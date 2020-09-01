Спочатку відволікти, а потім втекти. Як запобігти нападу на вулиці: розповідає тренер із самооборони

Ми можемо повертатися додому пішки вночі, вийти вдень за продуктами або ж піти відпочити у бар. Але немає гарантії, що незнайомій людині не сподобається ваша сумка або прикраси.

У виданні Цукр поспілкувалися з тренером із самооборони Дмитром Поповичем, який розповів, як зрозуміти наміри нападника, швидко зорієнтуватися, відволікти та вчасно втекти від нього. Також про те, чи важливо ходити на курси із самооборони та в чому вони полягають.

Тема самозахисту дуже важлива і цьому необхідно вчитися. Але бувають випадки, коли людина не має цих знань, а їй вже загрожує небезпека. Важливо розуміти, як уникнути нападу та безпечно поводитися у подібній ситуації.

Як зрозуміти, що вас переслідують

Усвідомити, що за вами стежать на вулиці, можна за кількома факторами. По-перше, важливо зрозуміти, як довго людина йде за вами. По-друге, перевірте скільки за часом не змінюється обстановка навколо. Коли маєте підозру, що за вами стежать, тоді варто думати про подальші дії. Ви можете одразу шукати більш освітлене місце, наприклад, магазин. Якщо все відбувається у пізній час, то можна знайти парковку з таксі або ж зупинку, на якій досі зупиняються маршрутки. Можно ли в Украине быть оправданным по делу об убийстве при самообороне?

Задіяти третю особу

На стоянці можна сісти в таксі й проїхати хоча б до найближчого повороту. Головне, що потенційний нападник побачить, що ви змінили маршрут й не йдете пішки. Коли немає такої можливості, то можна ініціювати телефонний дзвінок другу або подрузі: «Алло, ти на мене чекаєш? Так, я вже підходжу». Це необхідно для того, щоб потенційний нападник зрозумів, що скоро ви будете не самі й на вас чекають. Якщо ж відпочиваєте у ресторані, і помічаєте надмірну увагу до себе — підійдіть до барної стійки й почніть розмову з барменом. Можна банально поцікавитися, який пароль від інтернету. Головне — присутність ще однієї, третьої особи. Це обмежить того, хто потенційно має погані наміри щодо вас. Просто старайтеся одразу перемикатися на інших людей.

Як відволікти нападника

Жоден нападник не хоче, щоб його вдарили та всілько нашкодили. Тому ця людина намагатиметься підійти до вас максимально близько і непомітно, щоб у перехожих не виникало зайвих питань. У подібних ситуаціях люди сподіваються на засоби самозахисту: кастети, шокери, газові пістолети тощо. Не факт, що ви зможете швидко дістати якусь з цих речей зі своєї сумки чи кишені куртки. Є кілька відволікаючих маневрів, щоб не доводити справу до бійки. Наприклад, можна елементарно закричати. Це тисне на психіку людини і вона справді може злякатися. Якщо ви не розгубилися і не певні у точних намірах людини, можна першому почати розмову: «О, Сашко, привіт! Ой, у тебе куртка нова. Взагалі, як сам?». Відбудеться момент зніяковіння і є шанс, що людина дезорієнтується. Нападник може бути зовсім не Сашком, а може навпаки його так і зватимуть. Також відволікти увагу можна просто кинувши у очі серветкою, порожнім стаканчиком з кави, копійками. Ці моменти дають можливість втекти Как в Украине судят за самооборону: базовый совет — «бей, беги»

Коли не вдалося втекти

Якщо так сталося, що нападник підійшов впритул і ви вирішили використати фізичну силу, пам’ятайте про наступні речі. Ситуації можуть бути різні у всіх, і сила удару у кожного своя. Адже з мінімальними затратами, можна нанести максимальне пошкодження. Інколи радять бити у ніс та горло, але можна не розрахувати власні можливості. Також не раджу використовувати гострий предмет для того, щоб ткнути у горло. В Україні це може вважатися перевищенням самооборони. Насправді підручні засоби можуть вберегти від нападу. Наприклад, якщо на вулиці намагаються схопити вашу сумочку, то кінчиком гострого предмету реально вдарити по руках. Мається на увазі телефоном або ключами Також, коли у нападника є ніж, можна використати ці самі предмети. Та в першу чергу треба мати психологічні навички, щоб не злякатися. Взагалі, як тільки побачили зброю — біжіть. Как при самообороне не угодить под статью — советы Коли все ж не вдалося втекти та відволікти людину, найефективніше — це удар в пах. Він буде болісним для нападника. Якщо нападають на людину зі слабкою фізичною формою, то можна використати лікті. Бо лікоть на вісім разів сильніший, ніж удар звичайною рукою.

Якщо не зміг заподіяти нападу