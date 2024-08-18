Про симптоми нового штаму COVID-19 з кодовою назвою FLіRT: Чи треба знову вакцинуватися?

“В більшості випадків ми констатуємо більш швидкий перебіг без ускладнень”

Розкажіть, будь ласка, про новий штам коронавірусу FLіRT. Наскільки він заразний та небезпечний для здоровʼя? Які симптоми цього штаму?

Не можу сказати, що зʼявилося щось нове. Залишається той самий набір симптомів та відчуттів. Йдеться про респіраторне захворювання, яке починається з нежитю, першіння в горлі, слабкості, головного та мʼязового болю, ломоти в тілі. Симптоми наростають десь на 2-3 добу захворювання, 4-5 доби є піковими. Якщо перебіг легкий, то людина вже майже одужує на 6-7 добу й почуває себе добре, не залишається симптомів. Якщо ж це ускладнена форма, то приєднується або бактеріальна мікрофлора, або загострюються хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів або інше.

Виглядає, що тривалість перебігу цього захворювання коротша, аніж це було з іншими штамами коронавірусу з 2020-2021 років, так? Після тижня хвороби і її завершення вже можна виходити в люди?

Так і є. В більшості випадків ми констатуємо більш швидкий перебіг без ускладнень. Єдине, що відмічається погане самопочуття десь на 2-4 добу. Якщо під час цього немає жодних ускладнень, то людина дійсно дуже швидко одужує. Проте це йдеться про легку форму, яка стосується людей більш-менш здорових. Це не стосується людей, які мають хронічні захворювання і залишаються у групі ризику.

Невисока температура ― серед симптомів коронавірусу

А чи є серед симптомів температура?

Є, проте як показує більшість випадків, вона не є дуже високою. Йдеться про субфебрильну температуру в 37,5-38 градусів. Рідше трапляються лихоманки до 39 градусів, які погано коригуються. Якщо ж така лихоманка трапляється, то це ознака того, що треба звертатися за специфічною кваліфікованою допомогою, навіть якщо це перша-друга доба. Потрібно одразу звертатися в інфекційні лікарні або до терапевта чи сімейного лікаря.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що зараз на стаціонарі з коронавірусом перебуває 2,5 тисячі пацієнтів. Як ви вважаєте, через які хронічні хвороби або неправильне поводження люди могли потрапити на стаціонар?

Дуже важко узагальнювати всі випадки, оскільки кожен випадок стаціонарного лікування є майже індивідуальним. Кожна людина, яка захворіла, має свої особливості організму та аспекти перебігу будь-якого захворювання, зокрема й ковіду. Однозначно, що якщо це госпіталізація та стаціонарне лікування, то це середня та важка форма захворювання. Їх менше серед населення, аніж легкого перебігу хвороби.

“Ми можемо рятувати людину вже на першій добі захворювання”

Пані Євгеніє, хочу ще порушити болючу тему, яка стосується смертності від ковіду. 7 серпня було повідомлення, що на Івано-Франківщині зафіксували перший летальний випадок від нового штаму COVID-19 FLiRT. Проте зараз ми не бачимо значної статистики смертності, як це було раніше. Це означає, що цей штам вже не є таким небезпечним, як попередні? Чи вакцинація, яку ми проходили, впливає на ситуацію?

Коли ми тільки зіткнулися з цим захворюванням, вірус був набагато агресивнішим. Розповсюджуваність була тотальною, а ми не були готові до цього вірусу, наші організми не були готові, бо ми вперше зустрілися з цією інфекцією. Також ми не були готові й медикаментозно. Наразі в нас є свій надбаний імунітет за чотири роки зустрічі з цим захворюванням. Населення практично тотально перехворіло і має імунологічну памʼять до основної частини вірусу. Як би він не мутував, частка імунної системи вже його памʼятає і може зустріти цього “ворога” ще на порозі та дати йому відпір ― не дати інфекції набути таких важких форм, як це було при першій зустрічі.

Євгенія Менжуліна. Фото: mc.dsns.gov.ua

По-друге, в нас вже є досвід лікування та медикаментозна база. Щодо людей, які представляють групу ризику, якщо розвивається захворювання, треба якомога швидше застосовувати специфічне противірусне лікування. Ми це вже знаємо і певні препарати в нас вже є. Ми можемо рятувати людину вже на першій добі захворювання.

Чи треба знову вакцинуватися? Вирішить МОЗ

А щодо вакцинації, наскільки її зараз потрібно робити і кому? Також яка ситуація із забезпеченням вакцинами зараз?

Щодо забезпечення вакцинами, то це більше питання до МОЗ. Це вирішується як державна політика, лікар це питання вирішити не може. Я особисто можу направити своїх пацієнтів на вакцинацію, але в інші заклади охорони здоровʼя, де вони є. Це можна відмоніторити.

Щодо вакцинації, то щеплення від коронавірусної інфекції, як і будь-якої іншої вірусної інфекції, буде рекомендована як, наприклад, і від грипу. Проте йдеться про щорічну вакцинацію. Від того ж грипу ми щороку отримуємо нові склади вакцин. Така ж ситуація може бути й з коронавірусною інфекцією щодо підтримання імунітету, в залежності від того, наскільки швидко відновлюється або мутує вірус.

А яку вакцину ви рекомендували б зараз колоти?

Назви вакцин, думаю, трохи некоректно озвучувати. Але все залежиме від того, як буде проводитися державна політика щодо закупівлі вакцини або хто надаватиме нам її в якості гуманітарної допомоги. На платформі, яка є зараз, з виготовлення вакцин проти коронавірусної інфекції, не одна і не дві, а 10-15 держав, які готові свій продукт давати в люди. Тож тут більше питання до фармацевтів, лаборантів, яка саме вакцина буде найефективнішою в даних епідеміологічний сезон.

А що робити, якщо вакцини робилися в 2021 році? Чи достатньо цього буде зараз? А також чи достатньо підготовлені лікарні?

Кожна лікарня індивідуально підходить до вирішення цього питання, тому що дуже багато обладнання зараз пішло на те, щоб ліквідувати наслідки повномасштабного вторгнення. Окрім ковіду, в нас є дуже велика кількість поранених воїнів, які також потребують специфічного лікування і тих самих апаратів.

Щодо дозування і вакцинації, то все залежить від того, як буде розвиватися епідеміологічний сезон 2024-2025 років. Епідеміологічні служби України будуть відстежувати це питання задля вирішення питання проведення вакцинальної політики серед населення України. Тож будемо чекати на вказівки МОЗ.