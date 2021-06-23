Корупція у пологових будинках України. «Якщо ви хочете, щоб я приймав пологи, потрібно платити $200”

У Миколаївській області розгорівся черговий скандал: цього разу — через корупцію у пологовому будинку. Про це повідомляє голова ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик у пості на Facebook: «Місцевий активіст отримав повідомлення про корупцію, і запитав через соціальні мережі, чи може ще хтось підтвердити це. Йому у відповідь написали близько 60 матерів, які зіштовхнулися з подібною історією. Ситуація складна тим, що окремі лікарі говорять прямо: «якщо платиш, то ми тебе випишемо», — сказано у публікації.

У виданні «Рубрика» спитали експертів, як діяти в таких ситуаціях

Це було опитування місцевого депутата Євгенія Нотевського, проведене в інстаграмі. за його словами, близько 150 жінок розказали йому про те, що їм довелось зіштовхнутись із корупцією у пологовому будинку. За словами самого депутата, усі вони просили опублікувати їхні заяви анонімно. Проте для того, щоб розпочати розслідування, необхідно було скласти офіційний документ — заяву про прояви корупції:

«Ледве-ледве вдалось зібрати 20 мамочок, щоб вони написали, і щоб все офіційно можна було довести до кінця, покарати винних. Я провів з ними нараду, закриту зустріч, і вони поділились зі мною своїми спогадами і згадками, а потім написали заяви», — згадує Євген Нотевський.

«Підубняк В.О. сказав: «якщо ви хочете, щоб я приймав пологи, потрібно платити $200»

«Під час перебування в Первомайському роддомі Миколаївської області я зіштовхнулась з фактами прояву корупції та халатного, грубого відношення до породіллі зі сторони дитячого лікаря Галини Станіславівни. Дана особа не хотіла розмовляти та постійно хамила до тих пір, поки чоловік не дав грошей у розмірі 200 гр. Після чого ставлення змінилося. Також ця особа не хотіла виписувати дитину з пологового, чоловік також давав гроші»

«У пологовому будинку дитячий лікар не виписує породіль, поки їй не заплатять гроші. Мені казали медсестри: краще заплатити, бо вона не відстане»

— писали різні жінки про один і той самий пологовий будинок.

У заявах повторювались одні й ті самі прізвища: Піддубняк В.О і Маковська Г.С., Гордійчук. Як розповів нам сам Євген Нотевський, Гордійчук — це лікар, «який сам взяточник, і його сестра — теж. Вони обидва лікарі. Вона не виписує мамочок, а він — акушер-гінеколог і приймає пологи за гроші. Їх покриває керівник цього пологового будинку — Піддубняк. А цей Піддубняк — кум головного лікаря, який покриває всю цю банду… Сватовство-кумовство», — пояснює він.

Така проблема — не виняток, а налагоджена схема у пологових будинках. Дівчина, що нещодавно народжувала у Київському пологовому будинку №2, розказала «Рубриці», що пологи коштували для неї трохи більше 10 тисяч гривень:

«Розумієте, так вже прийнято: легше заплатити. По півтори-дві тисячі ми давали лікарям, трохи менше — медсестрам та іншому медперсоналу. Також я сплатила на офіційний рахунок 2 тисячі гривень благодійного внеску. Це не обов’язково, але кажуть, так до тебе будуть краще відноситись. Я хотіла перебувати в окремій палаті на одну людину — мені сказали, що це коштує 2 тисячі гривень за добу. Але потім за три дні взяли тільки 2 тисячі, які я сплатила готівкою, жодних документів мені не давали», — розповідає молода мама.

Вона також додала, що середній чек по Києву «за пологи» — близько тисячі доларів, і це — у державних лікарнях!

Скільки насправді потрібно платити за пологи?

Медична допомога під час пологів — пріоритетна послуга, яка входить у программу медгарантій. За кожні пологи заклади охорони здоров’я отримуватимуть від НСЗУ 8 136 грн.

При цьому пацієнтка може вільно обирати пологовий будинок, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. З неї не мають права вимагати сплати жодних благодійних внесків або пакетів з медикаментами — молодій мамі на пологи потрібно брати лише речі індивідуального користування для себе та малюка на час перебування у лікарні.

В межах програми медичних гарантій безоплатними є:

медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою (ведення неускладнених фізіологічних пологів, ведення ускладнених пологів, ургентний або плановий кесарський розтин);

перебування в стандартній палаті;

анестезія оперативних втручань за призначенням;

моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);

інтенсивну терапію породіллі;

стабілізація стану новонародженого після пологів та проведення серцево-легеневої реанімації (за потреби);

метаболічний скринінг у новонароджених;

вакцинація новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень.

Кожна з цих послуг сплачується за державний кошт НСЗУ, тож породілля має право отримати її в повному обсязі. Але є й платні послуги, передбачені у лікарні:

палата підвищеного комфорту

покращене харчування

додаткові послуги за бажанням

Тож якщо ви бажаєте перебувати під час пологів в більш комфортних умовах, за це доведеться сплатити, але при цьому працівники медичного закладу зобов’язані надати вам квитанцію та чек, а оплату потрібно проводити через касу медичного закладу.

Особисті домовленості пацієнтки з певним лікарем про пологи знаходяться поза межами програми медичних гарантій і не передбачені в пакеті «Медична допомога при пологах». Це — особисте рішення пацієнтки.

Що робити, коли вимагають гроші?

Голова ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик дав декілька порад стосовно того, куди звертатись та що робити в разі, коли у пологовому будинку вимагають кошти:

Перша порада — за будь-яких вимагань коштів в лікарні просити рахунок і квитанцію для оплати цих послуг, бо саме у квитанції буде інформація про те, які саме послуги ви оплачуєте. Найчастіше вимагають кошти готівкою — більшість цих коштів не доходить до рахунків лікарні. Це зазвичай і є корупція.

«Справді, в Україні, незважаючи на те, що Конституція гарантує безкоштовне лікування в державних і комунальних закладах, все одно є перелік послуг, які є платними і встановлені в залежності від специфіки лікування. Справді, частина послуг може потребувати додаткової оплати. Але її потрібно здійснювати на офіційний рахунок — тоді ми зробимо систему максимально прозорою і мінімізуємо корупційний ризик», — пояснює Сергій.

Другий момент — відмова лікаря виписувати, доки йому не заплатять. Пан Миткалик наголошує на тому, що в такому разі необхідно посилатись на існування протоколу у лікарів:

«Це поширена практика, коли намагаються з батьків витягнути кошти, щоб вони швидше потрапили додому. Погоджуватись на надання коштів не потрібно. Єдина правова підстава затримати маму з новонародженою дитиною в лікарні — це якісь можливі проблеми зі здоров’ям матері або дитини. Якщо їхній стан в нормі, по протоколу ніяких правових підстав їх залишати немає. Якщо мати не заплатить, рано чи пізно все рівно лікарі дійдуть до висновку про виписку. Можливо, доведеться зайвий раз затриматись», — каже він.

Третя порада юриста — якщо у вас вимагають кошти, попросіть квитанцію та зауважте, що передасте її адвокату для того, щоб він перевірив законність цієї оплати. Якщо лікар або медсестра не може аргументувати свою вимогу сплатити за процедуру — це корупційні дії. В такому разі потрібно:

звертатись до правоохоронних органів — викликати поліцію за номером 102, писати заяву у прокуратуру або звернення до депутата, що також є дієвим механізмом у боротьбі з корупцією.

дзвонити на гарячу урядову лінію або на гарячу лінію департаменту охорони здоров’я в тому місці, де знаходиться лікарня.

«Зазвичай ця скарга належним чином оформляється, на неї реагують», — каже юрист.

Що стосується нібито обов’язкової сплати благодійного внеску, тут голова громадської організації наголошує:

«Благодійний внесок — це один із видів добровільної пожертви. Якщо ви хочете платити, ви платите. В Україні принята практика попередньо домовлятися з лікарями, вимагати додаткові кошти, але, насправді, цього можна і не робити, якщо у вас немає проблем зі здоров’ям. Тобто, коли ви викликаєте швидку, вона привозить вас до чергового лікаря і жодних платежів не здійснюється. Якщо ж лікар відмовиться приймати пологи — це стаття 139 Кримінального кодексу України«.

Пан Миткалик також додав, що поки не чув про такі випадки, коли лікарі відмовляють приймати пологи, проте якщо ви потрапляєте в таку ситуацію, обов’язково потрібно викликати патруль.

Джерело: «Рубрика»