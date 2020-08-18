Загадочная смерть защитника бездомных в Киеве

Месяц назад в Киеве пропал без вести глава организации «Дом милосердия» Алексей Кучапин, занимавшийся помощью бездомным. Через пять дней полиция нашла его мертвым в чужой квартире. Следствие предварительно считает, что это самоубийство. Но некоторые соратники покойного убеждены, что это не суицид, а убийство, связанное с деятельностью Кучапина.

Впрочем, расследование еще не закончено. В издании «Ґрати» поговорили с близкими покойного, изучили основные версии и рассказывают главное из того, что узнали о загадочной смерти защитника бездомных за этот месяц.

В четверг, 16 июля у пастора лютеранской общины Святого Мартина Игоря Шемигона зазвонил телефон. Вызов был от Алексея Кучапина — прихожанина его церкви и главы организации «Дом милосердия», которая помогает бездомным в Киеве. Кучапин сказал, что уезжает в Днепр и вернется через три дня — к воскресной службе.

«В пятницу со мной связались коллеги и задали такой вопрос: где Алексей?», — вспоминает Шемигон.

Как оказалось, в Днепре Кучапина никто не видел, а его телефон больше суток был отключен. Товарищи Алексея надеялись, что он, как и обещал, вернется в субботу вечером, но этого не произошло.

В воскресенье, 19 июля его жена Елена обратилась в полицию. А еще через три дня оперативники нашли Кучапина в чужой квартире в Киеве мертвым.

Полиция указала в пресс-релизе, что криминалисты не выявили признаков насильственной смерти. Следователь присвоил ранее открытому уголовному делу о пропаже Кучапина дополнительную квалификацию «природная смерть». Но следствию поверили не все.

«Угрозы нас всех ликвидировать стали реальностью»

Информацию об исчезновении и поисках Кучапина в соцсетях активно распространял священник Украинской православной церкви Московского патриархата Захарий Керстюк. Его публикация о пропаже общественника набрала в фейсбуке 18 тысяч репостов. Когда полиция нашла тело, он сразу заявил, что произошло убийство.

Керстюк утверждал, что смерть Кучапина связана с помощью бездомным на железнодорожном вокзале Киева. Уже несколько лет священник вместе с волонтерами бесплатно раздает там еду нуждающимся. Об этой работе Керстюк рассказывает на странице «bezdomnie.ua» в инстаграме.

Там же уже больше года он регулярно критикует полицию. Священник пишет, что полицейские избивают бездомных и выгоняют их из здания вокзала на мороз, где те бывает умирают. Также Керстюк рассказывает, что под покровительством полиции на вокзале работает группа людей, которые фактически держат бездомных в рабстве. Они заставляют их собирать милостыню, но забирают деньги себе и взамен обеспечивают спальными местами на вокзале.

После того, как Керстюк стал об этом писать, по его словам, полицейские неоднократно ему угрожали открытием уголовных дел и даже убийством. Когда нашли тело Кучапина, священник решил, что их оппоненты с вокзала перешли от слов к делу.

«Теперь «вокзальные» угрозы нас всех ликвидировать стали реальностью! Они сдержали свое слово, и начали потихоньку убирать тех, кто (по их мнению) дестабилизировал обстановку внутри удерживаемых в рабстве ими людей», — написал он.

Керстюк заявил, что полиция скрывает настоящую причину смерти Кучапина. В подтверждение он выложил фото дивана из квартиры, в которой нашли труп. Волонтеры обнаружили его на мусорке рядом с домом. Диван был весь в пятнах, похожих на кровь.

«Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: «Вы не смогли защитить его, не сможете и меня», и кинул трубку», — написал Керстюк.

Версия следствия

Посты священника широко распространились по соцсетям. Киевляне, недовольные действиями полиции, провели пикет у Министерства внутренних дел. В ответ полиция выпустила еще один пресс-релиз, в котором детально изложила свою версию.

Следствие сообщило, что тело Кучапина нашли в квартире, которую он сам снял 15 июля — за день до того, как позвонил пастору и сказал, что едет в Днепр. Хозяин квартиры предупредил арендатора, что на днях придет мастер установить кондиционер. Но Кучапин не открыл дверь и не отвечал на звонки. Владелец пытался зайти в квартиру, но изнутри были вставлены ключи, и он обратился в полицию.

Спикер МВД Артем Шевченко рассказал журналистам, что аварийная служба открыла дверь, полицейские зашли внутрь и увидели на диване тело, которое уже начало разлагаться. Рядом с трупом они нашли пустую бутылку от кагора, 11 таблеток белого цвета и записку с рукописным текстом.

Его автор писал, у него было тяжелое детство, и он совершал «неправильные поступки».

«Все изменилось, когда решил посвятить Тебе жизнь без остатка, — написано в записке, — Тогда грех оставил в покое, появилась перспектива, новые горизонты, но я опять все испортил. Последняя надежда, что Отец примет меня на основании заслуг Иисуса».

Следствие предварительно считает, что это предсмертная записка самого Кучапина. Так ли это, должна установить графологическая и психологическая экспертизы, пока их результатов нет.

Полиция сообщила, что в квартире Кучапин два часа провел с женщиной. Следователь нашел ее и опросил. По ее словам, Алексей сказал ей, что «скоро его не станет». Кто эта женщина, и в каких отношениях с ней был Кучапин, полиция не уточнила.

Спикер МВД Артем Шевченко сказал, что пятна на диване, на котором нашли тело — это не кровь. «Были взяты все образцы на этом диване, которые бы указали, что это за пятна. Первоначальное мнение экспертов — это пятна от жидкости, которая выделяется из тела человека после разложения, после 5-дневного пребывания [в помещении] с высокой температурой», — сказал он.

По его словам, полиция не опечатала квартиру, поскольку она принадлежит третьему лицу, и криминалисты провели там все следственные действия.

Священник Захарий Керстюк не поверил в эту версию и по-прежнему настаивал, что произошло убийство. Но организация «Дом милосердия», которой руководил Кучапин, неожиданно выпустила коллективное заявление, где указала, что следствие сработало профессионально, и претензий к полиции у них нет.

Не убийство и не самоубийство

Алексей Кучапин родом из Киева. Детство у него было неблагополучным. В молодости увлекся наркотиками, страдал зависимостью, получил две судимости за кражи. В 2010 он попал в реабилитационный центр «Освобождение» в Харьковской области, созданный христианами-баптистами.

«Когда он прошел реабилитацию, он стал другим человеком. Мне сложно это объяснить, потому что это касается христианства и того, что Бог освобождает людей от рабства греха», — сказал «Ґратам» близкий друг покойного и волонтер «Освобождения» Александр Маканов.

После реабилитации Кучапин сам стал сотрудником реабилитационного центра, работал с другими зависимыми. Потом уехал в Киев, где переключился на помощь бездомным, и создал при местной протестантской общине «Дом милосердия».

У этой организации есть несколько квартир в Киеве. Кучапин и другие волонтеры селили туда бездомных, помогали восстановить документы, оформить соцвыплаты и вернуться к нормальной жизни. В основном, Алексей помогал людям с инвалидностью и старикам.

28 июля координаторы «Дома милосердия» и связанные с ним протестантские пасторы провели пресс-конференцию. Они объявили, что не верят в версию об убийстве их соратника. По их словам, они изучили все материалы дела и лично встретились с хозяином квартиры, где умер Алексей. Он подтвердил, что все было так, как говорит полиция.

«Ґрати» также пытались связаться с арендодателем, чтобы проверить версию следствия. В квартире, где нашли тело, мы его не нашли, никто не открыл дверь. Корреспондент оставил записку, но хозяин не перезвонил. Тогда «Ґрати» попросили его контакт у председателя Объединения собственников многоквартирного дома, но он сказал, что тот не хочет говорить с журналистами.

Руководители «Дома милосердия» утверждают, что у Кучапина не было проблем, из-за которых его могли убить. По их словам, Алексей не имеет отношения к конфликтам с полицией на железнодорожном вокзале, о которых писал автор версии об убийстве, священник Захарий Керстюк.

«Мы не знакомы с господином Захарием. Только постфактум мы узнали, что он священник православной церкви Московского патриархата. — сказал пастор и работник «Дома милосердия» Игорь Шемигон. — Могу вспомнить только, что однажды я ехал с Алексеем, и он мне сказал о священнике Захарие. Сказал, что есть такой человек, он тоже занимается бездомными. Но он предупредил меня, что это человек много чего выдумывает и пиарится на этом деле… Нам было очень грустно, потому что фактически вся эта грязь и конфликт произошли из-за поста этого человека».

В ответ Захарий Керстюк обвинил пасторов из «Дома милосердия» в том, что они предали своего друга и помогают полиции замять дело. Однако, священник не предоставил подтверждений, что Кучапин вместе с ним кормил бездомных на вокзале, и конфликтовал на этой почве с полицией. Сам Алексей никогда не писал и не говорил об этом, никому из его близких также ничего неизвестно. Священник не указал, кто конкретно угрожал и мог убить Кучапина. «Ґрати» хотели поговорить об этом с Керстюком, но он отказался от комментариев.

В то же время соратники Кучапина из «Дома милосердия» убеждены, что его никто не убивал, но они не согласны и с версией полиции о самоубийстве. По их словам, они не уверены, что записка, найденная рядом с телом — предсмертная.

«Алексей писал много, он даже написал книгу, у него были записи. Он мог просто писать и размышлять о жизни, о своей греховности, о своем хождении перед Богом», — сказал пастор «Макаровской христианской церкви» Максим Мамакин.

На пресс-конференции представители «Дома милосердия» не ответили на вопрос, что же стало причиной смерти, если это не убийство и не самоубийство. По информации источника «Ґрат» в «Доме милосердия», пасторы все же считают, что Кучапин покончил с собой, но между собой решили не признавать это публично. В христианстве самоубийство — это один из смертных грехов, и, по информации нашего собеседника, они не захотели очернять своего соратника.

«Искушения приходят в нашу жизнь постоянно»

Примерно за неделю до исчезновения Кучапин позвонил близкому другу Алексею Маканову, вместе с которым проходил реабилитацию. Алексей сказал, что хочет поделиться проблемами, о которых попросил больше никому не говорить

«Он сказал мне так: «Мне, возможно, надо будет потеряться». Это такое емкое слово, широкого спектра. Но он мне так и сказал: «потеряться», — вспоминает Маканов.

По его словам, «потеряться» Кучапин хотел в связи с двумя проблемами. Первая связана с пожилой женщиной, которой он помогал по работе. Та была бездомной, и Кучапин пристроил ее в квартиру «Дома милосердия». По словам Маканова, позже у нее появились деньги на банковском счету, и Алексей помог ей их обналичить.

Потом женщина умерла, и ее родственники обвинили Кучапина в том, что он присвоил деньги. Они подали заявление, полиция открыла дело о мошенничестве. Кучапин, по словам его друга, сильно из-за этого переживал. Спикер МВД Артем Шевченко подтвердил, что такое дело существует, следователь допрашивал по нему Кучапина, но подозрения не объявлял.

Вторая проблема, о которой Алексей рассказал другу, тоже касалась бездомной. По словам Маканова, Кучапин приютил в «Доме милосердия» женщину, которая ушла из дома, потому что над ней издевались члены семьи. Родственники потребовали от Кучапина, чтобы он ее вернул, но Алексей отказал.

«Алексей сказал [мне по телефону] так: «Тогда эти люди начали звонить мне постоянно: сначала надоедать, а потом даже угрожать», — вспоминает Маканов.

Член наблюдательного совета «Дома милосердия», пастор Максим Мамакин сказал «Ґратам», что знал о конфликтах Кучапина с родственниками бездомной.

«Да, они (родственники — Ґ) были недовольны. Но я не думаю, что они пошли на убийство, и такое убийство, которое вся полиция Киева покрывает», — сказал он.

Полиция не комментировала, может ли этот конфликт иметь отношение к смерти Кучапина. За прошедший месяц следствие также не ответило и на главный вопрос: был ли причиной смерти прием таблеток, найденных в квартире. Это должны определить эксперты. Адвокат Александр Панчоха, представляющий жену Кучапина, и пресс-секретарша Деснянского управления полиции Киева сказали «Ґратам», что экспертизы еще не готовы. Поэтому пока что основная версия следствия — самоубийство.

Друг покойного Александр Маканов не знает, что имел ввиду Алексей, когда говорил о необходимости «потеряться». Он не исключает, что из-за навалившихся на Кучапина проблем тот впал в депрессию и покончил с собой. Но Маканов говорит, что не поверит в это, пока не увидит твердых доказательств.

«Христиане верят в то, что самоубийство — это неправильный выход из ситуации, какой бы тяжелой и трудной она ни была. А Леша был христианином. Мог ли он надломиться? Конечно, мог, он не был суперменом. Искушения приходят в нашу жизнь постоянно, — рассуждает Маканов. — Но если это произошло, полиция должна это доказать. А они до сих пор не говорят причину смерти».

Автор: Алексей Арунян; «Ґрати»