В наш будинок було пряме влучання БПЛА і я хочу сказати про дуже важливе

В наш будинок було пряме влучання БПЛА, і зараз, коли емоції трохи вляглись, я хочу сказати про дуже важливе:

1. Найперше і критичне. Мені здавалось, що на пожежників ми чекали не дуже довго, а вічність. А виявилось, що вони просто не змогли заїхати в наш двір через велику кількість по дурному запаркованих авто. Ми бачили як за цей час вогонь просто їв все навколо. Це не лише чиєсь майно, це величезний ризик для життя. Саме через цю ж причину у Дніпровському районі загинула жінка. Тож проведіть інспекцію власного двору, скооперуйтесь із сусідами і вирішіть питання проїзду, якщо воно залишається відкритим. Залишайте номер на авто навіть якщо паркуєтесь відповідно. Ви не знаєте, якого доступу потребуватимуть служби за необхідності.

2. Звільніть доступ до пожежних гідрантів на кожному з поверхів, перевірте наявність/термін придатності вогнегасників в підʼїзді. Сусіди почали ним гасити полумʼя в квартирах ще до приїзду пожежників.

3. Після падіння БПЛА, або його уламків, можливе ще повторне детонування частини боєприпасу або палива (у нас була ще низка вибухів після). Якщо ви хочете спуститись подивитись на уламки, або самостійно їх загасити, варто дуже ретельно це зважити.

4. При влучанні в будь-який із поверхів, патрульна поліція сприяє евакуації всіх мешканців даного підʼїзду на вулицю. За можливості не чекайте їх приїзду і виходьте самостійно. Тримайте поряд теплі речі та тривожну валізу (в першу чергу критичні ліки, документи та гроші), які можете швидко взяти із собою. Це превентивний захід у випадку обвалу, вибуху газу, неможливості приборкати вогонь тощо.

5. Якщо знаєте про сусідів, що потребують допомоги, допоможіть їм евакуюватись, або повідомте про них поліцію.

6. Не використовуйте для евакуації ліфт (також якщо ви бачите що система пошкоджена), скористайтесь сходами. Заздалегідь впевніться що всі сходові майданчики відкриті та немає обмежень для вільного пересування в разі потреби.

7. Якщо ви фізично в порядку, але погано почуваєтесь емоційно, ви завжди можете звернутись до лікарів швидкої допомоги щоб поговорити, заспокоїтись чи отримати відповідні ліки. Вони ще певний час залишаються на місці.

8. Прочитайте чат будинку. Можливо комусь потрібна допомога, або хтось її пропонує. В нас так зʼявилась низка повідомлень про запрошення сімей із дітьми перечекати після евакуації в теплі, а не на вулиці.

9. Не засліплюйте себе думкою, що це неможливо для вас. Я пішла за донькою, коли почула віддалені вибухи, як за інтуїцією. Підійшовши до неї в кімнату, я почула звук БПЛА, що стрімко наближався, і саме так чудом встигла добігти з нею до коридору до вибуху. Трохи більше року тому збита ракета впала біля дому батьків. Так що можливе навіть «бінго».

10. Які б ви не були сильні та сміливі, звертайтесь у випадку потреби до спеціалістів (психологи, психотерапевти, психіатри). Я завжди була певна, що я – кремінь. Але за ці кілька секунд, поки я бігла з донькою на руках в коридор, в мені щось зламалось.

Безкоштовна Лінія Національної психологічної асоціації — 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня)