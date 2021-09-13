Ніколи не надійтесь на COVID — сертифікат в ДІЇ якщо їдете за кордон

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу 13 вересня гордо заявив, що цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 у додатку «Дія» вже згенерували понад 600 тисяч українців. На запитання, що робити людям, які в аеропорту не змогли згенерувати сертифікат у «Дії» і не змогли полетіти, куди планували, Федоров сказав, що не знає жодного такого випадку.

Але він збрехав, бо киянка Олена Вдовиченко саме в аеропорту зіткнулась з цією проблемою, та не змогла через те що понадіялась на ДІЮ, вилетіти до Відня. А комунікаційники з «Дії» намагались допомогти вирішити проблему, але зрештою — безрезультатно. Ось її історія.

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Ніколи не робіть так, як я.

Не розраховуйте виключно на цифрові документи в смартфоні. Тому, що будете так, як я сьогодні — проводжати поглядом ваш літак, який повинен був телепортувати мене у прекрасні вихідні до Відня.

Але ніт, Дія чи Міністерство охорони здоров’я України вирішили втрутитися в мої плани. Мій COVID — сертифікат, на який я сподівалась, начитавшись новин про його визнання в ЄС, так і не верифікувався. Хоча кілька днів тому він відображався в моєму смартфоні. Чомусь за 2 години до вильоту — система дала збій.

Ось уже година, як літак в небі, я на землі, а сервіс без надії підбадьорює: «це займе кілька хвилин».

Справедливо відмітити, що комунікаційники з «Дії» швидко відреагували на мій опис проблеми в коментарях сторінки, і намагались в приватних повідомленнях допомогти мені вирішити проблему, але зрештою — безрезультатно. Кажуть: проблема з реакцією реєстрів МОЗ.

Але, чесно, мені байдуже. Я дуже хотіла до Відня, і зробила багато, щоб організувати собі цю поїзду, а вона зірвалась з таких банальних причин. Це дуже прикро.

Я не з тих, хто роздуває зраду, цей пост — про досвід, з яким мені, на жаль, довелось стикнутися і від якого я хочу застерегти інших.

Старий, перевірений спосіб — роздрукований папірець, без якого, навіть в еру «технологій», як свідчить ситуація — ну ніяк.

Джерело: ФБ сторінка Olena Vdovychenko