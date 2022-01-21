IT-спеціалістам які тримають рахунки у Приватбанку, не дають великі суми готівкою, вимагаючи документи про IT-освіту

Дивна історія сталася з айтішницею Валентиною Антонюк, яка має рахунок ФОП у Приватбанку, отримує за свою роботу на нього гроші, та намагалась, вивести деяку (велику) суму готівкою і забрати у відділені (у них є така послуга). Але виявилось, що гроші зняти їй не дозволили через фінмоніторінг, та обмеження суми без документів з податкової.

Вона зменшила розмір суми, але й цього разу їй відмовили, ще й висунули нові вимоги до надання документів. До звичайних документів з податкової та актів, додались дивні вимоги, щоб вона документально довела свою IT-кваліфікацію. Попросили надіслати: ліцензії, свідоцтва, дипломи/міжнародні сертифікати (за наявності), що стосується спеціалізації в сфері IT. Пояснити такі дивні вимоги в банку не змогли, посилаючись на фінмоніторінг та нові закони. У дівчини ці документи були, але з цього випадку випливає, що IT-спеціаліст самоучка, який може заробити своїм умінням кодити, великі гроші, має шанс їх не отримати, бо не зможе довести що він IT-спеціаліст.

Нижче наводимо допис який зробила Валентина Антонюк, на порталі айтішників DOU.ua, та опублікувала скріншоти переписки з менеджером Приватбанку:

Сьогодні мені перший раз знадобились сертифікати і диплом про вищу освіту… і все це завдяки PrivatBank!

Користуюсь послугами цього банку ще з університету, ФОП також через них, але виявилось, що гроші зняти не можу через обмеження суми без документів з податкової.

Спробувала зняти ще раз і значно меншу суму, знову відмовили і мені повідомили, що це навіть не залежить від суми. І навіть самих документів з податкової тепер не вистачить, а треба — ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРЖУЮТЬ МОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ.

Мені цікаво, чи це ок взагалі? Може хтось з таким стикався?

***

Перший раз мені відмовили в цьому, бо сказали, що потрібно підтвердження з податкової (і потрібен 1 документ — Декларація), бо дуже велика сума. Я подумала, що ок, не так критично, візьму нижче ліміта.

Замовила через день і.. другий раз мені відхилили отримання готівки, хоча це вже менше ліміту, який мені сказали.

Після моїх питань в чому причина цього разу, мені відповіли, що сума не важлива і треба відправити (скріни, які прикріпила), не тільки Декларацію, Квитанцію № 2, три останнії інвойси, а й документи, які підтверджують, що я програміст (маю такі навички).

За день, буквально, змінились вимоги і документи. Мене вражає саме необхідність в банкові доводити свою професійність.

P.S.: це обов’язковий пункт, без нього не приймають навіть документи з податкової. Документи перевірили і тепер знову чекаю відповіді по знятті грошей.

P.S.S.: технічну співбесіду поки не назначали, але почну готуватись на всяк…

Продовження історії:

На порталі МІНФІН, де обговорюють різні фінансові питання, користувачі, оприлюднили цей випадок та поставити питання Приватбанку.

Відповідь від банку була така: