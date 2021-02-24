Чернівчанин-підприємець розповів як у нього вимагали 30 000 доларів США

6 січня близько на обід, мені ФОП Писларю І.В. зателефонувала незнайома особа, у подальшому водій мікроавтобуса та представившись підприємцем з Івано-Франківська по реалізації товарів туристичного спорядження, виразив бажання зустрітись з метою обговорення деталей послуги з розробки веб-сайту у мережі інтернет. І ось 13.01.20р., приблизно о 13 год. серед білого дня перебуваючи біля буд. №1Б по вул. Героїв Майдану в м. Чернівці дана особа заманила мене до салону автомобіля марки «Mercedes-Benz». Вмить до якого підсіли ще 3 особи, та нагло демонструючи посвідчення своєї громадської організації прикидаючись працівниками УБОЗ. Дані особи забрали всі мої особисті речі, без складання будь якого протоколу.

Зухвалості організованої групи злочинців можна було тільки позаздрити з їх вуст лунали такі фрази: “Тепер я твій закон і у тебе немає прав”, “За те, що ти займаєшся підприємницькою діяльністю і щоб ми тебе відпустили плати нам 30 тис. доларів США”, “Підеш у поліцію тобі і твоїй родині буде дуже погано”, “Зараз ми тебе відвеземо у відділок і віддубасимо палицями”, “Ти розумієш, що ти попав?”. “Ти ж розумієш, що у нас є зв’язки у Києві?”. Застосовуючи фізичну силу, а саме нанесення тілесних ушкоджень кісткою долоні по волосяному покриву моєї голови, з метою у подальшому приховування нанесених ушкоджень від судово-медичної експертизи вимагали 30 000 доларів США.

Спершу організоване злочинне угрупування обговорювали план проникнення до мене додому, або щоб дружина винесла кошти. Однак мені вдалося впевнити їх, що грошей дома у мене немає і все що у мене є це депозитний договір з АТ КБ “Приватбанк”. На протязі всього періоду викрадення, викрадачі несли якусь юридичну дурню, і старались зкомпроментувати нашу правоохоронну систему з метою залякування мене та і так щоб я туди не звернувся. Пам’ятаю ще згадував дружину та свою доньку в машині і пана президента, все думав як таке може бути? У подальшому мій психолог сказав, що така річ часто зустрічається у військових.

Катаючи мене три години по регіонам Мамаївців (Чернівецька область) вони змусили мене збільшити мій кредитний ліміт на одній з банківських платіжних карток Приватбанку, передати її і назвати PIN-коди. На що я і пішов свідомо для того, щоб залишити сліди для поліції, адже у банкоматі є камера. Після чого, приблизно в 16 год. злочинні особи, шляхом зняття готівки у банкоматі Приватбанку, який розташований по вулиці Остапа Вільшини, буд. 1д в місті Чернівці, заволоділи моїми грошима у сумі 21 тис. грн., та 800 грн комісії за зняття кредитних коштів було знято банком автоматично.

У подальшому злочинці забрали у мене картку та заставили розірвати депозитний договір Приватбанку, оскільки на дану картку був повинен прийти депозит після 3-х днів, так як процедура розірвання депозитного договору триває три дні, Приблизно на обід з терміналу, розташованому в місті Київ по вулиці Вокзальна. 2 злочинна особа з цієї картки намагалася зняти готівку в сумі 1 тис. гривень. Але операція зняття коштів була неуспішною. Як тільки мене викинули з авто, за 13 хвилин я вже був у поліції, де вмить заблокував всі свої картки та вже писав заяву.



Співробітники поліції відкрили кримінальну справу за статтею 189 ч.2 КК України та встановили автомобіль зловмисників і його місцезнаходження. Залучивши спецпідрозділ КОРД, поліцейські затримали двох із нападників, але відпустили їх, без обрання будь якої міри запобіжного заходу. Мотивуючи це тим що в них немає достатньо доказів проте за матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області: “Під час обшуку в салоні транспортного засобу правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність чоловіків до злочину.” Тобто суперечать самі собі.



Один із злочинців вже перебуває обвинуваченим у особливо тяжкому злочині (ст.185 ч.5 КК України), та перебуваючи на волі вчинив ще один тяжкий злочин.

Внаслідок нанесення тілесних ушкоджень я втратив 40-60% зору у лівому оці та перебував на лікуванні з діагнозом: “Післятравмаційний розрив сітківки лівого ока”. Мені доводилось лікуватись, а попереду мене ще очікує операція на ліве око, вартість якої складає від 10 тис. грн. Для того щоб зберегти хоча би 40-60% гостроти зору, яка у мене залишилась.

Вже більше одного року я з адвокатом оббиваємо поліцейські, прокурорські пороги. А результатом залишається те, що злочинці досі на волі без будь якого покарання.

Джерела

Спецпризначенці затримали зловмисників, які вимагали у буковинця 30 тисяч доларів: https://promin.cv.ua/2020/01/17/spetspryznachentsi-zatrymaly-zlovmysnykiv-iaki-vymahaly-u-bukovyntsia-30-tysiach-dolariv.html

Поліція затримала чоловіків, що силою вимагали гроші в буковинця (ФОТО):

https://www.0372.ua/news/2633872/policia-zatrimala-colovikiv-so-silou-vimagali-grosi-v-bukovinca-foto

ВІДЕО. Спецпризначенці затримали ділків, які вимагали у буковинці 30 тисяч доларів:

Били та погрожували: у буковинця вимагали 30 тисяч доларів неіснуючого боргу (ФОТО):

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/bili-ta-pogrozhuvali-u-bukovincya-vimagali-30-tisyach-dolariv-neisnuyuchogo-borgu-foto-53872

Єдиний державний реєстр судових рішень

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87546644

Єдиний державний реєстр судових рішень

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87350239

Єдиний державний реєстр судових рішень

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86982705

Єдиний державний реєстр судових рішень

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87350242

Читач «УК» Пислар І.В.