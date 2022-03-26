Четыре главных метода спецпропаганды, которыми в россии оправдывают войну: от «гнилой селедки» до «неизвестного героя»

Метод «Большой Лжи»

Метод «Большой Лжи» немного похож на «гнилую селедку», но самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и бесстыдную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.

Трюк здесь в том, чтобы с помощью абсолютно ложной информации создать шоковый эффект, вызвать у читателя, слушателя или зрителя сильный страх, который затем надолго будет определять его взгляды, вопреки любым доводам логики и рассудка. Классическим способом применения этого метода являются ложные описания разного рода ужасных угроз или гнусных замыслов противника.

Прекрасный пример применения этого метода можно считать ложное обвинение Ирака в разработке оружия массового уничтожения, ставшее поводом для его оккупации американскими войсками. Но хорошо работают и сообщения о разработке противником, например, биологического оружия или глобальной угрозе, исходящей от скрытого, могущественного противника.

Метод «абсолютной очевидности»

Метод «Большой Лжи» может быть очень эффективен. Но все же в относительно долгосрочной перспективе метод «абсолютной очевидности» даже более надежный результат. Суть его вот в чем. Вместо того, чтобы что-то доказывать, вы систематически подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому безусловно поддерживаемое преобладающим большинством населения.

Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему. Важно только помнить, что большинство обязательно должно быть преобладающим, а его поддержка абсолютной и безусловной — в ином случае эффекта присоединения не возникает.

Одним из классических способов применения метода «абсолютной очевидности» является, например, публикация результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому или иному вопросу. Методики черной пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты имели хоть какое-то отношение к реальности.

В отношении социологических опросов существует одна очень любопытная деталь. Когда вы читаете сообщение, что 60 или 50 или 80 процентов населения поддерживают какую-то идею или инициативу, спросите себя, о процентах чего, собственно, идет речь? Этот вопрос кажется странным. Ну, как чего — населения страны, конечно. Но в реальности это не так. Не 60% населения страны, а 60% специальной «панели», то есть некоторой постоянной группы опрашиваемых, которую использует социологическая служба.

От состава этой «панели» зависят результаты опроса. Пока вы не знаете точного ее состава и размера, о репрезентативности результатов опроса судить невозможно. Представьте себе, например, панель, большинство которой составляют пенсионеры или члены какой-то партии или сотрудники государственных органов, и вы поймете, о чем я говорю.

Метод «неизвестного героя»

И, наконец, метод «неизвестного героя». С применениями этого метода мы сталкиваемся настолько часто, что практически перестаем их замечать. А между тем «метод неизвестного героя» — это один из самых древних и в то же время самых эффективных методов спецпропаганды. Суть его заключается в ложной героизации действий собственных войск. При всей внешней банальности этот метод имеет глубочайшие психологические корни.

Дело в том, что любая война жестока, бесчеловечна и бессмысленна. И поэтому всегда, по умолчанию, вызывает огромное сопротивление человеческой психики. Это сопротивление дополнительно усиливается страхом человека за самого себя и своих близких. Есть единственная часть человеческой психики, которую можно противопоставить этому мощнейшему сопротивлению. Это эмоциональная составляющая. Именно поэтому не существует армий захватчиков, существуют только армии освободителей. Не существует армий оккупантов, существуют только армии спасителей.

Единственный способ победить естественное сопротивление человека войне — это создать у него иллюзию борьбы за высокие моральные ценности, за справедливость, за спасение своих, оказавшихся в беде, которые оправдывают жестокость и бесчеловечность происходящего. И вызвать таким образом сильные эмоциональные реакции, позволяющие преодолеть психологическое сопротивление самой идее войны. С этим связано, кстати говоря, и использование пропагандой так называемых «невербальных символов».

Это символика, которая способна вызывать эмоции. Например, такими символами были свастика и красная звезда. Активное использование символики для целей черной пропаганды связано с тем, что символы существуют вне здравого смысла или логики и способны не только вызывать эмоции сами по себе, но и сохранять эмоциональный заряд в течение долгого времени.

У метода «неизвестного героя» есть поразительная, уникальная особенность. Он использовался снова и снова разными странами в разных войнах в течение столетий, но, несмотря на это, его воздействие не ослабевает. И сегодня этот метод продолжает применяться ровно с той же степенью эффективности, как и десятилетия назад.