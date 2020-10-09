Что делать с долгами по «коммуналке» и можно ли их списать или получить отсрочку

Отопительный сезон в Украине начнется, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд не будет превышать 8 градусов тепла. Дома же начнут отапливать раньше, чем социальные объекты. Основной интригой отопительного сезона стали тарифы на коммунальные услуги, отмечает издание The Page.

По состоянию на сентябрь долги украинцев за коммунальные услуги выросли до 45 млрд грн, рассказала глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

Отмена коммунальных платежей в Украине

В начале карантина были слухи об отмене задолженности за коммунальные услуги, однако не стоит надеяться, что такие инициативы будут поддержаны Верховной Радой.

В частности, эксперты отмечают, что списание задолженности даже во время карантина наоборот снизит мотивацию тех, кто исправно платил за коммуналку. В то же время, пока комитеты парламента рассматривают законопроект № 3613, который предусматривает новые правила взимания задолженности за коммунальные услуги.

Согласно проекту, задолженность, возникшую на дату вступления в силу закона, в зависимости от суммы долга и уровня доходов можно реструктуризировать на срок до 60 месяцев (5 лет).

Стоит отметить, что реструктуризировать долги по коммунальным услугам можно и сейчас. Более того, в случае неуплаты долгов на граждан может ожидать судебный иск, если сумма долга превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как можно уменьшить размер задолженности по ЖКУ Единственным методом уменьшения размера начисленных долгов — обратиться в суд. Согласно законодательству, гражданин может обжаловать сумму платы за услуги по ЖКУ в случае непредоставления последних, или предоставления их в неполном объеме, или из-за снижения их качества. Однако придется такой иск в суд подкреплять доказательствами о беспочвенности взимания долгов. Подтверждением предоставления или ненадлежащего предоставления ЖКУ является: акт-претензия, подписанный представителем исполнителя. Если же исполнитель отказывается его подписывать, его могут подписать двое соседей;

копия жалоб, отправленных предприятию;

письменный ответ поставщика ЖКУ;

квитанции за оплату коммуналки.

Как получить рассрочку на отопление Для того, чтобы получить рассрочку по оплате ЖКУ услуг придется заключить договор о реструктуризации долга с предприятием, поставляет услугу. Общая сумма действующих платежей и погашения задолженности не должна превышать 25% общего дохода всех членов семьи. Для пенсионеров платежи не должны превышать 20%. Погашение задолженности реструктуризируется на 60 месяцев, при необходимости срок может быть продлен до полного погашения долга. Также после заключения договора о рассрочке есть возможность оформить субсидии на коммунальные услуги. Рассрочка на отопление позволит оплатить 50% за центральное отопление в сам отопительный сезон — с октября по апрель, а еще 50% оплатить в межотопительный, то есть с мая по сентябрь. Для получения рассрочки необходимо обратиться с письменным заявлением на предприятие, которое предоставляет услуги по централизованному отоплению и предоставить договор на центральное отопление. Если заключенного договора нет, то необходимо приложить оригиналы и копии следующих документов: право собственности или пользования жильем;

паспорт собственника жилья;

ИНН владельца жилья. Стоит отметить, что рассрочка предоставляется только тем, кто не участвует в государственной программе по предоставлению субсидий.

Как получить рассрочку на электроэнергию Для того, чтобы оформить договор на рассрочку платежей за электроэнергию придется обратиться в компанию, которая предоставляет услуги. Стоит отметить, что для заключения договора придется заплатить 30% задолженности. Документы, которые необходимо предоставить компании-поставщику электроэнергии: гражданский паспорт;

справка о присвоении идентификационного номера;

справка о лицах, зарегистрированных в квартире (форма-3);

документ, подтверждающий право собственности на жилье или право пользования жильем;

справки о доходах всех совершеннолетних лиц, прописанных в квартире;

если лица, зарегистрированные в квартире официально не трудоустроены, это нужно указать в заявлении и отметить общий совокупный доход семьи, а также предоставить оригинал и копии трудовых книжек этих лиц. Как получить рассрочку долга за воду