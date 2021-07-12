Когда ждать новую волну штамма коронавируса «Дельта» в Украине, который становится доминантным в мире

Штамм коронавируса «Дельта» становится доминирующим в мире. Впервые обнаруженный в Индии, он распространился в других странах и сейчас активно циркулирует, в том числе и в России.

Громадське разбиралось, в чем особенности штамма, какова опасность для Украины и можно ли уберечься от вспышки.

Что такое штамм «Дельта» и в чем его опасность

Это один из четырех штаммов коронавируса, зафиксированных сейчас в мире, названный Всемирной организацией здравоохранения по букве греческого алфавита. Он известен так же как «индийский штамм» — впервые его выявили в этой стране. (По аналогичному принципу именуют британский штамм «Альфа», южноафриканский «Бета» и бразильский «Гамма»).

Сейчас он распространен в 92 странах мира. Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают: у этого штамма высокий уровень заражения и — прогнозируемо — он будет охватывать прежде всего территории, где плохо проводится вакцинация. В настоящее время вирус активен в России, Португалии и Великобритании.

«Дельта» передается быстрее и несет больше рисков госпитализации, заявил на пресс-конференции исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Штамм оценивают более чем вдвое заразным по сравнению с «Альфой», впервые обнаруженной в Великобритании. В полтора раза чаще заражение этим штаммом приводит к реанимации.

«Дельта»-вариант имеет несколько мутаций — иногда они усиливают вирус, позволяя ему обходить действие вакцины, иногда — ослабляют. Точные функции «дельта»-мутаций еще не исследованы учеными. Впрочем, известно, что они позволяют вирусу легче проникать в клетки организма и избегать некоторых иммунных реакций, пишет Deutsche Welle.

Кроме собственно «Дельты», существует версия «Дельта плюс» (или AY.1). Этот вариант считается еще более заразным, впрочем, до он практически еще не успел распространиться.

Проявления штамма «Дельта» часто выглядят как сильная простуда, говорит исследователь заболевания, профессор Тим Спектор, — особенно у молодых людей. Впрочем, несмотря на не самые тяжелые симптомы, вирус имеет высокую заразность.

Британские медики подтверждают: вероятность госпитализации в случае заражения «Дельтой» выше в 1,5-2 раза. Эти выводы основаны на данных, собранных в Шотландии.

Каковы риски для Украины Ученые из Национальной академии наук Украины на основе математических расчетов смоделировали ситуацию распространения штамма. По их прогнозам, «Дельта» имеет все стать доминирующим вариантом на территории Европы уже к концу лета 2021-го и потеснить другие штаммы коронавируса. Несмотря на общую нынешнюю положительную динамику в Украине, вызывает беспокойство то, что штамм «Дельта» быстро распространяется в странах Европы. Там, где он уже доминирует, эпидемиологическая динамика ухудшается. Страны, где преобладает этот штамм, имеют общность: они прошли последний пик в январе 2021-го, а весеннего пика заболевания, который наблюдался в Украине, Польше, Румынии, Венгрии, там не было. Сейчас динамика Украины больше всего похожа на динамику Польши и Румынии (там эпидемиологические показатели достигли минимумов весны 2020 года). Такие факторы, как низкий уровень вакцинации, соседство с Россией, где активно циркулирует «Дельта», несут дополнительные риски для Украины. Как отмечают исследователи, штамм может распространиться в нашей стране быстрее, чем у западных соседей, и обернуться тяжелыми последствиями.

Что происходит в России За короткое время штамм «Дельта» распространился в России и вытеснил другие виды: его доля составляет примерно 72% (выборка данных по Санкт-Петербургу). В Московской области растет число госпитализаций — три недели подряд на 40% еженедельно, количество свободных коек уменьшается. Рост смертности пока не наблюдается — болезнь распространяется в основном среди молодых людей, которые не прошли вакцинацию. Российские специалисты сообщают, что у тех, кто подхватил штамм, наблюдаются следующие симптомы: боли в желудке, потеря аппетита, тошнота, диарея. Реже наблюдаются кашель и высокая температура. Актуальные данные по количеству заболеваний в России можно отслеживать на этой карте. Она создана на основе данных, собранных в международной базе GISAID. Уже стало известно, что первый случай заражения штаммом «Дельта» обнаружен в Словакии — у человека, приехавшего из России.

Можно ли избежать вспышки в Украине Исследователи из НАНУ прогнозируют, что новая волна заболевания может начаться с востока Украины — учитывая соседство с Россией. Ученые отмечают, что стоит рассмотреть целесообразность введения дополнительного контроля и ограничений миграции между Украиной и странами, где стремительно увеличивается доля варианта «Дельта». Правительство Украины также рассматривает возможность закрытия границ со странами, где распространяется этот штамм. В Минздраве объявили, что начинают готовиться к появлению нового штамма. Хотя пока в Украине нет технической возможности выявлять «Дельту», глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также ожидается, что ВОЗ предоставит новые тест-системы. Из-за высокой заразности и штамма, не приходится надеяться, что какая-то из стран, включая Украину, сможет избежать попадания этого варианта вируса на свою территорию. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что штамм обнаружили уже у двух человек.