Нелегальні паркувальники у Києві пробивають колеса в авто

У Києві останнім часом з’явилось багато нелегальних паркувальників, які нахабно працюють на центральних вулицях столиці.

З одним з таких довелось зіткнутись киянину біля Бізнес-центру Парус у центрі столиці. В результаті він отримав пробите колесо. Короткий опис спілкування він опублікував на сторінці у Фейсбук.

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— А ви на довго тут паркуєтесь?

— А хто ви і чому цікавитесь? Покажіть посвідчення

— Я тут охороняю машини, мені не треба посвідчення

— Від чого охороняєте?

— Ну від угону

— Дякую, мені не треба охорона

— А, ну ок.

***

Після повернення водій виявив в колесі болт.

У Київпассервісі кажуть, що контроль за нелегальними паркувальниками – це відповідальність поліції, а їхнє завдання – лише фіксувати порушення.

Там вважають, що поліція має реагувати більш жорстко. У КМДА не можуть сказати, коли наведуть лад у цьому питання і лише нагадують водіям – побачивши нелегальних паркувальників, одразу викликати поліцію.

Київ, 2021.