Как телефонные мошенники с помощью PAYCELL выудили у меня 6 000 грн

Преступники, специализирующиеся на хищениях денег со счетов украинце, придумали новую уловку, они начали использовать в качестве приманки мобильный кошелек Paycell, который недавно был запущен оператором Lifecell (в народе именуемый просто Лайф). Одна из жертв аферы, рассказывает как это произошло с ней (орфография и стилистика автора сохранены).

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(Расскажите друзьям, я точно не одна в этой веселой истории)

Мне всегда казалось, что на мошенничество по телефону ведутся только дети и полные идиоты. Ну все же мы знаем, что код подтверждения давать нельзя. И CVV тоже никому никогда не показывать.

Итак, я пыталась продать старую брендовую сумку на OLX за смешные деньги — 400 грн. Мне тут же написали смску и сказали, что сумку заберут, деньги скинут на карту позже и спросили куда скидывать. Я отправила номер карты Монобанка и ждала деньги, чтоб пойти на НП.

Через полдня мне позвонила вежливая девушка с городского телефона и представилась сотрудником Монобанка. Спросила, ожидаю ли я перевод в 400 грн, т.к. мне тут пытаются отправить. Ну, вроде все сходится. Я подтвердила и оказалось, что деньги мне пытаются отправить с юр лица и моя карточка физ.лица их принять почему-то не может.

Так что нужно пойти в приложение и провести ряд действий, а девушка мне подсказала что и как делать: нужно было отправить на свой номер Лайф сумму 1998, которая по совместительству является номером договора и кодом для разблокировки транзакции. Ну я же перевожу в своем приложении на свой номер, что может быть не так? Деньги списались и я удивилась, что за дела, как я их теперь верну. На что меня убедили, что Лайф их вернет быстро и задеклайнит транзу. Потом мы сделали это еще раз. Тут мне пришло два кода подтверждения и девушка попросила их назвать. И конечно, я это сделала. А потом сделала третий раз.

И тогда заботливый Monobank заблокировал мою карточку (спасибо ему за это, а то дама в телефоне говорила про 5 транзакций). Я удивилась, а девушка начала задавать вопросы «Есть ли у вас кредиты в других банках» и «Подвязаны ли к этой карточке члены семьи». Я ответила нет и тут она задала самый важный вопрос: «У вас паспорт при себе? надо для проведения выслать мне фото трех страниц». И когда я ответила, что делать этого я, конечно же не буду, она бросила трубку.

Тут до меня начало доходить и я проверила свой счет на Лайфе, где, конечно же, оказалось ровно Нихера денег.

Дальше я позлилась, поплакала и поговорила с Monobank и lifecell. Оба они сказали, что помочь особо ничем не могут, кроме как посоветовать пойти в полицию, т.к. я сама сказала коды подтверждения. Монобанк правда даже предоставил текст для заполнения заявления и сказал, что сделал запрос в банк-получатель, так что заявление надо будет им сфоткать и прислать.

Сейчас еду подавать заявление и надеюсь, что меня не пошлют лесом.

Я в минусах на 6К, а сумка за 400 так и лежит. ни говна ни ложки )

Вывод тут очень простой: если звучать достаточно убедительно, можно развести почти любого.

И да, я осознаю, как тупо и очевидно это выглядит со стороны, но они знали сумму перевода, а я переводила деньги на свой же номер, что могло быть не так?

Анна