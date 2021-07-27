Тайные метки воров: в летнее время краж происходит втрое больше, чем обычно

Лето – сезон наживы для квартирных воров. Если верить статистике, то именно в летнее время краж происходит втрое больше. Украинцы покидают свои дома и уезжают в отпуска, и тогда выходят на охоту грабители. Но мы и сами их иногда провоцируем.

Через соцсети, к примеру. Когда публикуем фото билетов или себя в аэропорту. И тогда преступник по истории социальных сетей легко может вычислить домашний адрес владельца квартиры и наведаться, пока вы в отпуске. Но есть у уголовников и старые методы отслеживания потенциальных жертв. Чтобы проверить, как давно хозяина нет дома, они оставляют у дверей знаки, так называемые метки. Поэтому надо следить и осматривать внимательно дверь в квартиру.

И помнить еще одно: обчистить ваш дом могут, когда вы ненадолго вышли в магазин или даже во время сна. Могут залезть в открытое окно, если ваша квартира расположена на первых этажах. Или пробраться в квартиру ночью, если у вас ненадежный замок. Обычно в таких случаях они хватают сумки, кошельки, первое, что попадет под руку. Обо всех хитростях, к которым прибегают преступники, – рассказывает журналистка «5 канала» Лидия Середюк в сюжете для «Итогов недели».

Житель Киева Андрей Зацепин рассказывает: «Достаю автоматически ключи и замечаю, что у меня немного открыта дверь».

Замок цел и за дверью ни следа от ограбления. Техника на месте, но нет наличных.

Парень рассказывает, что забрали воры: «1200 долларов и гривны. Я их не менял, оставил. Там, где стеллаж открывается, все было перерыто».

Ограбленная квартира. 5 канал / Час. Підсумки тижня

Андрей сразу же вызывает полицию и через месяц вора находят, но деньги вернуть уже невозможно. После ограбления преступник отгулял на все. Только освободился из колонии – и снова за свое.

А вот квартиру олимпийской чемпионки Яны Клочковой обокрали в ее день рождения, пока она почти полгода гостила у родственников. Из дома вынесли драгоценности. Даже те, на которых была именная гравировка.

Украинская пловчиха рассказывает: «В серванте лежали двое часов дорогих, которые я выиграла. Серьги бриллиантовые, конечно, украли».

В прошлом году в августе в этом доме произошло несколько квартирных краж. Несмотря на то, что консьерж всегда на страже.

Чемпионка говорит: «После этого ограбления в чате писали, что есть метки. Незаметные эти штуки оставляют, их практически не видно, или натягивают бечевки».

А у воровских меток – целая азбука.

Вот таким крестиком вор обозначает, что жильцы квартиры в отпуске, а на английском W – никого нет ночью. Знак, похожий на кораблик, – квартира без хозяев на выходных. А вот эти две отметки запомните! Они могут означать, что вас готовятся ограбить.

Метки грабителей. 5 канал / Час. Підсумки тижня

Их оставляют на почтовом ящике или же на двери, чтобы узнать, когда вы бываете дома и вообще бываете ли.

Пресс-офицер Национальной полиции Украины Марьяна Рева говорит: «Это может быть кусок пластилина, это может быть прилеплена какая-то бумажка. Развешена на ручках некая рекламная продукция тоже может служить определенным знаком для преступника».

Имеете при входе коврик? Заметьте, нет ли на нем монетки, а под ним печенья. Так тоже метят квартиры.

Вор у дверей квартиры. 5 канал / Час. Підсумки тижня

Поэтому вам нужно обмануть вора. Дать ему понять, что вы дома часто. На помощь могут прийти соседи, которые будут забирать почту на время вашего отпуска, или иногда включать свет в квартире.

Вот я, например, квартиру арендую, говорит корреспондент Лидия Середюк. Говорит, не знакома с соседями, поэтому при необходимости буду просить наведываться друзей. Но квартира на предпоследнем 8 этаже и вор может пытаться залезть с крыши. Поэтому, когда меня нет дома – все окна закрыты, а шторы опущены.

Но те, кого хоть раз таки ограбили, о безопасности думают тщательнее.

Николай Вариниченко, руководитель отдела продаж охранных систем, говорит: «Это видеонаблюдение, это охранная сигнализация и система управления доступом».

Охранная система может предупредить, что кто-то пытается ворваться в ваш дом. Вы видите и слышите, что происходит, поэтому можете удаленно вызвать полицию, а с помощью более модернизированных приборов – даже включить свет, будто дома кто-то есть.

Николай Вариниченко говорит: «Система охранной сигнализации, в которую входит центральный блок, датчик движения, датчик открытия двери и брелок для управления охранной сигнализацией».

Стандартный беспроводной набор будет стоить ориентировочно 5 тысяч гривен. Оборудовать двухкомнатную квартиру будет вдвое дороже. Сумма колеблется от количества установленных датчиков. Уличные, внутренние, на открытие дверей, на детекцию движения, перемещение, на разбитие стекла.

То, что датчик зафиксирует, отправляет вам на специальное приложение в телефоне или сразу и охранной фирме. Если есть риск взлома или это уже сделали, группа реагирования начеку. Пока едет, будет звучать сигнализация.

Различные виды сигнализаций. 5 канал / Час. Підсумки тижня

Но сама лишь охранная система – не панацея от проникновения в квартиру. Так легче всего попасть через дверь, стоит вооружиться надежными замками. Есть 4 класса. Первый можно открыть за несколько секунд. Для четвертого – грабитель потратит больше времени, потому что сложнее технология.

Если замок открыть невмоготу, у вора в запасе более креативные способы: выломать дверную раму или прорезать дверь. Поэтому лучше покупать двери с широкой металлической вставкой.

Наталья Григорчук, менеджер магазина по продаже дверей и замков, говорит: «Минимально, от которого можно рассматривать двери – это 1,5 мм, 1,8 и 2, а больше – еще лучше».

Самые дорогие двери, которые есть в этом салоне, стоят 60 тысяч гривен. И это лишь стартовая цена.

Замок для дверей. 5 канал / Час. Підсумки тижня

Наталья Григорчук говорит: «Эта дверь предназначена для коттеджей, домов. Эта дверь может открываться от телефонного звонка, от прикосновения пальца».

Перед кражей вор тщательно все розбивает. В одиночку работают лишь те, кто не охотится на крупную добычу. Профессионалы действуют в команде и ищут лакомый кусок. У каждого своя роль.

«Разведчик» ищет объект для грабежа и начинает следить за ним. Это могут быть незнакомцы, которые слоняются по этажам и не говорят, к кому идут. Еще один человек должен как можно больше узнать о жителях дома. Взламывают квартиру, как правило, несколько человек.

На улице ждет водитель, который держит ногу на газе, чтобы как можно быстрее рвануть. Иногда кто-то «на шухере».

Из 12 тысяч краж 8 тысяч преступлений уже в Украине раскрыли. Это данные полиции за первую половину года.

Раскрытие краж за первое полугодие 2021 года 5 канал / Час. Підсумки тижня

Под прицельным наблюдением те, кто уже отсидели по такой статье. На свободе они, вероятнее всего, снова вернутся к старой привычке.

Вот еще несколько простых советов, как обмануть грабителя. Можете выбрать сигнализацию, которая имитирует лай собаки крупной породы. Даже уверенный в себе вор не будет рисковать жизнью. Если не хватает денег на охранную систему, можете просто установить маячок, и вор подумает, что она есть. Или же прикрепить табличку, что объект под охраной. Старайтесь не хранить дома много наличных, потому что их не вернешь. А если украдут банковскую карточку, ее можно заблокировать, и деньги останутся при вас. Ценные вещи прячьте в неожиданные места, где никто не будет искать, или в сейф. А технику, кстати, можно застраховать от кражи. И напоследок – будьте бдительны. Нашли метки – сразу убирайте их.

Авторы: Лидия Середюк, Игорь Костюк, «Итоги недели»