 2020 розглянув усі три протоколи. Постановою у справі № 452/1253/20 за ст.ст. 122-4 та 124 КУпАП суддя застосував до правопорушника штраф. Іншою постановою у справі про керування автомобілем у стані сп’яніння суд визнав водія винним, але закрив провадження та передав матеріали на розгляд трудового колективу фізичної особи-підприємця. Очевидно окремий розгляд цих справ відбувся з метою створити враження, що стан сп’яніння не спричинив наслідків у вигляді ДТП та не створював небезпеки для інших, що не відповідає дійсності.

При розгляді інших двох справ (№ 452/3870/19 за ст. 124 КУпАП та № 452/3871/19 за ст. 130 КУпАП) щодо одного водія цей суддя застосував схожий підхід. З постанов випливає, що водій перебуваючи у стані сп’яніння допустив зіткнення з іншим автомобілем, який в’їхав у огорожу. Суддя не об’єднував ці справи, а розглянув їх окремо в один день – 24 грудня 2019. Постановою у справі за ст. 124 КУпАП водія визнано винним у правопорушенні та застосовано штраф. При цьому у постанові вказано, що порушник не працює.

Іншою постановою водія визнано винним за керування у стані сп’яніння, однак провадження закрито у зв’язку із передачею матеріалів на розгляд трудовому колективу ФОП «ОСОБА_1». Цього разу суддя вказав, що порушник працює водієм ФОП «Особа 1».

І це не єдині очевидні порушення при застосуванні цієї схеми. Виявляється, що звернення трудового колективу про передачу п’яниці на поруки взагалі можуть бути «липовими». Є навіть факти кримінальних проваджень, які це підтверджують. Так, судді Самбірського міськрайонного суду передали на поруки трудовому колективу ПФ «Білаки» близько десяти водіїв, яких спіймано у стані сп’яніння. Однак журналістам керівник цього підприємства підтвердив лише одне таке звернення. Усі інші є підробкою і він вважає, що до цього причетні саме працівники суду. За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження, однак результатів наразі немає.