Де ховатися від снарядів. Найбезпечніші місця у будинках різних типів – пояснює архітектор

Інженер-конструктор Діма Макагон на своєму YouTube-каналі розповів, як визначити тип вашого будинку і де в ньому найбезпечніше.

Для початку потрібно визначити тип будинку чи будівлі, в якій ви знаходитеся.

За роками (приблизна інформація):

Житловий фонд від 2010-их можна легко знайти на сайті lun.ua у розділі Карта .

. від 2010 монолітно-каркасні та цегляні

2000−2010 у більшості цегляні

СРСР панельні (70−80) та цегляні (50−80)

до 1950 цегляні з бетонним або дерев’яним перекриттями

до 1920 цегляні з дерев’яним перекриттям

За особливостями конструкцій:

Монолітно-каркасний

міжквартирні стіни з виступами (колони, пілони)

вільне планування з колонами

Цегляний

широкі підвіконня (близько 400 мм)

присутність товстих (380−510 мм) стін у квартирі

Панельний

характерні шви на фасаді

вузькі підвіконня (менше 200 мм)

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При потраплянні уламків достатньо бути далеко від вікон: у коридорі чи санвузлі.

Якщо будинок монолітно-каркасний, він вистоїть практично в усіх випадках. Найбезпечніше в ньому бути в кімнаті без вікон чи на сходовому майданчику.

У цегляних будинках вразливими є бетонні і тим паче дерев’яні перекриття, при падінні яких руйнуються всі. Тому в таких будинках найбезпечніше місце — дверні прорізи несучих стін.

Панельні будинки найменш стійкі, у них найбезпечніші міжквартирні коридори.

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Про безпечні укриття та підвали розповіли також replus bureau.

«Перше, чим відрізняються «укриття» — це спеціальна конструкція. Включіть критичне мислення та оцініть стан конструкцій вашого «укриття». Слабка споруда може стати вашою пасткою. А найнебезпечніше місце в цій споруді виявиться саме підвалом. Вибратись звідти буде найважче.

Цегляні та монолітні будинки мають в цьому випадку переваги. Несучі стіни всередині цих споруд вистояли навіть після масштабних бомбардувань під час другої світової. А підвали — завалені.

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ПЕРШЕ найвижливіше правило в пошуку місця укриття — правило «двох стін». Місце, яке знаходиться за другою від фасаду несучою стіною в будинку вважається найбезпечнішим. Як правило — це тамбур, коридор та передпокій.

ДРУГЕ правило. Важлива якість укриття — це наявність як мінімум двох виходів. Підвал з одним входом — це пастка! Навіть при невеликому ураженні вашого будинку, ви можете бути заблоковані. А задимленість, пил та займання вогню після влучання ймовірно стане більшою проблемою, ніж саме руйнування від снаряду! Продумані укриття можуть мати спеціально тонкі стіни на випадок блокування основного входу.

Укриття в підвальних поверхах більшості сучасних громадських споруд та підземні паркінги в цьому плані цілком безпечні. Адже при проєктуванні цих приміщень заздалегідь створюється багато шляхів евакуації. Також там обов‘язково передбачені системи димовидалення та пожежогасіння. Те саме про метро. Це безпечне місце. На станціях метрополітену передбачено велику кількість засобів протипожежного захисту. Також передбачено достатню кількість евакуаційних виходів.

Пам‘ятайте. При потраплянні в нові та незнайомі укриття — першим ділом рекомендуємо ознайомитись з найближчими евакуаційними виходами та розташування вогнегасників та систем пожежогасіння».