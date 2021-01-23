Нелегальні паркувальники у Києві пробивають колеса в авто
У Києві останнім часом з’явилось багато нелегальних паркувальників, які нахабно працюють на центральних вулицях столиці.
З одним з таких довелось зіткнутись киянину біля Бізнес-центру Парус у центрі столиці. В результаті він отримав пробите колесо. Короткий опис спілкування він опублікував на сторінці у Фейсбук.
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Після повернення водій виявив в колесі болт.
У Київпассервісі кажуть, що контроль за нелегальними паркувальниками – це відповідальність поліції, а їхнє завдання – лише фіксувати порушення.
Там вважають, що поліція має реагувати більш жорстко. У КМДА не можуть сказати, коли наведуть лад у цьому питання і лише нагадують водіям – побачивши нелегальних паркувальників, одразу викликати поліцію.
Київ, 2021.