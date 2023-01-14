Консульський облік, повістки жінкам та до військкомату у 16 років: про скандальну урядову постанову

Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.

У виданні «Главком» розбирали нововведення, що містить ця постанова, за допомогою юристів

Замість повісток – оповіщення

Місцева влада муситиме сповіщати військовозобов’язаних про те, що вони повинні з’явитися у військкомат. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть обліковувати дані військовозобов’язаних і обмінюватися ними із соціальними центрами комплектування.

Коментар юриста:

«Оскільки порядок сповіщення військовозобов’язаних постановою не визначений, то, скоріш за все, оповіщення відбуватиметься у межах інформаційних кампаній у медіа. Також для юнаків, наприклад, можуть бути організовані школою походи у територіальні центри комплектування (військкомати). Але боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату чи влаштуватиме переслідування – не варто», – пояснює юрист Андрій Новак.

Електронний облік військовозобов’язаних

Відповідно до постанови, в Україні повинен запрацювати Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, у який зможуть вносити зміни держоргани – не лише РАЦС (органи реєстрації актів цивільного стану), а й поліція та суди. У цьому ж реєстрі будуть вказані дані про здоров’я, склад сім’ї тощо. Подавати свої дані військкоматам військовозобов’язані зможуть через «Дію». Проте це не діятиме «у дві сторони» – через додаток повістки не надходитимуть

Коментар юриста:

«Єдиний реєстр військовозобов’язаних мав з’явитися ще у 2018 році, коли Кабмін видав наказ про його створення. Він дозволить швидко обмінюватися даними і вносити зміни. Наприклад, чому під час мобілізації прийшли повістки людям з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей чи рідним тих, хто загинув на війні? Тому що громадяни не приходили у військкомати, щоби оновлювати облікові дані, відповідно Центри комплектування володіли не всією інформацією. Зі створенням реєстру людям не доведеться ходити у військкомат кожного разу, коли змінюватиметься їхній сімейний стан, прописка або стан здоров’я тощо», – пояснює юрист Андрій Новак.

Військовий облік також поділять на загальний (військовозобов’язані, які не мають броні) та спеціальний (військовозобов’язані, які мають бронь). Однак юрист Олег Джурбій додає: бронь злітатиме , щойно війсковозобов’язаний звільниться.

Жінки обов’язково ставатимуть на військовий облік

На військовий облік наразі зобов’язаны стати лише медикині і фармацевтки.

Коментар юриста:

Відповідно до постанови, стати на військовий облік зобов’язані жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Проте ці норми здебільшого стосуються тих, хто ще навчається – лікарки і фармацевтки, які станом на 30 грудня 2022 року не стояли на військовому обліку, мають право не робити цього ще до 2026 року.

Жінки, які освоїли дотичні професії, зазначені у 313 постанові Кабміну, можуть ставати на військовий облік за бажанням.

Важливо – військовозобов’язаними вважаються й ті жінки, які отримали військово-облікові спеціальності, але ніколи за ними не працювали. Тож медикиням і фармацевткам тільки за освітою все одно доведеться стати на облік до 2026 року.

У постанові, крім перерахованого, змінився й період, протягом якого навчальні заклади сповіщають військкомати про випускниць-медикинь і фармацевток. Раніше навчальні заклади повинні були це робити за три місяці до завершення навчання. Тепер – за два.

Відповідно до постанови, по завершенню навчання фармацевткам і медикиням видаватимуть тимчасове посвідчення військовозобов’язаної. З ним вони повинні будуть протягом семи днів прибути у військкомат для постановки на облік.

За неявку у військкомат за повісткою військовозобов’язані жінки, як і чоловіки, нестимуть адміністративну відповідальність – штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів громадян (510-850 грн).

Консульський облік військовозобов’язаних

Консульські служби, які обліковуватимуть військовозобов’язаних чоловіків і жінок, мають «сприяти їхньому поверненню в Україну» під час мобілізації, воєнного стану та особливого періоду

Коментар юриста:

«Практично неможливо силоміць повернути військовозобов’язану людину з-за кордону», – пояснює адвокат Дмитро Бузанов.

«Відповідно до змін, тепер військовозобов’язані українці за кордоном обов’язково мають стати на консульський облік. Але тут слід зауважити, що покарання за невиконання цієї норми не прописане у постанові (потенційно це може бути адміністративна відповідальність). Хоч це й малоймовірно, оскільки є щонайменше одне «але»: постанови про покарання військовозобов’язаних виносять керівники територіальних військкоматів, які перебувають в Україні і за кордон не виїжджають. Тобто вас не можуть притягнути до відповідальності, як мінімум, поки ви не приїдете в Україну. Та й прибуття в Україну військовозобов’язані, які не стали на облік за кордоном, навряд чи будуть покарані, адже постанова не передбачає ніякого покарання за те, що ви не стали на консульський облік. До того ж, стаючи на облік треба проходити медичний огляд. А як це все має функціювати – не у консульстві ж його облаштують? Цей пункт у постанові недороблений і щоби він працював, потрібно вносити зміни у законодавство у плані повноважень консульств – як мінімум, щоб вони могли розшукувати українців, які не стали на облік», – пояснює Бузанов.

І додає: ця вимога наразі працюватиме лише у випадку із добровольцями. Щоби «загнати» у консульство усіх військовозобов’язаних, треба було домовлятися з іншими країнами, щоби для отримання там освіти чи роботи, вони вимагали від українця і довідку про те, що він став на консульський облік.

16-річні юнаки мають стати на облік у військкомат

На військовому обліку чоловіки перебуватимуть до досягнення 27-річного віку. Юнаки, яким 16 років виповнилося за кордоном, мають стати на консульський облік.

Коментар юриста:

«Якщо юнаку у 2023 році виповнилося 16, то стати на облік він має упродовж 2024-го, тобто у рік, коли йому виповниться 17 років. Якщо він не стане на облік, силою його ніхто не тягнутиме, але передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. До того ж без приписного (документ, який видають юнаку, коли він стає на військовий облік), юнак не зможе змінити прописку чи вступити до вишу. Тож отримати приписне, скоріш за все, доведеться», – пояснює юрист Андрій Новак

Автор: Аліна Євич, «Главком»