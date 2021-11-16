Лжепарковщики или Что делать, если парковка «принадлежит заведению»

С началом локдауна многим киевлянам пришлось отказаться от передвижения на общественном транспорте. Цены на такси моментально выросли вдвое, а пробки заполонили весь город.

В чем проблема?

Даже в обеденное время, когда столица наименее загружена транспортом, некоторые улицы стоят, пишет издание «Рубрика«.

Тем не менее, другого выхода для владельцев автомобилей не остаётся, чем передвигаться на собственном транспорте. Здесь появляется другая проблема: где припарковать свою машину?

В центре города, где расположена большая часть офисов, орудуют эвакуаторы , а на муниципальных парковках — мошенники, выдающие себя за парковщиков и незаконно собирающие деньги с водителей. Так, например, если вы захотите припарковаться около Бессарабской площади, вас настигнут люди, которые потребуют 40 гривен за час парковки, не предоставив чек.

, а выдающие себя за парковщиков и незаконно собирающие деньги с водителей. Так, например, если вы захотите припарковаться около Бессарабской площади, вас настигнут люди, которые потребуют 40 гривен за час парковки, не предоставив чек. Еще одна проблема: муниципальные парковки якобы «арендуют» рестораны и офисы, загораживая общие паркоместа конусами и запрещая парковаться «не клиентам» заведения.

Что делать в таких случаях, как заплатить за парковку и где ее найти, читайте дальше.

Какое решение? Во-первых, помните: городских парковщиков отменили несколько лет назад. Попросите чек у лица, которое якобы заведует парковкой, — если вам отказываются его выдавать, значит человек стоит там незаконно. Вы вправе вызвать полицию, но практика показывает, что после того, как вы озвучиваете свои намерения вслух, лжепарковщики уходят. Новшества ПДД, вступившие в силу с 1 ноября

Во-вторых, проверьте, является ли парковка муниципальной. Карта с муниципальными парковками есть на сайте Киевтранспарксервиса.

Карта разделена на зоны: в фиолетовой (центр) час стоянки обойдется вам в 35 гривен — наиболее высокая цена за час парковки, в зеленой — 25 гривен в час. В оставшейся незакрашенной части города парковка стоит 5 гривен в час.

Как это работает?

Собственником муниципальных парковок является «КП «Київтранспарксервіс». Это значит, что оплатить стоянку на муниципальной парковке можно двумя способами:

Картой через мобильное приложение «Киев Цифровой»

Нужно зайти в меню «Почасовая парковка», указать номер автомобиля. Пользователь может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Тогда перед началом парковки нужно выбрать необходимый из них в меню почасовой парковки. Парковка определится по геолокации или же вы можете самостоятельно выбрать из списка. Нажать «Начать парковку». После этого приложение начинает считать время, проведенное на площадке. Чтобы завершить парковку, нужно нажать «Завершить парковку».

Если парковка не завершена до 22:00, приложение пришлет напоминание о незавершенной сессии.

Оплата за услуги парковки начисляется за первый час, далее — за каждые полчаса. Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца. Пользователь может добавить кошелек Masterpass. Оплата за парковку списывается автоматически с привязанной карты. Парковку можно оплатить картой, Apple Pay или Google Pay.

Наличными через паркомат EasyPay UA

Такие паркоматы должны быть возле каждой муниципальной парковки.

Найдите в терминале сервис «Оплата услуг парковки, г. Киев», обозначенный иконкой с заглавной буквой «Р». Укажите номер авто. Найдите адрес парковки. Начните вводить адрес – выпадающий список покажет все варианты согласно вашему запросу уже с первых введенных букв. Укажите запланированную продолжительность парковки (после часа парковки можно оплачивать за 30-минутные периоды, то есть, за 1 час 30 минут и т.д). Внесите сумму в купюроприемник терминала и нажмите «Оплатить». Распечатайте, сфотографируйте или отправьте на свой емейл квитанцию ​​за оплату парковки (парковка считается оплаченной с момента получения квитанции).

Кому не нужно платить за парковку?

В некоторых случаях муниципальные парковки бывают бесплатными для всех. Плата за парковку взимается только в будние дни в период 8:00 – 22:00. В выходные дни парковка на платных муниципальных стоянках Киева бесплатная. Также платить за парковку не нужно в День Независимости, День Конституции, День Киева и День победы над нацизмом.

Также согласно правилам благоустройства Киева, бесплатно могут парковаться:

лица с инвалидностью;

ветераны Великой Отечественной войны и других локальных войн;

участники боевых действий АТО/ООС;

члены семей погибших защитников Украины.

При этом участникам боевых действий, чтобы парковаться в Киеве бесплатно, следует обратиться в «Киевтранспарксервис». Там их авто отнесут в необходимые информационные базы. В таком случае привязка при определении права на бесплатную парковку будет к транспортному средству, а не к личности владельца. Ведь к моменту прихода инспектора водителя может не оказаться поблизости. Так что инспектор просто проверит транспортное средство в соответствующей базе данных.

Еще больше полезных решений

Что делать, если парковка «принадлежит заведению»?

Если парковка «выкуплена» или «только для посетителей заведения», попросите показать документы. Скорее всего вам покажут талон на муниципальную парковку. Но один талон действует только на одно паркоместо, на одну конкретную машину, а значит в талоне должен быть указан номер автомобиля. Если паркоместо пустое, а номер автомобиля не указан, вас не могут не пустить на площадку. Помните, что паркоместа не могут быть ограничены конусами. Расположение любых конусов, предметов на проезжей части запрещено. Это разрешено только коммунальным службам в случае ремонта дорог, прорыва теплотрасс.

И главное — помните, что угрозы таких парковщиков о том, что ваш автомобиль могут поцарапать или отбить зеркало, а также их заверения, что они лично отвечают за ваш автомобиль, абсолютно безосновательны.

Если вы слышите подобное в свой адрес, говорите о том, что вызовете полицию, обратите внимание на камеры наблюдения, направленные на ваш автомобиль или снимите диалог с лжепарковщиком на камеру. Как правило, это срабатывает. Но не забывайте при этом оплатить муниципальную парковку, иначе есть риск получить штраф в 20-кратном размере стоимости часа парковки.

Автор: Виктория Губарева; РУБРИКА