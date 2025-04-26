Правова навігація: Як виїхати з окупації на підконтрольну територію

Досить дивний, майже анонімний (без зворотної адреси) лист надійшов журналістам електронною поштою з Мелітополя — тимчасово окупованої території України. Він про так зване тимчасове посвідчення громадянина України, про те, що його не продовжують.

Авторка листа, яка назвалася Ганною, пише, що оформила синові посвідчення, строк дії закінчився, а продовжувати його Міграційна служба України відмовилася, аргументувавши тим, що в постанові про експеримент нічого не сказано про можливість повторно оформити посвідчення, зазначає ZN.UA.

«Міграційну службу не бентежить, що закордонний паспорт громадянина України можна оформити після закінчення строку його дії, хоча про це теж не сказано у відповідному положенні, а от тимчасове посвідчення, термін якого закінчився, вже не можна», — зазначає авторка листа. Й далі резюмує: «На всіх рівнях декларується збереження ідентичності жителів непідконтрольних територій саме як громадян України. Однак реальна політика України спрямована на виштовхування з громадянства». За словами авторки листа, це «разюче відрізняється в гірший бік від практики роботи адміністративних органів російської адміністрації в Мелітополі».

Загалом лист просочений негативом щодо України, мовляв, «на Україні нічого не змінюється, а непідконтрольна територія для неї — відкраяна скибка». Тому, пише авторка листа, котра позиціонує себе як давня й постійна читачка ZN.UA, «нікому зі знайомих батьків неповнолітніх дітей я не радитиму мати справу з органами влади України, та й сама оформлятиму громадянство Росії своєму синові».

Кожному своє, як то кажуть. Проте журналісти видання вирішили розібратися, що це за експеримент із «тимчасовим посвідченням громадянина України», для чого його придумали й що потрібно зробити, аби легально в’їхати з ТОТ на підконтрольну територію?

Дзвінок на гарячу лінію Міністерства національної єдності нічого не дав — там пояснили, що ці питання перебувають, імовірно, у віданні Міністерства розвитку громад і територій України. Телефони цього відомства просто не відповідали. Схоже, два міністерства досі ділять повноваження, а проблема ТОТ унаслідок хаотичного розпаду Мінреінтеграції опинилася десь на периферії.

Чи є механізм легального повернення громадян України з ТОТ на підконтрольну територію? І якщо людині виповнилося 18 років, їй оформили тимчасове посвідчення громадянина України, минуло три місяці, й термін дії документа минув, що далі?

На ці запитання ZN.UA відповіли в Центрі прав людини ZMINA та БФ «Право на захист».

«Громадяни України залишаються громадянами України, навіть якщо не мають українського паспорта. Це не перериває їхнього зв’язку з державою, — наголосила юристка БФ ZMINA Олена Луньова. — Якщо вони народилися на території України, то від народження є нашими громадянами. Питання в тому, як держава їх документує.

Центр прав людини ZMINA комунікує з громадянами, які опинилися на ТОТ. Інформуємо про нові рішення, що стосуються життя людей в окупації. Це може бути корисна інформація про оформлення документів, виїзд із ТОТ на підконтрольну територію України, питання власності тощо. Люди з окупації можуть звертатися до нас через соціальні мережі, зокрема TikTok, і електронну пошту».

За словами нашої співрозмовниці, тимчасове посвідчення громадянина України оформляють одиниці. Цей документ передбачений законодавством у межах експериментального проєкту. «Важко уявити, навіщо його оформляти, якщо людина й далі планує залишатися на ТОТ, — здивувалася Луньова. — Для підтвердження громадянства України достатньо свідоцтва про народження — з ним можна оформити паспорт після виїзду з ТОТ. Інший документ, із яким можна легально в’їхати на підконтрольну територію, — посвідчення особи на повернення в Україну. Це так званий білий паспорт.

Наприклад, якщо громадянину України, в якого немає українського паспорта, вдалося дістатися до Білорусі, він може звернутися в українське консульство для оформлення цього документа, який дає право в’їжджати на територію України. Зазвичай українці, які виїжджають із ТОТ України або РФ, оформляють його в українських консульствах у Білорусі та Грузії».

«Громадяни України, які перебувають на ТОТ, мають змогу виїхати на підконтрольну територію, — повідомила координаторка безплатної лінії юридичної допомоги БФ «Право на захист» Надія Коренева. — Є декілька варіантів, як це можна зробити.

Перший: повернення через гуманітарний коридор.

За інформацією Міністерства національної єдності, громадяни України, які хочуть виїхати на підконтрольну територію, можуть скористатися гуманітарним коридором між Республікою Білорусь та Україною у Волинській області (КПП Мокрани—Доманове). Це пішохідний пункт пропуску, що передбачає фізичне подолання «сірої зони» завдовжки півтора кілометра. Тому перш ніж обрати такий шлях, варто оцінити свої фізичні можливості.

Другий варіант — виїзд через треті країни. Громадяни України мають змогу виїхати з ТОТ через територію Росії до інших країн і в’їхати в Україну, скориставшись діючими міжнародними пунктами пропуску в Молдові, Польщі, Угорщині та Румунії.

В обох випадках слід мати чинні документи, що посвідчують особистість (внутрішній і закордонний паспорти громадянина України). Зазначимо, що між Україною з одного боку, Туреччиною та Грузією — з іншого є договори, що дозволяють перетинати кордон за наявності лише внутрішнього паспорта громадянина України.

Якщо немає якогось документу, що посвідчує особистість, громадяни України й особи, визнані Україною особами без громадянства, мають право оформити посвідчення на повернення в Україну. Таке посвідчення видають дипломатичні установи України за кордоном або безпосередньо орган ДМС на території України. Ознайомитися з порядком одержання такого посвідчення можна за посиланням: https://cutt.ly/Jrgpgd8X.

Ми радимо брати з собою якнайбільше документів, зокрема:

паспорт громадянина України,

РНОКПП;

свідоцтва про народження дітей;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

медичні документи;

документи про право власності на житло;

документи про освіту;

трудову книжку тощо.

Також рекомендуємо обов’язково зробити фото або сканкопії цих документів і зберігати їх в електронному вигляді на хмарних сервісах (Dropbox, Google Диск, Microsoft Onedrive та ін.). Якщо документи загубилися, їх можна відновити після прибуття на підконтрольну територію України.

Професійну консультацію Лінії юридичної допомоги БФ «Право на захист» можна одержати за телефонами: +38 (099), (068), (093) 507-50-90. Чат-бот: https://chatbot.r2p.org.ua.

Важливо!

Кожна ситуація індивідуальна, а отже, не має чіткого алгоритму дій або єдиного переліку документів. Тому при плануванні виїзду з ТОТ юристи рекомендують попередньо звернутися до Міністерства національної єдності України: +38 (096) 078-84-33 — через месенджери; чат-бот: https://t.me/MinRe1548_bot».

Авторка: Юлія Мельничук

Джерело: ZN.UA