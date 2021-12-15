Їх треба знати в обличчя: аферисти-шантажисти на київських парковках

У центрі Києва, де розташована більша частина офісів, орудують евакуатори, а на муніципальних парковках — шахраї, що видають себе за паркувальників і незаконно збирають гроші з водіїв. Так, наприклад, якщо ви захочете припаркуватися біля Бессарабської площі, вас будуть переслідувати люди, які вимагатимуть 40 гривень за годину паркування, не надавши чек. Про одного з таких шантажистів, розповідає киянка, яка хотіла скористатись парковкою та легально сплатити за неї через додаток Київ Цифровий, який рекомендує використовувати київська влада.

Суботній Київ чарівний)) Приїжджаю на Бесарабку і хочу припаркуватися біля арени. Там є для цього відведені місця з синьою розміткою. Я завжди використовую додаток Київ Цифровий для оплати парковки, але сьогодні вихідний, тому парковка безкоштовна.

Коротше, паркуюсь собі нормально і підбігає вже знайомий мені хлопець (який, до слова, так само підбігав до мене минулої суботи і просив гроші за парковку, я не дала і розповіла про оплату парковки онлайн. після цього в мене зник ковпачок з одного колеса, але може я його і загубила.

І тут в нас трапляється діалог:

— Парковку оплачиваем.

— Вам знову розповісти про Київ цифровий?

— Расскажешь потом с порезанными колёсами.

Машину я, очевидно, там не залишила, бо знаю, що такий дурачок цілком може це зробити, а Патрульна поліція Києва мені нічим не допоможе.

Фото дурачка додаю. Його машини також. Постійно стоїть біля арени.

Що порадите в таких випадках?

Nataliia Usatenko